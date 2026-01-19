Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente Tren CórdobaBuscan a Boro en AdamuzPedro SánchezJuanma MorenoUn pueblo en silencioVoluntarios"Mi hijo vio el horror"Alternativas viajar Córdoba-MadridCausas accidente tren Adamuz
instagramlinkedin

Accidente Adamuz

Se amplían los horarios para donar sangre a las víctimas de Adamuz en Córdoba y se posponen las colectas previstas

El Centro de Transfusión abrirá de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 y 15:00 a 21:30 y el sábado de 8:30 a 14:30

Colecta de de sangre en Córdoba.

Colecta de de sangre en Córdoba. / A. J. González

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El Centro de Transfusión de Córdoba ampliará sus horarios para las donaciones de sangre esta semana y se posponen las colectas programadas para hoy en Villarrubia y mañana en el Cuartel de la Guardia Civil, debido a la alta demanda en el centro principal.

Los horarios del Centro de Transfsión de Córdoba se ampliarán de lunes a viernes: 8:30 a 14:30 y 15:00 a 21:30 y el sábado de 8:30 a 14:30.

"Todo nuestro equipo y equipamiento está concentrado en el centro principal", ha informado en un comunicado. "Lamentamos las molestias causadas y agradecemos infinitamente vuestra comprensión y apoyo constante.

Noticias relacionadas y más

Reservas de sangre garantizadas

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba ha informado que, gracias a la rápida y generosa respuesta de la ciudadanía, las reservas de sangre para hoy ya están garantizadas. En ese sentido, fuentes del centro de transfusiones instan a donar de forma escalonada "durante esta semana y la que viene".

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
  2. El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
  3. Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
  4. Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
  5. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
  6. Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
  7. Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
  8. Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba

El accidente de los trenes de Adamuz (Córdoba) dispara los vuelos Málaga-Madrid: 400 euros por un billete

El accidente de los trenes de Adamuz (Córdoba) dispara los vuelos Málaga-Madrid: 400 euros por un billete

La Guardia Civil recoge muestras de ADN de los familiares del accidente de Adamuz: "No sabemos nada, este es el peor momento"

Accidente de tren en Adamuz, en directo: al menos 39 muertos y 122 heridos en la tragedia ferroviaria

El presidente del TSJA se traslada a Córdoba para supervisar los trabajos por el accidente de tren en Adamuz

El presidente del TSJA se traslada a Córdoba para supervisar los trabajos por el accidente de tren en Adamuz

Calma en la estación de Renfe de Córdoba, con más de la mitad de los trenes cancelados tras el accidente ferroviario en Adamuz

Calma en la estación de Renfe de Córdoba, con más de la mitad de los trenes cancelados tras el accidente ferroviario en Adamuz

Juanma Moreno sobre el rescate del Alvia: "Valoramos partir el tren en dos para acceder al interior e identificar a las víctimas"

Amplían la capacidad del Instituto de Medicina Legal de Córdoba para albergar hasta 61 cadáveres del accidente de Adamuz

Amplían la capacidad del Instituto de Medicina Legal de Córdoba para albergar hasta 61 cadáveres del accidente de Adamuz

Juan Barroso, familiar con cuatro desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba): "No nos dan información"

Tracking Pixel Contents