Córdoba encara la jornada con el pulso puesto en el deporte, la energía y la política internacional. El Arcángel es escenario de un derbi con picante añadido, tras el cruce de mensajes entre Iván Ania y el entorno del Málaga CF en la previa de un partido que trasciende lo futbolístico. Los visitantes, en buena racha, visitan a un Córdoba CF que suma tres victorias consecutivas. En paralelo, la provincia mira al futuro con la tramitación de 18 proyectos de plantas de biogás impulsados por la Junta de Andalucía, una inversión millonaria llamada a transformar la producción energética a partir de residuos. Y, más allá de las fronteras, el primer año de la nueva presidencia de Donald Trump reabre el debate sobre la salud de la democracia en Estados Unidos, con alertas de expertos ante la acumulación de poder y los desafíos al Estado de derecho tras episodios como el de Venezuela o Groenlandia.

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Campo

España

Internacional