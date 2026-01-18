El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz

El hospital Reina Sofía de Córdoba ha movilizado a personal de cuidados intensivos y "todos los recursos necesarios" para atender a los numerosos heridos del accidente entre dos trenes en Adamuz. El hospital cordobés ha activado a todo su personal de urgencias y ha habilitado al completo la UCI 11 para los afectados en el grave accidente ferroviario, que ha dejado al menos un centenar de heridos, 25 de ellos de gravedad, según las primeras informaciones. Muchos de ellos están llegando ya al Reina Sofía.

Llegan en ambulancias personas con heridas visibles, otras expresando mucho dolor y algunos incluso bajan por su propio pie y hasta con maletas en mano. Los sanitarios entran y salen de las salas de Urgencias para recibir a los afectados y recargar las ambulancias con más material. La Policía Nacional se mantiene custodiando y ordenando la entrada y salida de vehículos en la zona para facilitar el trabajo de los sanitarios y ambulancias.

Personal de Urgencias del hospital Reina Sofía de Córdoba espera la llegada de heridos del accidente de trenes en Adamuz. / Víctor Castro

Actividad frenética en el hospital

Mucho movimiento en Urgencias del hospital Reina Sofía de Córdoba. Las ambulancias entran y salen cargadas de mantas y camillas con destino Adamuz. Los afectados por el accidente de tren son prioridad y los atienden nada más llegar.

La red de centros de transfusión sanguínea está redistribuyendo sangre hacia Córdoba y Jaén. Además, ya se ha montado un puesto médico avanzado en el edificio técnico de ADIF donde se va a realizar el triaje de las personas heridas, la atención sanitaria inicial y la estabilización antes del traslado a los hospitales. Asimismo se ha avisado al Hospital de Andújar y Hospital Universitario Virgen del Rocio para que estén activados y con recursos preparados y coordinación permanente por si fuera necesaria la derivación de pacientes.

Heridos llegando a las Urgencias del Reina Sofía. / Víctor Castro

Recursos sanitarios en el lugar del accidente

En la zona del accidente se han desplegado, 4 DCCU (SUAP – Atención Primaria); 6 UVIs móviles del 061; 2 UVIs de Transporte de Críticos; 2 Vehículos de Apoyo Logístico; 3 ambulancias convencionales; 5 ambulancias de transporte programado; 2 ambulancias de Cruz Roja.

El dispositivo permanece activo sobre el terreno, con coordinación continua desde la Sala y ajuste dinámico de recursos según la evolución. En este momento, todo el foco está en el trabajo asistencial sobre el terreno: atención a las víctimas, coordinación operativa y apoyo a los equipos desplegados.

El equipo médico de Adamuz fue el primero en llegar y atender a los heridos. El 061 de Bailén ya está en el lugar, al igual que el equipo móvil de Adamuz, y han llegado también las ambulancias convencionales.

El Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado el Centro de Educación Ambiental (CEA) para ofrecer alojamiento y atención, a través del convenio con Cruz Roja, a las personas atendidas y dadas de alta del hospital Reina Sofía tras el accidente ferroviario de Adamuz.

En Directo

Rafael Castro Algunos de los afectados se abrazan a sus familiares en la puerta del polideportivo de Adamuz. / Casavi Adamuz vive su noche más larga tras una tragedia ferroviaria sin precedentes Adamuz vive su noche más larga y complicada en décadas. El horror ha tocado de lleno a sus vecinos. En el momento en el que conocieron la noticia del accidente entre dos trenes en la línea de alta velocidad, muchos de ellos se desplazaron hasta el lugar de los hechos para tratar de ayudar. Antonio Molina, vecino de Adamuz, relató a este periódico el momento en el que se trasladó hasta la zona cero del accidente. Comenta que muchos llegaron hasta el lugar para evacuar a los heridos, metiéndolos en sus coches para posteriormente llevarlos hasta el centro de salud, desde donde serían trasladados a los diferentes hospitales de la provincia [Sigue leyendo aquí..].

Juanma Moreno: "Aún es pronto para hacer conjeturas" Pasadas las 1.30 horas de la madrugada el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha llegado al lugar del trágico accidente ferroviario registrado este domingo en Adamuz acompañado del consejero de Justicia, José Antonio Nieto y el de Sanidad ,Antonio Sanz. Justo antes de atender a la prensa se ha detenido a hablar con los jefes del operativo, miembros de Policía Local, Protección Civil y Servicio de Emergencias, además de entrar a la caseta municipal, donde se ha desplegado el operativo de atención a las víctimas. "Muy buen trabajo", decía Sanz a algunos de los miembros del 061 con los que se ha parado a hablar. Moreno ha comentado que "aún es pronto para hacer conjeturas" y ha deseado que la cifra de muertos no continúe elevándose. Aquí puedes leer la noticia completa.

La UME, en Villafranca, tras el accidente ferroviario en Adamuz. / Manuel Murillo La UME, en Villafranca La Unidad Militar de Emergencias se ha desplazado a Córdoba para prestar su apoyo tras el accidente ferroviario de Adamuz.

«Hoy he vuelto a nacer» En la caseta municipal de Adamuz, cinco horas y media después del accidente ferroviario, apenas permanecen algunos heridos, como José Domingo, un onubense que viajaba en el Alvia junto a su hijo. Ellos, como asegura con cierta ironía, han tenido “suerte”, ya que el siniestro se produjo en el extremo contrario del convoy. Aquí tienes la noticia completa.