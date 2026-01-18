Los 'héroes antidesperdicio' que salvan toneladas de alimentos y venden packs de comida a precios irrisorios en Córdoba

Ahorro económico y aprovechamiento de recursos van de la mano. Y es eso precisamente lo que buscan los establecimientos adheridos a la app Too good to go, una plataforma global que funciona también en Córdoba y que conecta a comercios con consumidores interesados en adquirir alimentos que, de otro modo, se desecharían. La dinámica consiste en poner a disposición del cliente packs de comida sorpresa con alimentos que se encuentran en buen estado pero que si no se vendieran de esta forma acabarían en la basura. Fruterías, tiendas de alimentación, grandes cadenas, cafeterías, panaderías y restaurantes venden algunos de sus platos o productos en buen estado, aunque próximos a caducar.

Hasta la fecha se han salvado en Córdoba, a través de Too good to go, 215.000 packs sorpresa, lo que equivale haber evitado más de 215 toneladas de alimentos desperdiciados. Es más, según el último estudio realizado por la plataforma, junto a otras, para desvelar cuál es la ciudad española más comprometida en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la reutilización de productos de segunda mano y la disminución del desperdicio alimentario, situó a la capital cordobesa como la cuarta con mayor consumo responsable del país, solo detrás de Granada, Sevilla y Málaga.

En la actualidad, en Córdoba, alrededor de 90 establecimientos se han sumado a esta iniciativa gracias a la cual se ha conseguido contribuir significativamente a la lucha contra el cambio climático evitando la emisión a la atmósfera de más de 580.000 kilos de CO2e -lo que equivaldría a cargar un teléfono móvil más de 126 millones de veces- según ha informado la plataforma.

Pero hay varios establecimientos que destacan especialmente por su lucha contra el desperdicio y que han recibido el distintivo héroes antidesperdicio por su rendimiento dentro de la app. Este sello, según detalla Too good to go, reconoce a "establecimientos que no fallan, con packs sorpresa de alta calidad, y ayudan a reducir el desperdicio de alimentos".

En la actualidad, estos son los establecimientos en los que podrás encontrar los mejores packs sorpresa de calidad, según To good to go:

Frutería Antonio La Boutique de la Fruta

Se trata de un comercio de cercanía que pone a disposición de sus clientes los alimentos frescos que ya no son aptos para la venta pero que se encuentran en buen estado. Los packs pueden contener distintas variedades de frutas y verduras que deberás cocinar o almacenar rápidamente, desde 3,99 euros. Los lotes se pueden recoger en el local de la calle El Castaño, esquina con la calle Los Chopos, en el barrio de Santa Rosa. Esta frutería cuenta con una valoración de 4,4 sobre cinco en la app, acumulando más de cien reseñas.

Confucio Wok

Este restaurante buffet de comida asiática ubicado en la calle Poeta Juan Ramón Jiménez, en el centro de ocio El Tablero, pone a disposición varios packs de comida a diario en horario de tarde y noche. El local ofrece un pack con distintos platos japoneses, chinos y españoles recién cocinados que no se han vendido en sus almuerzos o cenas. Se pueden recoger a partir de las 16.40 y de las 23.15 horas a un precio de 6,66 euros, según aparece en la plataforma. Este local, que se acerca a las 3000 valoraciones, tiene una puntuación de 4,4 en la plataforma.

NH Collection Amistad Córdoba

Los desayunos de los hoteles son todo un lujo. Hay de todo. Así, si un día quieres hacer un brunch, o desayuno tardío, con una amplia variedad de alimentos puedes hacerlo con alguno de estos packs. Este hotel, ubicado en la céntrica plaza de Maimonides, vende, a través de la app, alimentos procedentes de su buffet de desayuno a un precio de 4,40 euros. Se pueden recoger en el alojamiento a partir de las 11.00 horas. La nota de esta cafetería es de 4,5 con un total de 106 valoraciones.

Cafetería Quirónsalud

En la cafetería del hospital Quirónsalud de Córdoba podrás encontrar un menú completo perfecto para tomar en tu cena, almuerzo o para compartir. Estos packs, según detalla la aplicación, contienen dos platos del día y un postre, a un precio de 4,99 euros. Se pueden recoger en la cafetería del hospital, a partir de las 16.00 horas. Esta opción es ideal si sales tarde del trabajo y no quieres peocuparte por la comida o si, por el contrario, prefieres ser previsor y guardar el menú para la cena o el almuerzo del día siguiente. Este es el establecimiento mejor valorado de esta selección, con una nota de un 4,6, aunque acumula menos valoraciones (en torno a las 70).

