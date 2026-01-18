Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: "Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios"

Muchos de los heridos están siendo trasladados al Reina Sofía

Llegada al hospital de heridos del accidente de tren en Adamuz

Víctor Castro

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

"Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios". Yuri Montoya cogió el tren de Málaga a Madrid la tarde de este domingo sin imaginar su destino. "A mí no me pasó nada, solo me corté con los vidrios", dice tras salir de su evaluación en el hospital Reina Sofía de Córdoba, a donde están siendo trasladados muchos de los heridos por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz este domingo.

Yuri, de 36 años, viajaba en el coche siete de ese tren de Iryo que descarriló por motivos que ahora se desconocen. "El tren iba con mucha velocidad, se salió del riel y se fue de lado por el lateral y nunca frenó. Lo frenó el impacto", rememora y explica que "me salí por una puerta que abrieron con patadas". Yuri salió ilesa, como si esa plegaria al cielo hubiese hecho efecto, solo tiene pequeñas heridas en la cara y sangre en su ropa. Además, cuenta que se cambió de puesto para estar más cerca de su maleta y "los más afectados estuvieron donde estaba mi asiento asignado"

Accidente de trenes en Adamuz

Accidente de trenes en Adamuz / A.J. González

Su compañera de ambulancia, Marta, "se abrió la cabeza, estaba temblando y venía muy mal", cuenta. "Me decía no me quiero morir", porque mañana Marta iba a presentar una oposición a funcionaria de Hacienda. "La Guardia Civil la ayudó y yo la acompañé". Montoya, natural de Colombia y que vive en Madrid con su familia, asegura que "hay muchos heridos de mucha gravedad".

Al Reina Sofía entran y salen ambulancias con heridos. Noelia viajaba de Málaga a Madrid y es otra de las personas trasladadas a este centro sanitario por contusiones, aunque está en estado de shock porque "nunca en la vida habría pensado que tendría un accidente como este" y "vi gente que estaba muy mal", expresa.

También hay historias de familiares. Cristóbal Rando ha llegado desde Lepe al hospital Reina Sofía en coche a recoger a su hija y a su mujer, que viajaban en el tren dirección Madrid-Huelva tras estar en la capital para presentarse a las oposiciones a Funcionaria de Prisiones. "No sabemos nada, acabamos de llegar y mi hija, con mucho dolor en un pie, y mi mujer han bajado de esta ambulancia ahora, tenemos que esperar que las valoren", comenta el padre mientras recoge las maletas. Según explica, ellas han podido llamarle para avisarle de lo sucedido.

