El movimiento vecinal andaluz acuerda en Córdoba las bases para formar una confederación autonómica

La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara ha ejercido esta mañana en la Casa Ciudadana de anfitriona de una "reunión histórica en el devenir del movimiento vecinal andaluz", en la que han participado representantes de federaciones vecinales de Cádiz, Jaén y Málaga así como la federación local y confederación provincial de Sevilla, y en la que se ha acordado unir fuerzas en defensa de la ciudadanía y de servicios públicos como la sanidad y la educación, además de derechos sociales básicos como el de acceso a la vivienda, según han explicado desde la propia organización.

El encuentro, en el que ha participado Juan Antonio Caballero, vicepresidente de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), entidad que encabezó durante una reciente etapa, acordó materializar esta voluntad de trabajo en común del movimiento vecinal andaluz a través de la constitución de una entidad aglutinadora y de interlocución ante las administraciones, posiblemente bajo la forma de una confederación, que tomará forma definitivamente en una asamblea de representantes a celebrar el 14 de marzo en Jaén, y en la que se buscará que estén también los representantes de las federaciones de Huelva, Granada y Almería.

Reunión celebrada en la Casa Ciudadana. / CÓRDOBA

Los viejos y los nuevos problemas

Por parte de la federación cordobesa, encabezaron el encuentro la presidenta de Al- Zahara, Isa Sereno, y el expresidente y responsable de coordinación con el movimiento vecinal andaluz y español, Antonio Toledano, que destacaron la importancia de la reunión y de lo acordado, particularmente "al encontrarnos en un momento clave para la sociedad andaluza, en el que a viejos problemas enquistados en la vida de los barrios se suman otros nuevos".

Durante las próximas semanas, miembros de las federaciones que se han reunido en Córdoba estudiarán la fórmula bajo la que coordinarán sus esfuerzos para presentarla y someterla a votación en la asamblea de representantes a celebrar en Jaén en marzo.