Córdoba abre la jornada dominical con la mirada puesta en la economía, la energía y los derechos humanos. La provincia avanza en la transición energética con la tramitación de 18 proyectos de plantas de biogás impulsados por la Junta de Andalucía. Por otro lado, el presidente de CECO y de la Cámara de Comercio, Antonio Díaz, defiende la necesidad de abrir y regular de otra manera la inmigración para cubrir la falta de mano de obra en numerosos oficios, en una entrevista ofrecida a Diario CÓRDOBA. A esta actualidad se suma la voz de la comunidad venezolana en Córdoba, que vive con esperanza y cautela los últimos acontecimientos en su país y sitúa la excarcelación de los presos políticos como prioridad absoluta.

