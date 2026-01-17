Córdoba concluye el sábado entre la tradición, los retos asociacionismo y el deporte. La ciudad presenta el cartel oficial de la Semana Santa 2026, que recupera al Señor de Córdoba, El Rescatado, como protagonista más de medio siglo después. En otro orden de cosas, el movimiento vecinal de la ciudad alerta de la pérdida de participación y relevo generacional en las asociaciones de los barrios. "Faltan jóvenes y conciencia de barrio", apuntan a modo de resumen. A ello se suma, en lo deportivo, la previa del derbi andaluz de este domingo en El Arcángel. El Córdoba CF recibe al Málaga, un equipo dirigido a estas alturas del campeonato por Juan Funes y que viene en racha positiva, luchando por entrar en el 'play off'.

