La actualidad del domingo 18 de enero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los proyectos de biogás en la provincia, la entrevista con el presidente de CECO y la situación de la comunidad venezolana en Córdoba, lo más destacado de la actualidad local
Córdoba abre la jornada dominical con la mirada puesta en la economía, la energía y los derechos humanos. La provincia avanza en la transición energética con la tramitación de 18 proyectos de plantas de biogás impulsados por la Junta de Andalucía. Por otro lado, el presidente de CECO y de la Cámara de Comercio, Antonio Díaz, defiende la necesidad de abrir y regular de otra manera la inmigración para cubrir la falta de mano de obra en numerosos oficios, en una entrevista ofrecida a Diario CÓRDOBA. A esta actualidad se suma la voz de la comunidad venezolana en Córdoba, que vive con esperanza y cautela los últimos acontecimientos en su país y sitúa la excarcelación de los presos políticos como prioridad absoluta.
- La Junta tramita 18 proyectos de biogás en la provincia de Córdoba con una inversión de 300 millones
- Antonio Díaz, presidente de CECO y de la Cámara de Comercio de Córdoba: «Para muchos oficios, hay que abrir y regular de otra manera la inmigración»
- La comunidad venezolana en Córdoba analiza la situación con cautela: «Aunque todavía estemos en un túnel oscuro, hay una luz»
Córdoba ciudad
- El Rescatado protagoniza el cartel de la Semana Santa de Córdoba 2026
- El asociacionismo vecinal de Córdoba pierde fuelle: «Faltan jóvenes y conciencia de barrio»
- Palacio Episcopal de Córdoba: un edificio casi desconocido cuya historia atraviesa la ciudad
- Camaleones, lagartos, pájaros y hasta un ajolote: los cordobeses llevan a bendecir a sus mascotas
- La Junta de Andalucía reparte 400.000 euros entre 166 bandas de música, 14 de ellas de Córdoba
Provincia
- Alcaracejos celebra su 20ª Fiesta de la Matanza: vecinos y numerosos visitantes disfrutan de la tradición
- Así funcionan las plantas de biogás: alquimia para la basura líquida
- Ana, 107 años como regalo de Reyes
Deportes
- El Córdoba CF examina al Málaga en un derbi con aroma a algo más
- Pawel Kieszek, el polaco que dio alas al Córdoba CF para una salvación milagrosa
Campo
- La UE y Mercosur firman el mayor acuerdo mundial de libre comercio que deberá superar una tensa aceptación
España
- España capea el 'huracán Trump': sin represalias pese al pulso sobre el gasto en defensa y las críticas por Venezuela
Internacional
- Trump impone aranceles del 10% a Dinamarca y otros siete países que han aprobado enviar tropas a Groenlandia
- El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba