Obituario

Los fallecidos en Córdoba el domingo 18 de enero

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 19 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

María Valle Garrido Gálvez

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael

José María Muriel De Andrés

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael

María Ortiz López

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.

María Gómez Gavilán

La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael.

Tracking Pixel Contents