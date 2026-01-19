Alfonso González, maquinista: "Casi descarto el fallo humano" en el accidente de tren de Adamuz

El tramo de vía férrea a la altura de Adamuz donde tuvo lugar en la noche del domingo el trágico accidente ferroviario no es especialmente peligroso. Esa es una de las conclusiones a las que llega Alfonso González, maquinista que cubre la misma ruta y delegado en Córdoba del sindicato Alternativa Ferroviaria.

Según González, que conoce bien ese tramo -asegura que lo recorrió hace dos o tres días-, "las vías férreas de España no pasan por su mejor momento. No es así. Pero hay puntos que están mucho peor que ese. Yo no hubiera dicho que ahí podía producirse un accidente".

En ese punto aproximadamente la velocidad que alcanzan los trenes puede llegar a 250 kilómetros por hora, aunque González cree que probablemente estuvieran a 210 km y acelerando. No obstante, la velocidad no parece haber sido la causa del siniestro, ha dicho el portavoz del sindicato.

Los sistemas de seguridad

De hecho, González explica que los sistemas de seguridad protegen los convoyes cuando surge cualquier problema. Por ello piensa que más bien hay que buscar una concatenación de causas en lugar de una sola. Y en cualquier caso, "yo casi descarto el fallo humano" en este accidente.

La mala suerte también ha tenido un papel en el siniestro de Adamuz. Si el tren que venía de Madrid hubiera pasado unos minutos más tarde, los sistemas de seguridad habrían alertado al maquinista del descarrilamiento previo. Pero se dio la coincidencia de que pasó al mismo tiempo, por lo que no hubo margen para reaccionar.

Ahora tendrá que pasar un tiempo ("probablemente meses", afirma) hasta que la comisión investigadora determine las causas exactas que provocaron el accidente. Pero ello será clave la búsqueda y localización de las cajas negras de ambos trenes, sistemas similares a los que llevan los aviones. En ellos, apunta González, se registran todos los parámetros del tren y de la vía. El portavoz del sindicato aclara que "ADIF en sus sistemas tendrá cintas donde verá toda la secuencia de cambios... Tardará meses en conocerse, pero ahí te lo indica todo".

En Directo

Ángela y Daniel, pasajeros del tren accidentado en Adamuz, en Córdoba: “Nos bajamos siete minutos antes” Ángela y Daniel siguen consternados, con el susto aún en el cuerpo. La joven pareja viajaba en el vagón siete del tren de Iryo que, sobre las 19.40 horas del domingo, a la altura de Adamuz (Córdoba), descarriló y chocó con otro tren de Renfe, provocando el mayor accidente de la alta velocidad ferroviaria españo la . Su historia, sin embargo, se separó de la tragedia por apenas unos minutos. “Nos bajamos siete minutos antes de que pasara todo”, cuenta Daniel Pineda (26 años), que reconoce que continúa en shock por lo ocurrido. “No nos lo creemos todavía”, relata por teléfono a La Opinión de Málaga en la mañana posterior al accidente. [Lea aquí el testimonio al completo]

El accidente de los trenes de Adamuz (Córdoba) dispara los vuelos Málaga-Madrid: 400 euros por un billete Viajar de Málaga a Madrid se ha convertido en una auténtica odisea. La tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz ( Córdoba ) ha obligado a suspender todos los trenes Málaga–Madrid previstos para este lunes, una situación que, según Renfe y el Ministerio de Transportes, podría prolongarse durante varios días. Desde las oficinas de Renfe en la estación María Zambrano de Málaga reconocen que no pueden garantizar nuevas salidas ni este lunes ni en los próximos días: "No sabemos nada", aseguran fuentes de la compañía, en una declaración que coincide con las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien explicó que la vía no podrá reabrirse hasta que se completen las labores de retirada de vagones, rescate de los cuerpos atrapados y el avance de la investigación. [Lea aquí la información completa]

Juanma Moreno decreta tres días de luto oficial en Andalucía tras el accidente de Adamuz El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado este lunes tres días luto oficial en la comunidad por medio de un decreto publicado en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Las tres jornadas de luto serán entre las 00.00 horas del martes, día 20, y las 24.00 horas del jueves, día 22. En el fundamento de esta iniciativa institucional se invoca como un acto de "testimonio del dolor del pueblo andaluz por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz", y para que sea expresión "de apoyo y solidaridad con sus familias".

Fallecen los cuatro miembros de una familia de Punta Umbría desaparecidos en el accidente El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de los cuatro miembros de una familia de la localidad que viajaba en el Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba), a la que pertenecía la menor de seis años que estuvo buena parte de la noche custodiada por una guardia civil tras ser rescatada prácticamente ilesa. En el convoy viajaban la menor, sus padres, su hermano y su primo.