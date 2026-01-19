Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente Tren CórdobaBuscan a Boro en AdamuzPedro SánchezJuanma MorenoUn pueblo en silencioVoluntarios"Mi hijo vio el horror"Alternativas viajar Córdoba-MadridCausas accidente tren Adamuz
instagramlinkedin

Tragedia ferroviaria

Amplían la capacidad del Instituto de Medicina Legal de Córdoba para albergar hasta 61 cadáveres del accidente de Adamuz

Un total de 27 forenses realizarán las autopsias a las víctimas del accidente ferroviario

Un vehículo del tanatorio llega al Instituto de Medicina Legal este lunes.

Un vehículo del tanatorio llega al Instituto de Medicina Legal este lunes. / P.C.A.

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Un total de 27 forenses, de seis provincias andaluzas, han sido movilizados en Córdoba por la Junta de Andalucía para identificar y realizar las autopsias a los cadáveres de los 39 fallecidos, conocidos hasta el momento, en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ocurrido en la noche de ayer domingo en Adamuz.

La Consejería de Justicia ha informado así de que, a los 16 forenses del Instituto Medicina Legal de Córdoba activados desde ayer se han unido tres profesionales más provenientes de Granada, dos desde Jaén, dos de Sevilla y tres de la provincia de Málaga, además de la coordinadora de los Institutos de Medicina Legal andaluces, médico forense en Huelva.

Este equipo desarrollará diversas tareas en horarios que tendrán relevos, entre ellas, el levantamiento e identificación de cadáveres, la recogida de muestras o la práctica de autopsias. Además, en el dispositivo integrado por psicólogos que atiende a los afectados, se encuentran algunos de los que prestan servicios en el IML cordobés.

Capacidad para 61 cadáveres

El IML de Córdoba, situado en la Ciudad de la Justicia, dispone de capacidad para 45 cuerpos en la cámara de grandes catástrofes. No obstante, se ha incrementado la capacidad y, en estos momentos, puede albergar un total de 61 cadáveres.

Por otra parte, la consejería detalla que también se ha establecido en la Ciudad de la Justicia el Centro de Integración de Datos, recogido en el plan de actuación médico forense del IML para casos de sucesos con múltiples víctimas. Este centro es coordinado por el director del IML, José Sáez.

El siniestro, una "macro causa" judicial

En otro orden de cosas, Justicia ha acordado este lunes medidas de refuerzo del personal que presta servicio en el Tribunal de Instancia de Montoro, el partido judicial que llevará a cabo la investigación sobre las causas del siniestro. Así, se ha ofrecido un gestor (a través de una comisión de servicio urgente) y un auxiliar de la oficina judicial de esta localidad para que pasen a prestar servicio en el Registro Civil. También se han autorizado horas extras por parte de los funcionarios el tiempo que sea necesario. Igualmente, se nombrarán un gestor y un tramitador como apoyo para que ambos puedan desarrollar su labor desde el inicio de la macro causa.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba ha habilitado una sala ante mortem, en la que dos médicos forenses llevarán a cabo, junto a la policía judicial, la recogida de muestras de ADN de los familiares de las víctimas que sean derivadas desde Adamuz hasta la capital cordobesa.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
  2. El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
  3. Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
  4. Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
  5. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
  6. Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
  7. Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
  8. Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba

Ángela y Daniel, pasajeros del tren accidentado en Adamuz, en Córdoba: “Nos bajamos siete minutos antes”

Ángela y Daniel, pasajeros del tren accidentado en Adamuz, en Córdoba: “Nos bajamos siete minutos antes”

La Guardia Civil recoge muestras de ADN de los familiares del accidente de Adamuz: "No sabemos nada, este es el peor momento"

El accidente de los trenes de Adamuz (Córdoba) dispara los vuelos Málaga-Madrid: 400 euros por un billete

El accidente de los trenes de Adamuz (Córdoba) dispara los vuelos Málaga-Madrid: 400 euros por un billete

Accidente de tren en Adamuz, en directo: al menos 39 muertos y 122 heridos en la tragedia ferroviaria

El presidente del TSJA se traslada a Córdoba para supervisar los trabajos por el accidente de tren en Adamuz

El presidente del TSJA se traslada a Córdoba para supervisar los trabajos por el accidente de tren en Adamuz

Calma en la estación de Renfe de Córdoba, con más de la mitad de los trenes cancelados tras el accidente ferroviario en Adamuz

Calma en la estación de Renfe de Córdoba, con más de la mitad de los trenes cancelados tras el accidente ferroviario en Adamuz

Juanma Moreno sobre el rescate del Alvia: "Valoramos partir el tren en dos para acceder al interior e identificar a las víctimas"

Amplían la capacidad del Instituto de Medicina Legal de Córdoba para albergar hasta 61 cadáveres del accidente de Adamuz

Amplían la capacidad del Instituto de Medicina Legal de Córdoba para albergar hasta 61 cadáveres del accidente de Adamuz
Tracking Pixel Contents