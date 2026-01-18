Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Descarrilamiento en Adamuz

Suspendida la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid, Córdoba y el resto de Andalucía hasta nuevo aviso

Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas de los dos trenes descarrilado

Colas en la estación de trenes de Córdoba tras el corte del tráfico ferroviario por el accidente de Adamuz

Colas en la estación de trenes de Córdoba tras el corte del tráfico ferroviario por el accidente de Adamuz

Manuel Ruiz Díaz

Manuel Ruiz Díaz

Manuel Ruiz Díaz

Córdoba

La circulación de trenes alta velocidad entre Madrid, Córdoba y el resto de Andalucía ha quedado suspendida hasta nuevo aviso tras el descarrilamiento de dos trenes en la localidad cordobesa de Adamuz, según ha informado Renfe. Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas de los dos trenes descarrilados. Los trenes regionales en Andalucía siguen funcionando, Asimismo, los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano se prestan con normalidad, ha informado Renfe.

La megafonía de la estación de trenes de Córdoba, donde numerosos viajeros procedentes de trenes de Sevilla, Málaga y Granada han visto interrumpido su viaje a Madrid informa del corte de tráfico ferroviario: "Por incidencias que afectan a la circulación del tráfico ferroviario queda suspendida toda circulación entre Madrid y Andalucía". A Durante toda la tarde se han formado importantes colas en los mostradores de Iryo y de Renfe, con pasajeros en busca de información.

Anulaciones, devoluciones y cambios de fecha

En torno a las diez de la noche, personal de Renfe ha informado de viva voz a las personas que hacían cola de que no hay medios alternativos ni saben cuando los habrá. En ese sentido, han recomendado que quien pueda continuar el viaje por sus propios medios que lo haga. Asimismo, el personal de Renfe ha explicado a los viajeros que han visto interrumpido su viaje en Córdoba o tenían previsto tomar un tren, que se están haciendo anulaciones y devoluciones de billetes en taquilla, pero que quien no quiera esperar puede hacerlo mañana. Lo que no se puede hacer es el cambio de fechas porque no saben cuándo se restablecerá la circulación.

"Llevo veinticinco años trabajando aquí y no había visto nada igual", comenta un trabajador de la estación cerca de la cola, que comienza a disolverse poco a poco tras la información facilitada por Renfe.

