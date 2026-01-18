La construcción cordobesa alerta de una «crisis» de mano de obra en un escenario con mucha actividad

El informe sobre las perspectivas del sector de la construcción para el periodo 2026-2028 elaborado por Construcor alerta de la «crisis» de mano de obra cualificada ante unos años en los que las obras serán numerosas. El Informe de situación y perspectivas sectoriales de Construcor, que lleva por subtítulo Contexto Económico, Oportunidades y Previsiones 2026-2028, explica que la construcción sufre un déficit estructural de técnicos y oficiales. Esto se apoya en datos como que más del 50% de los trabajadores del sector ya tienen más de 45 años, que solo el 9,8% son mujeres o la dificultad «creciente» de encontrar albañiles, electricistas o fontaneros especializados.

La razón, se detalla, hay que buscarla en el periodo 2008-2014, es decir, durante los años de la crisis económica, cuando muchos jóvenes dejaron de entrar al sector al desaparecer la carrera técnica de construcción.

Las consecuencias de esta falta de mano de obra si no se ponen soluciones serán varias. Como alertan desde Construcor, los proyectos avanzarán más lentamente por falta de operarios, habrá una presión al alza en los costes laborales (se estima que entre un 3% y un 5% anual) y se retrasarán las licitaciones. Pero Construcor también aboga por una serie de medidas que podrían tomarse para mitigar este problema. En concreto, se habla de aplicar más programas de FP con certificados de profesionalidad, de la atracción de trabajadores extranjeros o de la automatización de procesos allí donde sea posible. También instan a los empresarios a invertir en formación y a trabajar por retener al talento que ya hay.

Un trabajador de la construcción en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Más problemas

La crisis de la mano de obra no será el único problema al que se vaya a enfrentar el sector en los próximos años. En su informe, Construcor también alude a al alza de los precios de ciertos materiales, especialmente del aluminio y el cobre o al agotamiento de los fondos Next Generation.

Todos estos problemas se presentan, además, para un escenario donde a las empresas de la construcción no les va a faltar el trabajo. La Base Logística del Ejército es una de las claves de ese boom constructivo que se espera para estos años, ya no solo por las obras de la plataforma de Defensa, sino por el mayor acceso que habrá a subcontratación en todo el ecosistema que se creará a su alrededor. También se nombra al plan integral de depuradoras de la Junta, que también generará numerosas actuaciones. Por último, estará el sector residencial, la construcción de vivienda. Construcor alude, principalmente, a la nueva vivienda de protección oficial proyectada.