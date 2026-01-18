Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: "Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios"

"Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios". Yuri Montoya cogió el tren de Málaga a Madrid la tarde de este domingo sin imaginar su destino. "A mí no me pasó nada, solo me corté con los vidrios", dice tras salir de su evaluación en el hospital Reina Sofía de Córdoba, a donde están siendo trasladados muchos de los heridos por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz este domingo.

Yuri, de 36 años, viajaba en el coche siete de ese tren de Iryo que descarriló por motivos que ahora se desconocen. "El tren iba con mucha velocidad, se salió del riel y se fue de lado por el lateral y nunca frenó. Lo frenó el impacto", rememora y explica que "me salí por una puerta que abrieron con patadas". Yuri salió ilesa, como si esa plegaria al cielo hubiese hecho efecto, solo tiene pequeñas heridas en la cara y sangre en su ropa. Además, cuenta que se cambió de puesto para estar más cerca de su maleta y "los más afectados estuvieron donde estaba mi asiento asignado"

Accidente de trenes en Adamuz / A.J. González

Su compañera de ambulancia, Marta, "se abrió la cabeza, estaba temblando y venía muy mal", cuenta. "Me decía no me quiero morir", porque mañana Marta iba a presentar una oposición a funcionaria de Hacienda. "La Guardia Civil la ayudó y yo la acompañé". Montoya, natural de Colombia y que vive en Madrid con su familia, asegura que "hay muchos heridos de mucha gravedad".

Al Reina Sofía entran y salen ambulancias con heridos. Noelia viajaba de Málaga a Madrid y es otra de las personas trasladadas a este centro sanitario por contusiones, aunque está en estado de shock porque "nunca en la vida habría pensado que tendría un accidente como este" y "vi gente que estaba muy mal", expresa.

También hay historias de familiares. Cristóbal Rando ha llegado desde Lepe al hospital Reina Sofía en coche a recoger a su hija y a su mujer, que viajaban en el tren dirección Madrid-Huelva tras estar en la capital para presentarse a las oposiciones a Funcionaria de Prisiones. "No sabemos nada, acabamos de llegar y mi hija, con mucho dolor en un pie, y mi mujer han bajado de esta ambulancia ahora, tenemos que esperar que las valoren", comenta el padre mientras recoge las maletas. Según explica, ellas han podido llamarle para avisarle de lo sucedido.

En Directo

Rafael Castro Algunos de los afectados se abrazan a sus familiares en la puerta del polideportivo de Adamuz. / Casavi Adamuz vive su noche más larga tras una tragedia ferroviaria sin precedentes Adamuz vive su noche más larga y complicada en décadas. El horror ha tocado de lleno a sus vecinos. En el momento en el que conocieron la noticia del accidente entre dos trenes en la línea de alta velocidad, muchos de ellos se desplazaron hasta el lugar de los hechos para tratar de ayudar. Antonio Molina, vecino de Adamuz, relató a este periódico el momento en el que se trasladó hasta la zona cero del accidente. Comenta que muchos llegaron hasta el lugar para evacuar a los heridos, metiéndolos en sus coches para posteriormente llevarlos hasta el centro de salud, desde donde serían trasladados a los diferentes hospitales de la provincia [Sigue leyendo aquí..].

Juanma Moreno: "Aún es pronto para hacer conjeturas" Pasadas las 1.30 horas de la madrugada el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha llegado al lugar del trágico accidente ferroviario registrado este domingo en Adamuz acompañado del consejero de Justicia, José Antonio Nieto y el de Sanidad ,Antonio Sanz. Justo antes de atender a la prensa se ha detenido a hablar con los jefes del operativo, miembros de Policía Local, Protección Civil y Servicio de Emergencias, además de entrar a la caseta municipal, donde se ha desplegado el operativo de atención a las víctimas. "Muy buen trabajo", decía Sanz a algunos de los miembros del 061 con los que se ha parado a hablar. Moreno ha comentado que "aún es pronto para hacer conjeturas" y ha deseado que la cifra de muertos no continúe elevándose. Aquí puedes leer la noticia completa.

La UME, en Villafranca, tras el accidente ferroviario en Adamuz. / Manuel Murillo La UME, en Villafranca La Unidad Militar de Emergencias se ha desplazado a Córdoba para prestar su apoyo tras el accidente ferroviario de Adamuz.

«Hoy he vuelto a nacer» En la caseta municipal de Adamuz, cinco horas y media después del accidente ferroviario, apenas permanecen algunos heridos, como José Domingo, un onubense que viajaba en el Alvia junto a su hijo. Ellos, como asegura con cierta ironía, han tenido “suerte”, ya que el siniestro se produjo en el extremo contrario del convoy. Aquí tienes la noticia completa.