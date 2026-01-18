Suspendida la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid, Córdoba y el resto de Andalucía hasta nuevo aviso

La circulación de trenes alta velocidad entre Madrid, Córdoba y el resto de Andalucía ha quedado suspendida hasta nuevo aviso tras el descarrilamiento de dos trenes en la localidad cordobesa de Adamuz, según ha informado Renfe. Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas de los dos trenes descarrilados. Los trenes regionales en Andalucía siguen funcionando, Asimismo, los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano se prestan con normalidad, ha informado Renfe.

La megafonía de la estación de trenes de Córdoba, donde numerosos viajeros procedentes de trenes de Sevilla, Málaga y Granada han visto interrumpido su viaje a Madrid informa del corte de tráfico ferroviario: "Por incidencias que afectan a la circulación del tráfico ferroviario queda suspendida toda circulación entre Madrid y Andalucía". A Durante toda la tarde se han formado importantes colas en los mostradores de Iryo y de Renfe, con pasajeros en busca de información.

Anulaciones, devoluciones y cambios de fecha

En torno a las diez de la noche, personal de Renfe ha informado de viva voz a las personas que hacían cola de que no hay medios alternativos ni saben cuando los habrá. En ese sentido, han recomendado que quien pueda continuar el viaje por sus propios medios que lo haga. Asimismo, el personal de Renfe ha explicado a los viajeros que han visto interrumpido su viaje en Córdoba o tenían previsto tomar un tren, que se están haciendo anulaciones y devoluciones de billetes en taquilla, pero que quien no quiera esperar puede hacerlo mañana. Lo que no se puede hacer es el cambio de fechas porque no saben cuándo se restablecerá la circulación.

"Llevo veinticinco años trabajando aquí y no había visto nada igual", comenta un trabajador de la estación cerca de la cola, que comienza a disolverse poco a poco tras la información facilitada por Renfe.

En Directo

Rafael Castro Algunos de los afectados se abrazan a sus familiares en la puerta del polideportivo de Adamuz. / Casavi Adamuz vive su noche más larga tras una tragedia ferroviaria sin precedentes Adamuz vive su noche más larga y complicada en décadas. El horror ha tocado de lleno a sus vecinos. En el momento en el que conocieron la noticia del accidente entre dos trenes en la línea de alta velocidad, muchos de ellos se desplazaron hasta el lugar de los hechos para tratar de ayudar. Antonio Molina, vecino de Adamuz, relató a este periódico el momento en el que se trasladó hasta la zona cero del accidente. Comenta que muchos llegaron hasta el lugar para evacuar a los heridos, metiéndolos en sus coches para posteriormente llevarlos hasta el centro de salud, desde donde serían trasladados a los diferentes hospitales de la provincia [Sigue leyendo aquí..].

Juanma Moreno: "Aún es pronto para hacer conjeturas" Pasadas las 1.30 horas de la madrugada el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha llegado al lugar del trágico accidente ferroviario registrado este domingo en Adamuz acompañado del consejero de Justicia, José Antonio Nieto y el de Sanidad ,Antonio Sanz. Justo antes de atender a la prensa se ha detenido a hablar con los jefes del operativo, miembros de Policía Local, Protección Civil y Servicio de Emergencias, además de entrar a la caseta municipal, donde se ha desplegado el operativo de atención a las víctimas. "Muy buen trabajo", decía Sanz a algunos de los miembros del 061 con los que se ha parado a hablar. Moreno ha comentado que "aún es pronto para hacer conjeturas" y ha deseado que la cifra de muertos no continúe elevándose. Aquí puedes leer la noticia completa.

La UME, en Villafranca, tras el accidente ferroviario en Adamuz. / Manuel Murillo La UME, en Villafranca La Unidad Militar de Emergencias se ha desplazado a Córdoba para prestar su apoyo tras el accidente ferroviario de Adamuz.

«Hoy he vuelto a nacer» En la caseta municipal de Adamuz, cinco horas y media después del accidente ferroviario, apenas permanecen algunos heridos, como José Domingo, un onubense que viajaba en el Alvia junto a su hijo. Ellos, como asegura con cierta ironía, han tenido “suerte”, ya que el siniestro se produjo en el extremo contrario del convoy. Aquí tienes la noticia completa.