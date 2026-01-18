Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 18 de enero de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Espectáculo
Puesta en escena de ‘Mundo animal’
La compañía Banánica lleva a escena esta obra en la que la doctora Emily, una apasionada bióloga inglesa, y su ayudante Matilda se unen para competir en el concurso Mundo Animal, aunque la relación entre ambas cambia drásticamente cuando Matilda decide desafiar a su jefa.
CÓRDOBA. Teatro Avanti.
María Auxiliadora, s/n.
12.00 horas.
Exposición
‘El despertar a la vida de Egipto. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto’
Exposición inédita, inmersiva y reveladora. Un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. Comisarias: Esther Pons e Isabel Olbés. Comisaria técnica: Maite Mascort.
CÓRDOBA. Sala Orive y Sala Vimcorsa.
Plaza de Orive y Ángel de Saavedra, 9.
De 10.00 a 14.00 horas.
Visita guiada
‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’
Exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento. Su obra se caracteriza por transitar del academicismo al realismo social, un movimiento artístico de finales del siglo XIX comprometido con la crítica. Entrada libre.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro, 1.
11.00 horas.
- El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- El restaurante Tellus cierra sus puertas dando paso a un nuevo proyecto: 'Quiero seguir siendo un antidepresivo gastronómico
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
- Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes