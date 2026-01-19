Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reacciones al trágico suceso

Alfonso González, maquinista: "Casi descarto el fallo humano" en el accidente de tren de Adamuz

El portavoz del sindicato Alternativa Ferroviaria considera que el tramo del siniestro no es especialmente conflictivo

Operarios de emergencias trabajando en el lugar del siniestro este lunes.

Operarios de emergencias trabajando en el lugar del siniestro este lunes. / Manuel Murillo

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

El tramo de vía férrea a la altura de Adamuz donde tuvo lugar en la noche del domingo el trágico accidente ferroviario no es especialmente peligroso. Esa es una de las conclusiones a las que llega Alfonso González, maquinista que cubre la misma ruta y delegado en Córdoba del sindicato Alternativa Ferroviaria.

Según González, que conoce bien ese tramo -asegura que lo recorrió hace dos o tres días-, "las vías férreas de España no pasan por su mejor momento. No es así. Pero hay puntos que están mucho peor que ese. Yo no hubiera dicho que ahí podía producirse un accidente".

En ese punto aproximadamente la velocidad que alcanzan los trenes puede llegar a 250 kilómetros por hora, aunque González cree que probablemente estuvieran a 210 km y acelerando. No obstante, la velocidad no parece haber sido la causa del siniestro, ha dicho el portavoz del sindicato.

Estado del tren Iryo que descarriló en Adamuz

Estado del tren Iryo que descarriló en Adamuz / Manuel Murillo

Manuel Murillo

Los sistemas de seguridad

De hecho, González explica que los sistemas de seguridad protegen los convoyes cuando surge cualquier problema. Por ello piensa que más bien hay que buscar una concatenación de causas en lugar de una sola. Y en cualquier caso, "yo casi descarto el fallo humano" en este accidente.

La mala suerte también ha tenido un papel en el siniestro de Adamuz. Si el tren que venía de Madrid hubiera pasado unos minutos más tarde, los sistemas de seguridad habrían alertado al maquinista del descarrilamiento previo. Pero se dio la coincidencia de que pasó al mismo tiempo, por lo que no hubo margen para reaccionar.

Minuto de silencio en Adamuz

Minuto de silencio en Adamuz

Chencho Martínez

Ahora tendrá que pasar un tiempo ("probablemente meses", afirma) hasta que la comisión investigadora determine las causas exactas que provocaron el accidente. Pero ello será clave la búsqueda y localización de las cajas negras de ambos trenes, sistemas similares a los que llevan los aviones. En ellos, apunta González, se registran todos los parámetros del tren y de la vía. El portavoz del sindicato aclara que "ADIF en sus sistemas tendrá cintas donde verá toda la secuencia de cambios... Tardará meses en conocerse, pero ahí te lo indica todo".

En Directo
