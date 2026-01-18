Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 18 de enero de 2026

Espectáculo

Puesta en escena de ‘Mundo animal’

La compañía Banánica lleva a escena esta obra en la que la doctora Emily, una apasionada bióloga inglesa, y su ayudante Matilda se unen para competir en el concurso Mundo Animal, aunque la relación entre ambas cambia drásticamente cuando Matilda decide desafiar a su jefa.

CÓRDOBA. Teatro Avanti. María Auxiliadora, s/n. 12.00 horas.

Exposición

‘El despertar a la vida de Egipto. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto’

Exposición inédita, inmersiva y reveladora. Un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. Comisarias: Esther Pons e Isabel Olbés. Comisaria técnica: Maite Mascort.

CÓRDOBA. Sala Orive y Sala Vimcorsa. Plaza de Orive y Ángel de Saavedra, 9. De 10.00 a 14.00 horas.

Visita guiada

‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’

Exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento. Su obra se caracteriza por transitar del academicismo al realismo social, un movimiento artístico de finales del siglo XIX comprometido con la crítica. Entrada libre.