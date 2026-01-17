La actualidad del sábado 17 de enero
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La presentación del cartel de la Semana Santa 2026, el debilitamiento del asociacionismo vecinal y la previa del derbi entre el Córdoba CF y el Málaga marcan la actualidad local
Córdoba concluye el sábado entre la tradición, los retos asociacionismo y el deporte. La ciudad presenta el cartel oficial de la Semana Santa 2026, que recupera al Señor de Córdoba, El Rescatado, como protagonista más de medio siglo después. En otro orden de cosas, el movimiento vecinal de la ciudad alerta de la pérdida de participación y relevo generacional en las asociaciones de los barrios. "Faltan jóvenes y conciencia de barrio", apuntan a modo de resumen. A ello se suma, en lo deportivo, la previa del derbi andaluz de este domingo en El Arcángel. El Córdoba CF recibe al Málaga, un equipo dirigido a estas alturas del campeonato por Juan Funes y que viene en racha positiva, luchando por entrar en el 'play off'.
- El Rescatado protagoniza el cartel de la Semana Santa de Córdoba 2026
- El asociacionismo vecinal de Córdoba pierde fuelle: «Faltan jóvenes y conciencia de barrio»
- El Córdoba CF examina al Málaga en un derbi con aroma a algo más
Córdoba ciudad
- El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores
- Nuevo Poniente propone crear una conexión peatonal entre Quirón y el centro de mayores
- Inmaculada de Lara, hermana mayor del Rescatado: "El cartel es impresionante. Nos ha tocado el Gordo"
- Camaleones, lagartos, pájaros y hasta un ajolote: los cordobeses llevan a bendecir a sus mascotas
- La Junta de Andalucía reparte 400.000 euros entre 166 bandas de música, 14 de ellas de Córdoba
- El PSOE dice que la caída del paro en Córdoba es posible "gracias a las políticas del Gobierno de España"
Provincia
- Alcaracejos celebra su 20ª Fiesta de la Matanza: vecinos y numerosos visitantes disfrutan de la tradición
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: "Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido"
- La Guardia Civil detiene a dos personas por un robo en Baena
Campo
- La UE y Mercosur firman el mayor acuerdo mundial de libre comercio que deberá superar una tensa aceptación
Andalucía
- Los alquileres de viviendas cambian en Andalucía desde el 24 de enero: la nueva ley suprime el depósito oficial de fianzas
España
Internacional
- Trump impone aranceles del 10% a Dinamarca y otros siete países que han aprobado enviar tropas a Groenlandia
- El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- El restaurante Tellus cierra sus puertas dando paso a un nuevo proyecto: 'Quiero seguir siendo un antidepresivo gastronómico
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
- Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes