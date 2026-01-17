La actualidad del sábado 17 de enero
Córdoba arranca la jornada con la mirada puesta en los barrios y en las personas. Los vecinos del Campo de la Verdad reclaman soluciones urgentes, como habilitar nuevas áreas de estacionamiento, tras perder más de un centenar de plazas de aparcamiento en Miraflores por el inicio de nuevas obras, mientras que en Nuevo Poniente el movimiento vecinal propone mejoras urbanas para humanizar el entorno de la futura residencia de mayores. A esta actualidad local se suma el testimonio de una joven de Lucena que relata cómo logró rehacer su vida tras la adicción y un año en prisión.
- El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores
- Nuevo Poniente propone crear una conexión peatonal entre Quirón y el centro de mayores
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: "Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido"
- Un espacio para entender mejor la Mezquita-Catedral: el Cabildo destina 8,5 millones al centro de información del monumento
- El Hospital Reina Sofía en 2025 firma su segundo mejor año al superar los 300 trasplantes
- Luz verde para recuperar un tramo olvidado de la muralla de Córdoba y la antigua Ermita de la Aurora
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- El Ayuntamiento propone soluciones a demandas históricas de los polígonos y les pide acogerse a la Ley de Espacios Productivos para su modernización
- Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados
- Fallece en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla la mujer afectada por el incendio de su vivienda en Cabra
- Encuentran dos proyectiles de la Guerra Civil con "riesgo de explosión fortuito" en una finca en Peñarroya
- Hace una década: la última vez que un Córdoba CF fue líder en Segunda
- El Córdoba CF estudia un cambio de destino para Ntji en este mercado invernal
- El Supremo fija en abril el primer juicio contra Ábalos, aunque las defensas tratarán de anularlo en febrero en una vista previa
- El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- El restaurante Tellus cierra sus puertas dando paso a un nuevo proyecto: 'Quiero seguir siendo un antidepresivo gastronómico
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
- Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes