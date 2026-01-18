«Para muchos oficios, hay que abrir y regular de otra manera la inmigración»

-¿Córdoba está en un buen momento económico?

-Quiero entender que sí, fundamentalmente, por las decisiones empresariales que se están adoptando. El empresario, si no ve una cierta seguridad sobre sus posibles inversiones, no toma esas decisiones. Y efectivamente, no solamente la defensa, estamos hablando de la industria, en el polo industrial de Lucena, con el frío industrial, se están haciendo inversiones millonarias también importantísimas. La industria agroalimentaria es otra más. No es casualidad que se vayan a poner en marcha dos plantas de zumo de naranja, una en Palma del Río y otra, en Fuente Palmera.

-¿Esperan que 2026 sea un buen año?

-La incertidumbre siempre está ahí. Dependerá mucho también de las decisiones que el Gobierno y las administraciones adopten en materia económica y fiscal.

-Recientemente, se ha conocido que Escribano invertirá 70 millones en una nueva fábrica en Rabanales 21. ¿El 2026 también traerá buenas noticias en cuanto a la implantación de empresas?

-Sí, seguro que sí. Desde la Oficina de Apoyo al Inversor, no solamente salimos fuera a vender Córdoba, sino que también estamos atendiendo proyectos y a inversores que confían en el mundo empresarial, en la organización empresarial, para apostar por nuestros consejos. Estoy convencido de que el 2026 puede ser un año de expansión también, pero es que están sucediendo muchas cosas desde el 2024 para acá. Y el 2025 ha sido un año inmejorable, donde muchas empresas han anunciado que vienen o que ya están aquí, y no me refiero a las típicas de defensa, sino de subsectores, Ghenova, Zigor, son empresas que no se dedican exclusivamente a la industria de la defensa, sino al complemento de otras empresas y al apoyo en el desarrollo empresarial. Sin lugar a dudas, esas cosas no pasan por casualidad. Y la formación profesional va a ser otro hito importantísimo de despegue y de apoyo de esta ciudad y esta provincia. Creo que se están haciendo las cosas razonablemente bien en ese sentido.

-En los últimos días, la Diputación ha anunciado la próxima implantación de destinos nuevos en el aeropuerto de Córdoba. ¿Esperan que este año incremente la actividad?

-Eso deseamos desde el mundo de la empresa. Que Córdoba esté bien conectada por el transporte aéreo es un dato objetivo importantísimo, pero, sobre todo, la capacidad de tener conexiones con otros aeropuertos que realmente son hub logísticos de distribución. Ya lo hay con Barcelona. Esperemos que pronto pueda haberlo con otras capitales, no ya españolas, que también, sino de Europa, como París o Berlín.

-¿El aumento de la actividad puede ir por ahí?

-Confío en que sí. Córdoba está empezando a ocupar espacios en el desarrollo empresarial que hace ocho o diez años eran impensables. Y eso está revolucionando mucha toma de decisiones.

-¿La industria de Córdoba está despegando?

-Razonablemente, sí, está despegando y en algunos casos, cogiendo altura. No ya por las propias empresas cordobesas, sino por otras muchas empresas que han visto en Córdoba una oportunidad de negocio, de crecer, de estar cerca de un centro neurálgico logístico como se está articulando Córdoba. Es muy importante lo que está sucediendo en Córdoba a nivel industrial y a nivel logístico y tecnológico.

-En los últimos días, se habla todavía más de la defensa por los conflictos internacionales. ¿Córdoba se está posicionando como una provincia que puede llegar a ser clave por su aportación a este sector?

-El mero hecho de que se haya decidido la instalación en Córdoba de la base logística y tecnológica, me gusta hacer especial énfasis en lo de la tecnología, del Ejército de Tierra ya está definiendo el territorio. Se van a concentrar más de 12 unidades o centros repartidos por toda España en Córdoba, concretamente, en La Rinconada, para prestar un servicio homogéneo, integrado, tecnológico, avanzado. Eso ha sido una pieza clave, decisión tomada por el Gobierno de la nación, por el Ayuntamiento, por la Junta de Andalucía, por la Diputación y por todos los agentes económicos y sociales que desde el primer momento estuvimos apoyando esa iniciativa, para que muchas empresas se replanteen muchas cosas, entre otras, por ejemplo, su actividad. Hay empresas que están diversificando actividad y y no es por casualidad, es porque ven oportunidades de negocio con la defensa.

-¿Córdoba es ya un epicentro de la defensa en Andalucía?

-Sí. En Andalucía hay varios centros importantes relacionados con el mundo de la defensa. Por un lado, Navantia, está el mar, la Armada. Por otro, la aviación, con Airbus en Sevilla, y lógicamente, en el terreno del Ejército de Tierra, el referente de la base logística es único y definitivo. Además de la otra actividad que en la provincia hermana de Jaén también se está poniendo en marcha, que es un nuevo centro relacionado con la defensa y con la inteligencia.

-Suele afirmar que la logística y la tecnología son actividades en crecimiento en Córdoba, pero la agroindustria y el turismo, también, ¿cierto?

-Sin lugar a dudas. Lo tradicional está ahí y es la base. Te voy a dar un dato. Córdoba tiene una balanza de pagos completamente positiva en materia de comercio exterior. Es mucho más lo que exportamos que lo que importamos, y lo que exportamos, básicamente, es agroalimentario. Aceite, naranja, ajo... Industria agroalimentaria que, además, está transformando y dándole valor añadido a la materia prima.

-Parece que, con este desarrollo, en los próximos años será necesaria todavía más vivienda en Córdoba. ¿Cómo se soluciona la falta de vivienda?

-El problema de la vivienda pasa por una serie de decisiones cruciales para poder desarrollarla. Lo primero es más suelo. Más suelo y más calificación de suelo en tiempo récord. Creo que Córdoba va a tomar decisiones en ese sentido. Y otro tema es la financiación. ¿Quién necesita hoy día vivienda? Las nuevas generaciones que quieren hacer su propia vida. Ahí hace falta una apuesta fiscal y financiera muy decididas por parte de quien tiene la capacidad para ello, que son las administraciones públicas y las entidades financieras. Hay que primar, facilitar la vivienda con VPO, con módulos asequibles para la gente joven y, por supuesto, en el alquiler no se puede tener una legislación que, de alguna manera, cuide más al inquilino que al propietario, porque entonces los propietarios no van a sacar sus viviendas al alquiler. No estamos hablando de grandes empresas tenedoras de viviendas, estamos hablando de familias que tienen dos pisos y que uno de ellos lo quieren rentabilizar de cara a su jubilación y a su futuro mediante un alquiler. Y eso hay que facilitarlo y hay que modificar la legislación.

-Además de suelo, en la construcción, como ocurre en otros muchos sectores de actividad, faltan trabajadores. ¿Se están poniendo medidas para paliar el problema? ¿Habrá que traer a los trabajadores de otros países?

-Se están haciendo cosas, pero no las suficientes. Por ejemplo, con la base logística sí se ha abierto una nueva parcela de formación profesional para el empleo por parte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación de Córdoba y la Confederación de Empresarios de Córdoba, y ya se han empezado a aprobar los primeros cursos de formación. Pero hace falta mano de obra no solamente en la construcción, hace falta en la agricultura, en la industria, hace falta mano de obra cualificada y tecnológica, en la hostelería, y eso no se hace de la noche a la mañana. Creo que para muchos oficios hay que abrir y regular de otra manera la inmigración. La persona extranjera que necesita buscar empleo y que tiene la capacidad para desarrollar ese trabajo, hay que ponérselo fácil, por supuesto, legalmente. Los trabajadores que no tenemos o que no quieren trabajar en determinados oficios en nuestro país, pues pueden venir de otros países que están dispuestos a hacer ese trabajo. Igual que nosotros lo hicimos hace 50 años.

-¿Qué debe contemplar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) para favorecer la actividad empresarial en Córdoba?

-Fundamentalmente, poner suelo en carga, suelo industrial, suelo de una manera abierta, en el mejor sentido de la palabra. Ya no estamos en los polígonos empresariales de pequeñas parcelas y pequeñas naves industriales, estamos en polígonos industriales, logísticos y empresariales, donde te permita la legislación, primero, que haya más suelos y segundo, acometer las modificaciones necesarias para la implantación de la industria sin tener la preocupación del tamaño y de los metros necesarios. Esto está cambiando. Hay una nueva legislación, que ha promulgado la Junta de Andalucía, que es la Ley de Espacios productivos, que ya ha entrado en vigor y que puede facilitar no solamente la reordenación de los polígonos empresariales actuales, sino la creación de otros polígonos de una manera más moderna.

-¿Cuál ha sido el balance de la Oficina del Inversor en 2025?

-Ha sido un balance claramente positivo. Hemos estado en dos territorios absolutamente importantísimos de cara a la captación de empresas y a dar a conocer a los empresarios lo que está pasando en Córdoba en materia de inversión. Ha sido Sevilla, que no habíamos estado todavía reunidos con los empresarios de Sevilla, y Oviedo, donde no solamente estuvimos con los empresarios asturianos, sino que también visitamos la factoría de Santa Bárbara. Con independencia de eso, existe un día a día, esa labor de asesoramiento a proyectos empresariales que llaman a esta casa y que preguntan por determinadas cuestiones en materia de ayudas, de suelo, de actividad empresarial, que eso lo venimos cubriendo a diario.

-¿Estas llamadas se traducen después en proyectos que llegan a la provincia?

-Quiero pensar que sí, porque si no, mal me iría, ¿no? (ríe) Yo quiero pensar que sí. También hay mucho aspecto de curiosidad, de información, pero con el tiempo todo pesa y todo suma.

-¿Qué necesita Córdoba sí o sí en materia de potencia eléctrica?

-Me cerniría a las alegaciones (a la planificación eléctrica para 2030) que presentamos en su momento, no solamente la Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio y el Consejo Andaluz de Cámaras para Andalucía, sino también la Junta de Andalucía, la Diputación provincial y otros entes. Se ha presentado un número ingente de alegaciones. Estamos a la espera de que se resuelvan y deben resolverse en positivo. Fundamentalmente, la provincia de Córdoba tiene distintas áreas de falta de potencia. Cuando digo falta de potencia, me refiero a que no es posible conectar nada, porque no hay potencia suficiente, sobre todo, en materia de industria y de fabricación. Es la zona norte, el Guadiato y Los Pedroches, que es una reivindicación absolutamente contundente. Estuvo la vicepresidenta (María Jesús Montero) y anunció que ese tema se iba a resolver. Y, por supuesto, la zona del Guadajoz y Campiña Este, la Subbética, también necesita una potenciación de la fuerza eléctrica, y la propia Córdoba capital.

-El Gobierno ha anunciado una nueva subida del Salario Mínimo. ¿Cómo lo valoran?

-Pues como venimos valorándolo desde CEOE y Cepyme en estos últimos años. Una cosa es anunciar por parte del Gobierno y otra cosa, acordar con los agentes económicos y sociales dentro de las mesas del diálogo social. La última propuesta de subida del salario mínimo no la hemos aceptado, en principio, porque no va a tener repercusión, parece que ya se ha anunciado por otro ministerio, en las contrataciones de obra pública y de otro tipo de la Administración. No van a revalorizar las cantidades de acuerdo con la subida. Entonces, eso hace suponer que a las empresas que van a ese tipo de concursos, lógicamente, no les van a salir las cuentas.

-¿En principio, la patronal es contraria a la subida del SMI anunciada?

-La patronal está a favor de una subida pactada en la mesa del diálogo social. Acordada entre sindicatos y empresarios con el Gobierno. Lo que no está de acuerdo la patronal es en la imposición del acuerdo.

-¿Para ustedes tendría que ser inferior la subida?

-Yo te puedo decir que en la mesa de negociación colectiva, en los distintos convenios, se están pactando subidas en algunos casos, superiores.

-Entonces, ¿el problema no es tanto el porcentaje de incremento sino la aplicación posterior?

-Claro, y otras cuestiones que también afectan. También, cuál va a ser la estructura de ese salario mínimo, porque una cosa es el salario mínimo y otra cosa es añadirle al salario mínimo una serie de pluses y complementos que, en principio, no han estado nunca previstos y ahora, según parece, también se ha puesto ese tema sobre la mesa.

-Un año más, el Gobierno de España prorroga presupuestos, en tanto que el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación y la Junta ya han ido anunciando los suyos. ¿Cómo lo valora?

-Lo que está pasando con los Presupuestos Generales del Estado es un sinsentido. No parece muy razonable que llevemos todo lo que va de legislatura sin presupuestos. En cualquier otro país, esto no pasa y si no hay capacidad de aprobar presupuestos, pues se convocan elecciones.

-Parece que el conflicto laboral en Hitachi se alarga en Córdoba, ¿cabe alguna recomendación?

-Hitachi es absolutamente autónoma en la toma de sus decisiones. Nosotros entendemos que si la empresa está en negociaciones con su comité de empresa, pues más temprano que tarde se producirán los acuerdos necesarios.

-Hace un año que fue renovado en el cargo al frente de la patronal. ¿Se ve un nuevo mandato como presidente de la CECO y de la Cámara de Comercio?

-Bueno, no es un tema que esté sobre la mesa ahora mismo. Acabo de cumplir un año después de mi última renovación en la Confederación, quedan tres años de mandato, y para la Cámara de Comercio la previsión es que la Junta de Andalucía convoque elecciones, en todas las cámaras, para la segunda mitad de 2027. Hasta entonces, hay mandato.

-¿Hay compañeros que podrían ser buenos sucesores?

-Puede haber compañeros y compañeras que pueden ser buenos sucesores, afortunadamente.

-Así como en los últimos años se ha observado, por ejemplo, en los sindicatos un relevo en el liderazgo por parte de mujeres, ¿estaría bien que en la patronal fuese una mujer?

Todo es positivo. Al final, la asamblea es soberana y es la que tendrá que decidir. Creo que es importante que haya deseos y que se puedan postular candidatos a la presidencia en su momento, y en su momento se tomarán las decisiones.