Amplían la capacidad del Instituto de Medicina Legal de Córdoba para albergar hasta 61 cadáveres del accidente de Adamuz

Un total de 27 forenses, de seis provincias andaluzas, han sido movilizados en Córdoba por la Junta de Andalucía para identificar y realizar las autopsias a los cadáveres de los 39 fallecidos, conocidos hasta el momento, en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ocurrido en la noche de ayer domingo en Adamuz.

La Consejería de Justicia ha informado así de que, a los 16 forenses del Instituto Medicina Legal de Córdoba activados desde ayer se han unido tres profesionales más provenientes de Granada, dos desde Jaén, dos de Sevilla y tres de la provincia de Málaga, además de la coordinadora de los Institutos de Medicina Legal andaluces, médico forense en Huelva.

Este equipo desarrollará diversas tareas en horarios que tendrán relevos, entre ellas, el levantamiento e identificación de cadáveres, la recogida de muestras o la práctica de autopsias. Además, en el dispositivo integrado por psicólogos que atiende a los afectados, se encuentran algunos de los que prestan servicios en el IML cordobés.

Capacidad para 61 cadáveres

El IML de Córdoba, situado en la Ciudad de la Justicia, dispone de capacidad para 45 cuerpos en la cámara de grandes catástrofes. No obstante, se ha incrementado la capacidad y, en estos momentos, puede albergar un total de 61 cadáveres.

Por otra parte, la consejería detalla que también se ha establecido en la Ciudad de la Justicia el Centro de Integración de Datos, recogido en el plan de actuación médico forense del IML para casos de sucesos con múltiples víctimas. Este centro es coordinado por el director del IML, José Sáez.

El siniestro, una "macro causa" judicial

En otro orden de cosas, Justicia ha acordado este lunes medidas de refuerzo del personal que presta servicio en el Tribunal de Instancia de Montoro, el partido judicial que llevará a cabo la investigación sobre las causas del siniestro. Así, se ha ofrecido un gestor (a través de una comisión de servicio urgente) y un auxiliar de la oficina judicial de esta localidad para que pasen a prestar servicio en el Registro Civil. También se han autorizado horas extras por parte de los funcionarios el tiempo que sea necesario. Igualmente, se nombrarán un gestor y un tramitador como apoyo para que ambos puedan desarrollar su labor desde el inicio de la macro causa.

Por su parte, la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba ha habilitado una sala ante mortem, en la que dos médicos forenses llevarán a cabo, junto a la policía judicial, la recogida de muestras de ADN de los familiares de las víctimas que sean derivadas desde Adamuz hasta la capital cordobesa.

En Directo

El accidente de los trenes de Adamuz (Córdoba) dispara los vuelos Málaga-Madrid: 400 euros por un billete Viajar de Málaga a Madrid se ha convertido en una auténtica odisea. La tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz ( Córdoba ) ha obligado a suspender todos los trenes Málaga–Madrid previstos para este lunes, una situación que, según Renfe y el Ministerio de Transportes, podría prolongarse durante varios días. Desde las oficinas de Renfe en la estación María Zambrano de Málaga reconocen que no pueden garantizar nuevas salidas ni este lunes ni en los próximos días: "No sabemos nada", aseguran fuentes de la compañía, en una declaración que coincide con las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien explicó que la vía no podrá reabrirse hasta que se completen las labores de retirada de vagones, rescate de los cuerpos atrapados y el avance de la investigación. [Lea aquí la información completa]

Juanma Moreno decreta tres días de luto oficial en Andalucía tras el accidente de Adamuz El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado este lunes tres días luto oficial en la comunidad por medio de un decreto publicado en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Las tres jornadas de luto serán entre las 00.00 horas del martes, día 20, y las 24.00 horas del jueves, día 22. En el fundamento de esta iniciativa institucional se invoca como un acto de "testimonio del dolor del pueblo andaluz por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz", y para que sea expresión "de apoyo y solidaridad con sus familias".

Fallecen los cuatro miembros de una familia de Punta Umbría desaparecidos en el accidente El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de los cuatro miembros de una familia de la localidad que viajaba en el Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba), a la que pertenecía la menor de seis años que estuvo buena parte de la noche custodiada por una guardia civil tras ser rescatada prácticamente ilesa. En el convoy viajaban la menor, sus padres, su hermano y su primo.

El presidente del TSJA se traslada a Córdoba para supervisar los trabajos por el accidente de tren en Adamuz El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, se han desplazado en la jornada de hoy al término municipal de Adamuz (Córdoba) donde este pasado domingo se produjo el descarrilamiento de dos trenes que ha dejado hasta el momento 39 fallecidos y 152 heridos. La investigación la llevará la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 2 de Montoro, que es el que se encontraba de guardia en el momento del accidente y cuya jueza se encuentra en el lugar del siniestro desde esta pasada noche. También se ha desplazado hasta allí un fiscal del juzgado de Montoro, según detallan a Europa Press fuentes del TSJA y de la Fiscalía Superior de Andalucía. [Pulsa aquí para leer la noticia completa]