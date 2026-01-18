Obituario
Los fallecidos en Córdoba el domingo 18 de enero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 19 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:
María Valle Garrido Gálvez
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael
José María Muriel De Andrés
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael
María Ortiz López
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.
María Gómez Gavilán
La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael.
