La actualidad del domingo 18 de enero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Los proyectos de biogás en la provincia, la entrevista con el presidente de CECO y la situación de la comunidad venezolana en Córdoba, lo más destacado de la actualidad local

Tuberías de extracción de biogás en el vertedero de la planta de tratamiento de la Diputación en Montalbán.

Tuberías de extracción de biogás en el vertedero de la planta de tratamiento de la Diputación en Montalbán. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba abre la jornada dominical con la mirada puesta en la economía, la energía y los derechos humanos. La provincia avanza en la transición energética con la tramitación de 18 proyectos de plantas de biogás impulsados por la Junta de Andalucía. Por otro lado, el presidente de CECO y de la Cámara de Comercio, Antonio Díaz, defiende la necesidad de abrir y regular de otra manera la inmigración para cubrir la falta de mano de obra en numerosos oficios, en una entrevista ofrecida a Diario CÓRDOBA. A esta actualidad se suma la voz de la comunidad venezolana en Córdoba, que vive con esperanza y cautela los últimos acontecimientos en su país y sitúa la excarcelación de los presos políticos como prioridad absoluta.

