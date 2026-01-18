Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo AdamuzTragedia ferroviariaTestimonios de los heridosCCFBiogásTrumpAntonio DíazVenezolanosPalacio Episcopal
instagramlinkedin

Tragedia ferroviaria

El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz

La red de centros de transfusión sanguínea está redistribuyendo sangre hacia Córdoba y Jaén

Llegada al hospital de heridos del accidente de tren en Adamuz

Llegada al hospital de heridos del accidente de tren en Adamuz

Víctor Castro

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

El hospital Reina Sofía de Córdoba ha movilizado a personal de cuidados intensivos y "todos los recursos necesarios" para atender a los numerosos heridos del accidente entre dos trenes en Adamuz. El hospital cordobés ha activado a todo su personal de urgencias y ha habilitado al completo la UCI 11 para los afectados en el grave accidente ferroviario, que ha dejado al menos un centenar de heridos, 25 de ellos de gravedad, según las primeras informaciones. Muchos de ellos están llegando ya al Reina Sofía.

Llegan en ambulancias personas con heridas visibles, otras expresando mucho dolor y algunos incluso bajan por su propio pie y hasta con maletas en mano. Los sanitarios entran y salen de las salas de Urgencias para recibir a los afectados y recargar las ambulancias con más material. La Policía Nacional se mantiene custodiando y ordenando la entrada y salida de vehículos en la zona para facilitar el trabajo de los sanitarios y ambulancias.

Personal de Urgencias del hospital Reina Sofía de Córdoba espera la llegada de heridos del accidente de trenes en Adamuz.

Personal de Urgencias del hospital Reina Sofía de Córdoba espera la llegada de heridos del accidente de trenes en Adamuz. / Víctor Castro

Actividad frenética en el hospital

Mucho movimiento en Urgencias del hospital Reina Sofía de Córdoba. Las ambulancias entran y salen cargadas de mantas y camillas con destino Adamuz. Los afectados por el accidente de tren son prioridad y los atienden nada más llegar.

La red de centros de transfusión sanguínea está redistribuyendo sangre hacia Córdoba y Jaén. Además, ya se ha montado un puesto médico avanzado en el edificio técnico de ADIF donde se va a realizar el triaje de las personas heridas, la atención sanitaria inicial y la estabilización antes del traslado a los hospitales. Asimismo se ha avisado al Hospital de Andújar y Hospital Universitario Virgen del Rocio para que estén activados y con recursos preparados y coordinación permanente por si fuera necesaria la derivación de pacientes.

Heridos llegando a las Urgencias del Reina Sofía. / Víctor Castro

Heridos llegando a las Urgencias del Reina Sofía. / Víctor Castro

Recursos sanitarios en el lugar del accidente

En la zona del accidente se han desplegado, 4 DCCU (SUAP – Atención Primaria); 6 UVIs móviles del 061; 2 UVIs de Transporte de Críticos; 2 Vehículos de Apoyo Logístico; 3 ambulancias convencionales; 5 ambulancias de transporte programado; 2 ambulancias de Cruz Roja.

El dispositivo permanece activo sobre el terreno, con coordinación continua desde la Sala y ajuste dinámico de recursos según la evolución. En este momento, todo el foco está en el trabajo asistencial sobre el terreno: atención a las víctimas, coordinación operativa y apoyo a los equipos desplegados.

El equipo médico de Adamuz fue el primero en llegar y atender a los heridos. El 061 de Bailén ya está en el lugar, al igual que el equipo móvil de Adamuz, y han llegado también las ambulancias convencionales.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado el Centro de Educación Ambiental (CEA) para ofrecer alojamiento y atención, a través del convenio con Cruz Roja, a las personas atendidas y dadas de alta del hospital Reina Sofía tras el accidente ferroviario de Adamuz.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
  2. El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
  3. Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
  4. Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
  5. Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
  6. Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
  7. Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
  8. Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba

Juanma Moreno, en el lugar de la tragedia ferroviaria de Adamuz: "Aún es pronto para hacer conjeturas"

Juanma Moreno, en el lugar de la tragedia ferroviaria de Adamuz: "Aún es pronto para hacer conjeturas"

Detenido un tren con doscientos pasajeros en la estación de Los Pedroches tras el accidente de Adamuz

Detenido un tren con doscientos pasajeros en la estación de Los Pedroches tras el accidente de Adamuz

Los heridos en la tragedia ferroviaria de Adamuz, conmocionados: «Hoy he vuelto a nacer»

Los heridos en la tragedia ferroviaria de Adamuz, conmocionados: «Hoy he vuelto a nacer»

Accidente de trenes en Adamuz: "Iba en el coche cuatro, por suerte iba en el último. He vuelto a nacer"

Accidente de trenes en Adamuz: "Iba en el coche cuatro, por suerte iba en el último. He vuelto a nacer"

Accidente de tren en Adamuz: "El impacto fue muy violento y la escena dantesca"

Accidente de tren en Adamuz: "El impacto fue muy violento y la escena dantesca"

"Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios": los testimonios de los heridos

El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz

El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz

Localidades del Alto Guadalquivir se vuelcan con Adamuz para ayudar a las víctimas

Localidades del Alto Guadalquivir se vuelcan con Adamuz para ayudar a las víctimas
Tracking Pixel Contents