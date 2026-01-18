El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba (CTTC) ha instado este domingo a la donación de sangre para ayudar a las víctimas del grave accidente de trenes ocurrido en Adamuz, pero como ha puntualizado su director Rafael Villalba, "pedimos que las donaciones de sangre se realicen a partir de este lunes de forma ordenada, porque es la mejor forma de ayudar a la atención de las personas que se encuentran heridas".

El Centro de Transfusión de Córdoba, que por ser domingo, se encuentra cerrado, abre este lunes sus puertas a las 8.30 horas y no va a cerrar por la tarde, como sería lo habitual otro cualquier lunes, ante la previsión de que sean muchas las personas las que se acerquen a donar sangre, ha manifestado el director de esta entidad.

Donación en el Centro de Transfusión. / CÓRDOBA

Apoyo recibido de otras provincias

Rafael Villalba ha manifestado que, tras conocerse este grave suceso, Córdoba ha empezado a recibir unidades de sangre procedentes de otras provincias cercanas, como son Granada y Sevilla, mientras, que por otro lado, el director del CTTC ha añadido se han suspendido las operaciones programadas para este lunes en el hospital universitario Reina Sofía, con el propósito de que las reservas que estuvieran dispuestas sean destinadas a las víctimas de esta emergencia y a las urgencias del centro hospitalario.

Villalba ha apelado a la solidaridad de los cordobeses y a que acudan a donar sangre de forma ordenada no solo este lunes, sino en los próximos días, ya que la sangre tiene un periodo de caducidad y es mejor que no acudan muchas personas de golpe, sino que lo hagan de forma progresiva a lo largo de la semana, dado el alto número de heridos y la previsión de que puedan necesitarse muchas reservas de sangre por posibles operaciones u otros procedimientos.

Heridos llegando a las Urgencias del Reina Sofía. / Víctor Castro

Dónde se puede donar

El Centro de Transfusión Sanguínea de Córdoba se encuentra ubicado en la avenida San Alberto Magno, junto al hospital Reina Sofía. Además, este lunes hay prevista una colecta en Pozoblanco y otra en Villarrubia, mientras que este martes el autobús de la donación tiene previsto desplazarse al cuartel de la Guardia Civil de Córdoba, en la avenida Medina Azahara.

En Directo

Rafael Castro Algunos de los afectados se abrazan a sus familiares en la puerta del polideportivo de Adamuz. / Casavi Adamuz vive su noche más larga tras una tragedia ferroviaria sin precedentes Adamuz vive su noche más larga y complicada en décadas. El horror ha tocado de lleno a sus vecinos. En el momento en el que conocieron la noticia del accidente entre dos trenes en la línea de alta velocidad, muchos de ellos se desplazaron hasta el lugar de los hechos para tratar de ayudar. Antonio Molina, vecino de Adamuz, relató a este periódico el momento en el que se trasladó hasta la zona cero del accidente. Comenta que muchos llegaron hasta el lugar para evacuar a los heridos, metiéndolos en sus coches para posteriormente llevarlos hasta el centro de salud, desde donde serían trasladados a los diferentes hospitales de la provincia [Sigue leyendo aquí..].

Juanma Moreno: "Aún es pronto para hacer conjeturas" Pasadas las 1.30 horas de la madrugada el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha llegado al lugar del trágico accidente ferroviario registrado este domingo en Adamuz acompañado del consejero de Justicia, José Antonio Nieto y el de Sanidad ,Antonio Sanz. Justo antes de atender a la prensa se ha detenido a hablar con los jefes del operativo, miembros de Policía Local, Protección Civil y Servicio de Emergencias, además de entrar a la caseta municipal, donde se ha desplegado el operativo de atención a las víctimas. "Muy buen trabajo", decía Sanz a algunos de los miembros del 061 con los que se ha parado a hablar. Moreno ha comentado que "aún es pronto para hacer conjeturas" y ha deseado que la cifra de muertos no continúe elevándose. Aquí puedes leer la noticia completa.

La UME, en Villafranca, tras el accidente ferroviario en Adamuz. / Manuel Murillo La UME, en Villafranca La Unidad Militar de Emergencias se ha desplazado a Córdoba para prestar su apoyo tras el accidente ferroviario de Adamuz.

«Hoy he vuelto a nacer» En la caseta municipal de Adamuz, cinco horas y media después del accidente ferroviario, apenas permanecen algunos heridos, como José Domingo, un onubense que viajaba en el Alvia junto a su hijo. Ellos, como asegura con cierta ironía, han tenido “suerte”, ya que el siniestro se produjo en el extremo contrario del convoy. Aquí tienes la noticia completa.