La actualidad del domingo 18 de enero

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El directo del Córdoba CF-Málaga en El Arcángel, el impulso al biogás en la provincia y el primer año del nuevo mandato de Trump, claves de la actualidad de la jornada

Aficionados del Córdoba CF en El Arcángel, en una imagen de archivo.

Aficionados del Córdoba CF en El Arcángel, en una imagen de archivo. / Francisco González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba encara la jornada con el pulso puesto en el deporte, la energía y la política internacional. El Arcángel es escenario de un derbi con picante añadido, tras el cruce de mensajes entre Iván Ania y el entorno del Málaga CF en la previa de un partido que trasciende lo futbolístico. Los visitantes, en buena racha, visitan a un Córdoba CF que suma tres victorias consecutivas. En paralelo, la provincia mira al futuro con la tramitación de 18 proyectos de plantas de biogás impulsados por la Junta de Andalucía, una inversión millonaria llamada a transformar la producción energética a partir de residuos. Y, más allá de las fronteras, el primer año de la nueva presidencia de Donald Trump reabre el debate sobre la salud de la democracia en Estados Unidos, con alertas de expertos ante la acumulación de poder y los desafíos al Estado de derecho tras episodios como el de Venezuela o Groenlandia.

  1. El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
  2. El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
  3. Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
  4. Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
  5. Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
  6. Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
  7. Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
  8. Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba

Los fallecidos en Córdoba el domingo 18 de enero

La construcción cordobesa alerta de una «crisis» de mano de obra en un escenario con mucha actividad

El movimiento vecinal andaluz acuerda en Córdoba las bases para formar una confederación autonómica

La escuela del Círculo Taurino de Córdoba inicia la temporada con una ofrenda al Cristo de los Faroles

Palacio Episcopal de Córdoba: un edificio casi desconocido cuya historia atraviesa la ciudad

Antonio Díaz, presidente de CECO y de la Cámara de Comercio de Córdoba: «Para muchos oficios, hay que abrir y regular de otra manera la inmigración»

Estos son los mejores establecimientos para comprar packs sorpresa de comida a precios muy bajos en Córdoba

