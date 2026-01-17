Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del sábado 17 de enero

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La presentación del cartel de la Semana Santa 2026, el debilitamiento del asociacionismo vecinal y la previa del derbi entre el Córdoba CF y el Málaga marcan la actualidad local

Presentación del cartel de la Semana Santa 2026.

Presentación del cartel de la Semana Santa 2026. / AJ González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba concluye el sábado entre la tradición, los retos asociacionismo y el deporte. La ciudad presenta el cartel oficial de la Semana Santa 2026, que recupera al Señor de Córdoba, El Rescatado, como protagonista más de medio siglo después. En otro orden de cosas, el movimiento vecinal de la ciudad alerta de la pérdida de participación y relevo generacional en las asociaciones de los barrios. "Faltan jóvenes y conciencia de barrio", apuntan a modo de resumen. A ello se suma, en lo deportivo, la previa del derbi andaluz de este domingo en El Arcángel. El Córdoba CF recibe al Málaga, un equipo dirigido a estas alturas del campeonato por Juan Funes y que viene en racha positiva, luchando por entrar en el 'play off'.

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Andalucía

España

Internacional

TEMAS

Trabajadores de Hitachi en Córdoba retoman la huelga ante la falta de acuerdo

Camaleones, lagartos, pájaros y hasta un ajolote: los cordobeses llevan a bendecir a sus mascotas

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Los fallecidos en Córdoba el sábado 17 de enero

Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: "Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido"

Antonia Nieto (AVV Nuevo Poniente): "Hacemos activismo usando los canales establecidos"

Enrique Rodríguez (AVV Diana): "Nada de lo que funciona en un barrio surge por generación espontánea"

El asociacionismo vecinal de Córdoba pierde fuelle: «Faltan jóvenes y conciencia de barrio»

