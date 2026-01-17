Trabajadores de Hitachi en Córdoba retoman la huelga ante la falta de acuerdo

El conflicto laboral en Hitachi Energy se enquista por las sanciones impuestas a 76 trabajadores tras el encierro en la fábrica realizado el pasado 19 de noviembre. Las partes están de acuerdo en continuar negociando para renovar el convenio colectivo, pero sus posturas difieren en cuanto a la resolución de las sanciones.

Después del paréntesis del periodo navideño, los trabajadores han acordado este sábado en asamblea «retomar el calendario de huelga, que presentaremos a la empresa en breve», ha afirmado el presidente del comité, Álvaro García Leiva. Según ha informado a este periódico, USO se ha posicionado a favor de reanudar las movilizaciones.

Sin embargo, Antonio Lopera, responsable de Acción sindical de la Federación de Industria (FICA) de UGT, ha explicado que este sindicato no ha participado en la asamblea, ni a través de su representación en el comité (aunque dos miembros han acudido a título individual, a petición de afiliados) ni a través de FICA, porque «CCOO ha cambiado el objeto de la asamblea de forma unilateral. UGT no va a ir a un mitin de CCOO», ha afirmado. También ha avanzado que esta organización no apoyará nuevas movilizaciones «mientras que la empresa se comprometa a seguir con la negociación del convenio colectivo, porque ese era el objetivo». En principio, el diálogo se retomará el próximo 2 de marzo.

"No vamos a asumir 21 días de sanción"

Precisamente, el pasado mes de diciembre las sanciones se suspendieron en el marco de un procedimiento judicial y en tanto que la empresa y la parte social continuaban dialogando. Sin embargo, esa suspensión ha finalizado. Hitachi propone a los profesionales 21 días sin empleo y sueldo, aunque si se acogen al acuerdo suscrito con UGT, ese periodo se reduciría. De momento, una decena de trabajadores ha firmado ese pacto, según informa UGT. La tercera vía es la resolución judicial.

Álvaro García Leiva ha afirmado este sábado que «desde CCOO no cerramos la puerta al diálogo sobre el convenio, pero no vamos asumir 21 días de sanción sobre unos hechos inciertos».

Por su parte, Hitachi «reitera su compromiso con el diálogo y manifiesta su disposición a continuar negociando de buena fe, siempre orientados a la consolidación de un futuro sostenible para la planta de Córdoba», ha señalado.