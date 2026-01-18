Gastronomía
Los 'héroes antidesperdicio' que salvan toneladas de alimentos y venden packs de comida a precios irrisorios en Córdoba
Estos son los establecimientos en los que podrás encontrar los mejores packs sorpresa de calidad, según 'Too good to go'
Ahorro económico y aprovechamiento de recursos van de la mano. Y es eso precisamente lo que buscan los establecimientos adheridos a la app Too good to go, una plataforma global que funciona también en Córdoba y que conecta a comercios con consumidores interesados en adquirir alimentos que, de otro modo, se desecharían. La dinámica consiste en poner a disposición del cliente packs de comida sorpresa con alimentos que se encuentran en buen estado pero que si no se vendieran de esta forma acabarían en la basura. Fruterías, tiendas de alimentación, grandes cadenas, cafeterías, panaderías y restaurantes venden algunos de sus platos o productos en buen estado, aunque próximos a caducar.
Hasta la fecha se han salvado en Córdoba, a través de Too good to go, 215.000 packs sorpresa, lo que equivale haber evitado más de 215 toneladas de alimentos desperdiciados. Es más, según el último estudio realizado por la plataforma, junto a otras, para desvelar cuál es la ciudad española más comprometida en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la reutilización de productos de segunda mano y la disminución del desperdicio alimentario, situó a la capital cordobesa como la cuarta con mayor consumo responsable del país, solo detrás de Granada, Sevilla y Málaga.
En la actualidad, en Córdoba, alrededor de 90 establecimientos se han sumado a esta iniciativa gracias a la cual se ha conseguido contribuir significativamente a la lucha contra el cambio climático evitando la emisión a la atmósfera de más de 580.000 kilos de CO2e -lo que equivaldría a cargar un teléfono móvil más de 126 millones de veces- según ha informado la plataforma.
Pero hay varios establecimientos que destacan especialmente por su lucha contra el desperdicio y que han recibido el distintivo héroes antidesperdicio por su rendimiento dentro de la app. Este sello, según detalla Too good to go, reconoce a "establecimientos que no fallan, con packs sorpresa de alta calidad, y ayudan a reducir el desperdicio de alimentos".
En la actualidad, estos son los establecimientos en los que podrás encontrar los mejores packs sorpresa de calidad, según To good to go:
Frutería Antonio La Boutique de la Fruta
Se trata de un comercio de cercanía que pone a disposición de sus clientes los alimentos frescos que ya no son aptos para la venta pero que se encuentran en buen estado. Los packs pueden contener distintas variedades de frutas y verduras que deberás cocinar o almacenar rápidamente, desde 3,99 euros. Los lotes se pueden recoger en el local de la calle El Castaño, esquina con la calle Los Chopos, en el barrio de Santa Rosa. Esta frutería cuenta con una valoración de 4,4 sobre cinco en la app, acumulando más de cien reseñas.
Confucio Wok
Este restaurante buffet de comida asiática ubicado en la calle Poeta Juan Ramón Jiménez, en el centro de ocio El Tablero, pone a disposición varios packs de comida a diario en horario de tarde y noche. El local ofrece un pack con distintos platos japoneses, chinos y españoles recién cocinados que no se han vendido en sus almuerzos o cenas. Se pueden recoger a partir de las 16.40 y de las 23.15 horas a un precio de 6,66 euros, según aparece en la plataforma. Este local, que se acerca a las 3000 valoraciones, tiene una puntuación de 4,4 en la plataforma.
NH Collection Amistad Córdoba
Los desayunos de los hoteles son todo un lujo. Hay de todo. Así, si un día quieres hacer un brunch, o desayuno tardío, con una amplia variedad de alimentos puedes hacerlo con alguno de estos packs. Este hotel, ubicado en la céntrica plaza de Maimonides, vende, a través de la app, alimentos procedentes de su buffet de desayuno a un precio de 4,40 euros. Se pueden recoger en el alojamiento a partir de las 11.00 horas. La nota de esta cafetería es de 4,5 con un total de 106 valoraciones.
Cafetería Quirónsalud
En la cafetería del hospital Quirónsalud de Córdoba podrás encontrar un menú completo perfecto para tomar en tu cena, almuerzo o para compartir. Estos packs, según detalla la aplicación, contienen dos platos del día y un postre, a un precio de 4,99 euros. Se pueden recoger en la cafetería del hospital, a partir de las 16.00 horas. Esta opción es ideal si sales tarde del trabajo y no quieres peocuparte por la comida o si, por el contrario, prefieres ser previsor y guardar el menú para la cena o el almuerzo del día siguiente. Este es el establecimiento mejor valorado de esta selección, con una nota de un 4,6, aunque acumula menos valoraciones (en torno a las 70).
Otros establecimientos disponibles en la app para salvar comida y ahorrarte unos euros son:
- Frutería la Huerta del niño, en calle López Álamo
- Estación de servicio Galp, en calle Acera Fuente de la Salud
- Healthy Poke, en en centro deportivo GOfit Córdoba
- Cafetería Hakuna Matata, en calle Doce de Octubre, 12
- Pastelerías Roldán, en varios de sus establecimientos (Brillante, Gran Capitán, Ronda de los Tejares, avenida Barcelona, Centro, Cairo, Medina Azahara, Marañón, plaza Andalucía)
- Hotel Soho Boutique, en avenida de América, 19; calle Conde de Torres Cabrera, 32 y calle Buen Pastor, 18
- Carrefour La Sierra, calle Poeta Emilio Prados
- El puerto pollo7, en calle Alfonso XIII, 9
- Churrería Victoria, en Antón de Montoro, 6 y avenida Doctor Fleming, 9
- Cafetería restaurante La Pausa, en glorieta Tres Culturas (Estación de tren)
- Kiso Sushi, en avenida de Barcelona
- Ginos, en calle Ángel de Saavedra, 1
- Cafetería Serunión, en el hospital San Juan de Dios
- Frutería Antonio La Boutique de la Fruta, en calle Villa de Rota, 12
- Mojaelchurro, centro de ocio El Tablero
- NH Córdoba Califa, en calle Lope de Hoces, 14
- Carnicería Halal Sofiane, en calle Diego Serrano, 10
- Frutería La Cosecha, avenida Medina Azahara, 29
- Popeyes, centro comercial El Arcángel
- La mimosa atelier, en calle Periodista Eduardo Baro, 9
- Lizarrán, calle José María Martorell, 20
- El pegolete, calle Baena, 2
- Carnicería Halal Zakaria, en calle Pontevedra, 7
- BocaLoca, avenida de Cádiz, 71
- Al-hacena Catering
- Moeve La Mezquita
- El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba