La estación de trenes de Córdoba abrirá toda la noche tras recibir a viajeros de Granada, Málaga y Sevilla afectados por las suspensiones

Numerosos pasajeros han visto interrumpido su viaje de camino a Madrir y Renfe no disponde de medios alternativos para continuar el trayecto

Numerosos pasajeros procedentes de trenes Granada, Málaga y Sevilla con destino Madrid han visto interrumpido su viaje en Córdoba tras el accidente de trenes registrado esta tarde en Adamuz. A causa del siniestro, la alta velocidad entre Madrid, Córdoba y Andalucía ha quedado suspendida hasta nuevo aviso. La estación de trenes Córdoba-Julio Anguita permanecerá abierta toda la noche.

Durante toda la tarde se han formado colas en la estación tanto en las oficinas de Renfe como en las de Iryo, donde los pasajeros demandaban información. Alba Molina, una joven que había subido a un tren con destino a Madrid en Puente Genil, ha explicado que al llegar a Córdoba les han bajado del convoy. Según esta pasajera no les han dado alternativa para seguir el viaje y les han dicho que al menos en día y medio no se retomaría la circulación. Lo mismo que ha explicado Antígona Romero, otra pasajera que viajaba de Granada a Madrid y que ha tenido que bajar en Córdoba. En ambos casos han dejado la estación en busca de un medio de viaje alternativo.

"Por incidencias que afectan a la circulación del tráfico ferroviario queda suspendida toda circulación entre Madrid y Andalucía", sonaba la megafonía de la estación, cuando en torno a las diez de la noche, personal de Renfe se ha acercado a las colas para informar de viva voz. Han confirmado a quienes esperaban que no hay medios alternativos para continuar el viaje ni saben cuando los habrá. En ese sentido, el personal de la compañía ferroviaria ha recomendado que quien pudiese continuar el viaje por sus propios medios que lo hiciese. Asimismo, ha explicado que se están haciendo anulaciones y devoluciones de billetes en taquilla, pero quien no quiera esperar puede hacerlo mañana. Lo que no se puede hacer es el cambio de fechas porque no saben cuándo se restablecerá la circulación.

Hasta la estación se han desplazado varias patrullas de la Policía Nacional en apoyo al personal de seguridad de la estación, pero la tarde ha transcurrido en calma, salvo por la aglomeración de personas en las colas.

Teléfono para familiares

Algunos familiares que esperaban a los pasajeros de los trenes implicados en el accidente se han pasado por los mostradores de Adif en busca de información, pero las noticias a pie de estación eran escasas. Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas. Visiblemente nerviosos, familiares y amigos dejaban la estación, posiblemente en dirección a las Urgencias del hospital Reina Sofía de Córdoba, donde estaban llegando los primeros heridos.

Pasadas las 22.10 horas la situación en la estación de trenes de Córdoba se despejaba en cuanto a colas y pasajeros. No obstante, Adif ha anunciado mantendrá abierta la estación de Córdoba-Julio Anguita durante toda la noche, así como las terminales de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes y Sevilla-Santa Justa.

