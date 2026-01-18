Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de tren en Adamuz

El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas

Estas dependencias se encuentran junto al hospital Reina Sofía, en la avenida San Alberto Magno

Donación de sangre y plasma en Córdoba.

Donación de sangre y plasma en Córdoba. / AJ González

M.J. Raya

M.J. Raya

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba (CTTC) ha instado este domingo a la donación de sangre para ayudar a las víctimas del grave accidente de trenes ocurrido en Adamuz, pero como ha puntualizado su director Rafael Villalba, "pedimos que las donaciones de sangre se realicen a partir de este lunes de forma ordenada, porque es la mejor forma de ayudar a la atención de las personas que se encuentran heridas".

El Centro de Transfusión de Córdoba, que por ser domingo, se encuentra cerrado, abre este lunes sus puertas a las 8.30 horas y no va a cerrar por la tarde, como sería lo habitual otro cualquier lunes, ante la previsión de que sean muchas las personas las que se acerquen a donar sangre, ha manifestado el director de esta entidad.

Un padre y su hijo donan sangre en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células

Donación en el Centro de Transfusión. / CÓRDOBA

Apoyo recibido de otras provincias

Rafael Villalba ha manifestado que, tras conocerse este grave suceso, Córdoba ha empezado a recibir unidades de sangre procedentes de otras provincias cercanas, como son Granada y Sevilla, mientras, que por otro lado, el director del CTTC ha añadido se han suspendido las operaciones programadas para este lunes en el hospital universitario Reina Sofía, con el propósito de que las reservas que estuvieran dispuestas sean destinadas a las víctimas de esta emergencia y a las urgencias del centro hospitalario.

Villalba ha apelado a la solidaridad de los cordobeses y a que acudan a donar sangre de forma ordenada no solo este lunes, sino en los próximos días, ya que la sangre tiene un periodo de caducidad y es mejor que no acudan muchas personas de golpe, sino que lo hagan de forma progresiva a lo largo de la semana, dado el alto número de heridos y la previsión de que puedan necesitarse muchas reservas de sangre por posibles operaciones u otros procedimientos.

Heridos llegando a las Urgencias del Reina Sofía. / Víctor Castro

Heridos llegando a las Urgencias del Reina Sofía. / Víctor Castro

Dónde se puede donar

El Centro de Transfusión Sanguínea de Córdoba se encuentra ubicado en la avenida San Alberto Magno, junto al hospital Reina Sofía. Además, este lunes hay prevista una colecta en Pozoblanco y otra en Villarrubia, mientras que este martes el autobús de la donación tiene previsto desplazarse al cuartel de la Guardia Civil de Córdoba, en la avenida Medina Azahara.

