Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cartel S. SantaCampo de la VerdadNuevo PonienteExreclusaMezquita-CatedralCCFFugitivoIncendio CabraLadis
instagramlinkedin

La actualidad del sábado 17 de enero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las alternativas planteadas tras la pérdida de aparcamientos en el Campo de la Verdad, las propuestas vecinales para mejorar el entorno de una residencia de mayores en Nuevo Poniente y la historia de superación de una joven exreclusa lucentina centran la actualidad

Solar de Miraflores utilizado antes de su vallado como aparcamiento por vecinos del Campo de la Verdad.

Solar de Miraflores utilizado antes de su vallado como aparcamiento por vecinos del Campo de la Verdad. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba arranca la jornada con la mirada puesta en los barrios y en las personas. Los vecinos del Campo de la Verdad reclaman soluciones urgentes, como habilitar nuevas áreas de estacionamiento, tras perder más de un centenar de plazas de aparcamiento en Miraflores por el inicio de nuevas obras, mientras que en Nuevo Poniente el movimiento vecinal propone mejoras urbanas para humanizar el entorno de la futura residencia de mayores. A esta actualidad local se suma el testimonio de una joven de Lucena que relata cómo logró rehacer su vida tras la adicción y un año en prisión.

Córdoba ciudad

Provincia

Sucesos

Deportes

Cultura

España

Internacional

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
  2. Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
  3. El restaurante Tellus cierra sus puertas dando paso a un nuevo proyecto: 'Quiero seguir siendo un antidepresivo gastronómico
  4. Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
  5. Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
  6. Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
  7. Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
  8. Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes

Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: "Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido"

Antonia Nieto (AVV Nuevo Poniente): "Hacemos activismo usando los canales establecidos"

Enrique Rodríguez (AVV Diana): "Nada de lo que funciona en un barrio surge por generación espontánea"

Enrique Rodríguez (AVV Diana): "Nada de lo que funciona en un barrio surge por generación espontánea"

El asociacionismo vecinal de Córdoba pierde fuelle: «Faltan jóvenes y conciencia de barrio»

El Rescatado protagoniza el cartel de la Semana Santa de Córdoba 2026

Inmaculada de Lara, hermana mayor del Rescatado: "El cartel es impresionante. Nos ha tocado el Gordo"

Inmaculada de Lara, hermana mayor del Rescatado: "El cartel es impresionante. Nos ha tocado el Gordo"

El PSOE dice que la caída del paro en Córdoba es posible "gracias a las políticas del Gobierno de España"

El PSOE dice que la caída del paro en Córdoba es posible "gracias a las políticas del Gobierno de España"

El PSOE reclama la retirada del mobiliario urbano en mal estado en las calles de Córdoba

Tracking Pixel Contents