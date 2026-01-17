Córdoba arranca la jornada con la mirada puesta en los barrios y en las personas. Los vecinos del Campo de la Verdad reclaman soluciones urgentes, como habilitar nuevas áreas de estacionamiento, tras perder más de un centenar de plazas de aparcamiento en Miraflores por el inicio de nuevas obras, mientras que en Nuevo Poniente el movimiento vecinal propone mejoras urbanas para humanizar el entorno de la futura residencia de mayores. A esta actualidad local se suma el testimonio de una joven de Lucena que relata cómo logró rehacer su vida tras la adicción y un año en prisión.

