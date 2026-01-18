La estación de trenes de Córdoba abrirá toda la noche tras recibir a viajeros de Granada, Málaga y Sevilla afectados por las suspensiones

Numerosos pasajeros procedentes de trenes Granada, Málaga y Sevilla con destino Madrid han visto interrumpido su viaje en Córdoba tras el accidente de trenes registrado esta tarde en Adamuz. A causa del siniestro, la alta velocidad entre Madrid, Córdoba y Andalucía ha quedado suspendida hasta nuevo aviso. La estación de trenes Córdoba-Julio Anguita permanecerá abierta toda la noche.

Durante toda la tarde se han formado colas en la estación tanto en las oficinas de Renfe como en las de Iryo, donde los pasajeros demandaban información. Alba Molina, una joven que había subido a un tren con destino a Madrid en Puente Genil, ha explicado que al llegar a Córdoba les han bajado del convoy. Según esta pasajera no les han dado alternativa para seguir el viaje y les han dicho que al menos en día y medio no se retomaría la circulación. Lo mismo que ha explicado Antígona Romero, otra pasajera que viajaba de Granada a Madrid y que ha tenido que bajar en Córdoba. En ambos casos han dejado la estación en busca de un medio de viaje alternativo.

"Por incidencias que afectan a la circulación del tráfico ferroviario queda suspendida toda circulación entre Madrid y Andalucía", sonaba la megafonía de la estación, cuando en torno a las diez de la noche, personal de Renfe se ha acercado a las colas para informar de viva voz. Han confirmado a quienes esperaban que no hay medios alternativos para continuar el viaje ni saben cuando los habrá. En ese sentido, el personal de la compañía ferroviaria ha recomendado que quien pudiese continuar el viaje por sus propios medios que lo hiciese. Asimismo, ha explicado que se están haciendo anulaciones y devoluciones de billetes en taquilla, pero quien no quiera esperar puede hacerlo mañana. Lo que no se puede hacer es el cambio de fechas porque no saben cuándo se restablecerá la circulación.

Hasta la estación se han desplazado varias patrullas de la Policía Nacional en apoyo al personal de seguridad de la estación, pero la tarde ha transcurrido en calma, salvo por la aglomeración de personas en las colas.

Teléfono para familiares

Algunos familiares que esperaban a los pasajeros de los trenes implicados en el accidente se han pasado por los mostradores de Adif en busca de información, pero las noticias a pie de estación eran escasas. Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas. Visiblemente nerviosos, familiares y amigos dejaban la estación, posiblemente en dirección a las Urgencias del hospital Reina Sofía de Córdoba, donde estaban llegando los primeros heridos.

Pasadas las 22.10 horas la situación en la estación de trenes de Córdoba se despejaba en cuanto a colas y pasajeros. No obstante, Adif ha anunciado mantendrá abierta la estación de Córdoba-Julio Anguita durante toda la noche, así como las terminales de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes y Sevilla-Santa Justa.

En Directo

Rafael Castro Algunos de los afectados se abrazan a sus familiares en la puerta del polideportivo de Adamuz. / Casavi Adamuz vive su noche más larga tras una tragedia ferroviaria sin precedentes Adamuz vive su noche más larga y complicada en décadas. El horror ha tocado de lleno a sus vecinos. En el momento en el que conocieron la noticia del accidente entre dos trenes en la línea de alta velocidad, muchos de ellos se desplazaron hasta el lugar de los hechos para tratar de ayudar. Antonio Molina, vecino de Adamuz, relató a este periódico el momento en el que se trasladó hasta la zona cero del accidente. Comenta que muchos llegaron hasta el lugar para evacuar a los heridos, metiéndolos en sus coches para posteriormente llevarlos hasta el centro de salud, desde donde serían trasladados a los diferentes hospitales de la provincia [Sigue leyendo aquí..].

Juanma Moreno: "Aún es pronto para hacer conjeturas" Pasadas las 1.30 horas de la madrugada el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha llegado al lugar del trágico accidente ferroviario registrado este domingo en Adamuz acompañado del consejero de Justicia, José Antonio Nieto y el de Sanidad ,Antonio Sanz. Justo antes de atender a la prensa se ha detenido a hablar con los jefes del operativo, miembros de Policía Local, Protección Civil y Servicio de Emergencias, además de entrar a la caseta municipal, donde se ha desplegado el operativo de atención a las víctimas. "Muy buen trabajo", decía Sanz a algunos de los miembros del 061 con los que se ha parado a hablar. Moreno ha comentado que "aún es pronto para hacer conjeturas" y ha deseado que la cifra de muertos no continúe elevándose. Aquí puedes leer la noticia completa.

La UME, en Villafranca, tras el accidente ferroviario en Adamuz. / Manuel Murillo La UME, en Villafranca La Unidad Militar de Emergencias se ha desplazado a Córdoba para prestar su apoyo tras el accidente ferroviario de Adamuz.

«Hoy he vuelto a nacer» En la caseta municipal de Adamuz, cinco horas y media después del accidente ferroviario, apenas permanecen algunos heridos, como José Domingo, un onubense que viajaba en el Alvia junto a su hijo. Ellos, como asegura con cierta ironía, han tenido “suerte”, ya que el siniestro se produjo en el extremo contrario del convoy. Aquí tienes la noticia completa.