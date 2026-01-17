El Rescatado protagoniza el cartel de la Semana Santa de Córdoba 2026

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha presentado este sábado el cartel oficial de la Semana Santa 2026, una obra de gran formato realizada por Jonathan Sánchez, artista de Coria del Río (Sevilla). El Señor de Córdoba, El Rescatado, vuelve a anunciar esta celebración religiosa después de 52 años, ya que la última vez tuvo lugar en 1974.

Lo hace acompañado por otras hermandades que todavía no habían sido representadas en el cartel oficial y por imágenes icónicas como los Dolores en la plaza de Capuchinos, el Señor del Calvario en los años veinte o el Cristo de Gracia cuando fue el único en salir en 1935. A sus pies, aparece el patrimonio histórico de la ciudad, con monumentos como la Mezquita-Catedral y el Puente Romano.

La presentación del cartel de la Semana Santa de Córdoba 2026, en imágenes / A.J.González

Bellido: "Enhorabuena por ese pedazo de cartel"

El nuevo cartel ha sido acogido con exclamaciones entre el público reunido en el salón de actos de Emacsa, que lo ha calificado como "precioso" y "maravilloso". Inlcuso, algunas personas (entre otras, el propio autor) se han emocionado. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha expresado a Jonathan Sánchez "mi más sincera enhorabuena por ese pedazo de cartel que va a pasar a la historia de Córdoba", valorando que "ha logrado transmitir felicidad".

El regidor municipal ha afirmado, asimismo, que se encuentran "gratamente sorprendidos" con el vídeo promocional de la Semana Santa 2026, que ha sido elaborado por la productora La Sangre y La Gloria, con música de Manuel Roldán. En esta línea, ha destacado que la obra "ha sabido expresar muy bien lo que vivimos en las calles" y ha avanzado que se dará a conocer en Fitur en los próximos días.

Presentación del cartel de la Semana Santa de Córdoba 2026. / A. J. González

De su parte, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Manuel Murillo, ha afirmado ante los asistentes que el cartel persigue el objetivo de "anunciar, emocionar y proyectar la grandeza de nuestras cofradías y de nuestra ciudad". Así, ha anunciado que "la Semana Samta de Córdoba 2026 ya está en marcha".

La vocal de arte de la agrupación, Sarai Herrera, ha subrayado que Jonathan Sánchez es "una de las voces más acreditadas de la pintura sacra andaluza en la actualidad". Acerca de su trabajo, ha destacado la aportación de "su mirado personal" hacia la ciudad y las cofradías cordobesas, y ha indicado que el cartel "dialoga con los anteriores, respeta el legado y abre un nuevo capítulo. Nos recuerda que cada generación deja su huella".

La obra explicada por el artista

Para finalizar el acto, Jonathan Sánchez ha explicado a los asistentes que el cartel tiene unas dimensiones de 175 por 80 centímetros y ha sido ejecutado en técnica mixta. Se trata de una obra "concebida para ser contemplada con detenimiento, o la misma pausa con la que la ciudad mira a su Semana Mayor", ha señalado.

En torno a la imagen central del Rescatado, revestido con la túnica donada por la duquesa viuda de Medinaceli, ha recordado, "se despliega una atmósfera-mosaico, un cielo tejido de recuerdos, devociones y estampas que conforman la memoria colectiva de la Semana Santa de Córdoba". Aparecen, por primera vez, hermandades que ya han recorrido la carrera oficial y que aún no habían sido representadas en el cartel.

"Vemos el misterio de la Sagrada Entrada Triunfal, la silueta a contraluz de la Vera-Cruz cruzando el puente, el escorzo del Señor del Vía Crucis entre los cirios, el misterio de la Agonía, el patetismo del rostro del Cristo de la Universidad, la Cruz de Guía de la Santa Faz, el misterio de la Sagrada Cena, los pies del nuevo crucificado de la Piedad de las Palmeras o la delicadeza del detalle de la mano que sostiene el pañuelo de la dolorosa de la hermandad del Perdón", ha detallado el autor.

Junto a estas escenas, se integran estampas antiguas: "nazarenos de La Paz, del Remedio de Ánimas, de la Misericordia o del Cristo de las Penas", abunda. Además, se suman "imágenes icónicas como la Esperanza bajo su antiguo palio —que también perteneció a las Angustias—, las Angustias en su paso antiguo, los Dolores en la plaza de Capuchinos con el Cristo de los Faroles entre la multitud, el Señor del Calvario en los años veinte, el Cristo de Gracia cuando fue el único en salir en el año 35, el Cristo de la Caridad por las Tendillas, y antiguas representaciones de la Expiración, el Cristo del Amor, el Caído o las dos imágenes del Calvario compartiendo paso. También se incorpora la Paz y Esperanza en su antiguo paso con San Juan y una delicada estampa de la Virgen Nazarena", ha relatado Jonathan Sánchez.

Así, el artista ha concluido afirmando que el cartel de la Semana Santa 2026 "es un homenaje a la Córdoba que camina, que reza y que sueña bajo la mirada del Señor Rescatado, y a una Semana Santa que sigue viva porque sigue siendo memoria compartida".