La actualidad del domingo 18 de enero
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El directo del Córdoba CF-Málaga en El Arcángel, el impulso al biogás en la provincia y el primer año del nuevo mandato de Trump, claves de la actualidad de la jornada
Córdoba encara la jornada con el pulso puesto en el deporte, la energía y la política internacional. El Arcángel es escenario de un derbi con picante añadido, tras el cruce de mensajes entre Iván Ania y el entorno del Málaga CF en la previa de un partido que trasciende lo futbolístico. Los visitantes, en buena racha, visitan a un Córdoba CF que suma tres victorias consecutivas. En paralelo, la provincia mira al futuro con la tramitación de 18 proyectos de plantas de biogás impulsados por la Junta de Andalucía, una inversión millonaria llamada a transformar la producción energética a partir de residuos. Y, más allá de las fronteras, el primer año de la nueva presidencia de Donald Trump reabre el debate sobre la salud de la democracia en Estados Unidos, con alertas de expertos ante la acumulación de poder y los desafíos al Estado de derecho tras episodios como el de Venezuela o Groenlandia.
- Córdoba CF-Málaga, en directo | Los blanquiverdes buscan una nueva victoria en el derbi andaluz
- La Junta tramita 18 proyectos de biogás en la provincia de Córdoba con una inversión de 300 millones
- Un año en la Casa Blanca: el nuevo imperialismo de Trump pone en vilo la democracia de EEUU
Córdoba ciudad
- La 3ª carrera solidaria del colegio Divina Pastora recorre las calles de Córdoba
- La construcción cordobesa alerta de una «crisis» de mano de obra en un escenario con mucha actividad
- El movimiento vecinal andaluz acuerda en Córdoba las bases para formar una confederación autonómica
- ¿Córdoba bajo cero? La Aemet advierte sobre un fenómeno climático que 'congelará' la provincia
- Palacio Episcopal de Córdoba: un edificio casi desconocido cuya historia atraviesa la ciudad
- Antonio Díaz, presidente de CECO y de la Cámara de Comercio de Córdoba: «Para muchos oficios, hay que abrir y regular de otra manera la inmigración»
- La comunidad venezolana en Córdoba analiza la situación con cautela: «Aunque todavía estemos en un túnel oscuro, hay una luz»
Provincia
- Lucena, Cabra, Priego y Aguilar presentan sus carteles de Semana Santa
- La Guardia Civil detiene a dos personas tras una oleada de robos en talleres y naves industriales de Palma del Río
- Un millar de personas degusta pavo con fideos en San Sebastián de los Ballesteros
Deportes
Campo
España
- Feijóo exige a Sánchez que deseche el modelo de financiación pactado con ERC y "reinicie" una negociación multilateral
Internacional
- El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba