Se amplían los horarios para donar sangre a las víctimas de Adamuz en Córdoba y se posponen las colectas previstas

El Centro de Transfusión de Córdoba ampliará sus horarios para las donaciones de sangre esta semana y se posponen las colectas programadas para hoy en Villarrubia y mañana en el Cuartel de la Guardia Civil, debido a la alta demanda en el centro principal.

Los horarios del Centro de Transfsión de Córdoba se ampliarán de lunes a viernes: 8:30 a 14:30 y 15:00 a 21:30 y el sábado de 8:30 a 14:30.

"Todo nuestro equipo y equipamiento está concentrado en el centro principal", ha informado en un comunicado. "Lamentamos las molestias causadas y agradecemos infinitamente vuestra comprensión y apoyo constante.

Reservas de sangre garantizadas

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba ha informado que, gracias a la rápida y generosa respuesta de la ciudadanía, las reservas de sangre para hoy ya están garantizadas . En ese sentido, fuentes del centro de transfusiones instan a donar de forma escalonada "durante esta semana y la que viene".

En Directo

Juanma Moreno decreta tres días de luto oficial en Andalucía tras el accidente de Adamuz El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado este lunes tres días luto oficial en la comunidad por medio de un decreto publicado en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Las tres jornadas de luto serán entre las 00.00 horas del martes, día 20, y las 24.00 horas del jueves, día 22. En el fundamento de esta iniciativa institucional se invoca como un acto de "testimonio del dolor del pueblo andaluz por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz", y para que sea expresión "de apoyo y solidaridad con sus familias".

Fallecen los cuatro miembros de una familia de Punta Umbría desaparecidos en el accidente El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de los cuatro miembros de una familia de la localidad que viajaba en el Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba), a la que pertenecía la menor de seis años que estuvo buena parte de la noche custodiada por una guardia civil tras ser rescatada prácticamente ilesa. En el convoy viajaban la menor, sus padres, su hermano y su primo.