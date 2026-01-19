Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo AdamuzTragedia ferroviariaTestimonios de los heridosCCFBiogásTrumpAntonio DíazVenezolanosPalacio Episcopal
instagramlinkedin

Sucesos

Accidente de tren en Adamuz: "El impacto fue muy violento y la escena dantesca"

En el polideportivo municipal de Villafranca, con capacidad para hasta 2.000 personas, se atiende a parte de los afectados

Varios de los afectados son atendidos en la caseta municipal de Villafranca.

Varios de los afectados son atendidos en la caseta municipal de Villafranca. / A. J. González

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

VILLAFRANCA

En el polideportivo municipal de Villafranca se ha organizado con rapidez una respuesta coordinada entre vecinos y personal de Protección Civil para atender a los afectados por el accidente de trenes en Adamuz. El recinto, con capacidad para hasta 2.000 personas, dispone de más de una docena de camas, mesas y alimentos que ya se están repartiendo entre los afectados, como Marta, que viajaba en el primer vagón del tren de Iryo.

Según relata, “todo cambió de un momento a otro” y, tras unos segundos de shock, vio “cómo todo vibró”. Después logró salir y se encontró con un panorama “desolador”. “Soy médica de emergencias y ya me he enfrentado a situaciones similares. Aun así, es muy duro”, explica mientras coge un bocadillo que le ofrece un vecino. En su caso, ayudó a sacar y liberar a víctimas de los últimos vagones del tren. Aunque no ha sufrido heridas, reconoce que “ahora empiezo a asimilar lo ocurrido”.

Noticias relacionadas y más

Accidente de trenes en Adamuz

Accidente de trenes en Adamuz

Ver galería

Accidente de trenes en Adamuz / A.J. González

Su compañero, Marcos Rondón, viajaba en el sexto vagón y recuerda que el impacto fue “muy violento” y que cayó al suelo. Le costó unos minutos recomponerse, pero cuando logró salir se encontró una escena “dantesca”. Su experiencia le permitió reaccionar con rapidez y comenzar a ayudar a otras personas. “Empezamos a colocar palés para que la gente pudiera bajar y salir lo más rápido posible”, relata aún con evidente nerviosismo. Poco después llegaron los bomberos, que facilitaron las labores de evacuación. “Ha sido todo muy complicado y eso que no hemos visto lo peor”, añade, con la voz entrecortada.

En Directo
Ver más

TEMAS

  1. El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
  2. El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
  3. Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
  4. Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
  5. Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
  6. Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
  7. Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
  8. Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba

Juanma Moreno, en el lugar de la tragedia ferroviaria de Adamuz: "Aún es pronto para hacer conjeturas"

Juanma Moreno, en el lugar de la tragedia ferroviaria de Adamuz: "Aún es pronto para hacer conjeturas"

Detenido un tren con doscientos pasajeros en la estación de Los Pedroches tras el accidente de Adamuz

Detenido un tren con doscientos pasajeros en la estación de Los Pedroches tras el accidente de Adamuz

Los heridos en la tragedia ferroviaria de Adamuz, conmocionados: «Hoy he vuelto a nacer»

Los heridos en la tragedia ferroviaria de Adamuz, conmocionados: «Hoy he vuelto a nacer»

Accidente de trenes en Adamuz: "Iba en el coche cuatro, por suerte iba en el último. He vuelto a nacer"

Accidente de trenes en Adamuz: "Iba en el coche cuatro, por suerte iba en el último. He vuelto a nacer"

Accidente de tren en Adamuz: "El impacto fue muy violento y la escena dantesca"

Accidente de tren en Adamuz: "El impacto fue muy violento y la escena dantesca"

"Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios": los testimonios de los heridos

El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz

El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz

Localidades del Alto Guadalquivir se vuelcan con Adamuz para ayudar a las víctimas

Localidades del Alto Guadalquivir se vuelcan con Adamuz para ayudar a las víctimas
Tracking Pixel Contents