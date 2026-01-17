El PSOE reclama la retirada del mobiliario urbano en mal estado en las calles de Córdoba

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al Gobierno local del PP la retirada del mobiliario urbano en mal estado que aún permanece en distintas calles de Córdoba. La concejala Isabel Bernal ha recordado que el Ayuntamiento cuenta con un contrato para la retirada de estos elementos, cuyo plazo de ejecución finaliza el 18 de enero, y exige que se gestione adecuadamente.

Bernal ha señalado la existencia de kioscos y cabinas de teléfono que presentan un avanzado estado de deterioro y suciedad. Según expone, estos elementos deberían haber sido ya retirados, así como reparado el pavimento en el que se encuentran anclados.

La edil subraya que, aunque algunos de estos elementos no sean propiedad municipal, su permanencia supone focos de suciedad, un riesgo para la ciudadanía y una mala imagen para el conjunto de las calles de Córdoba.

Exigencia de cumplimiento contractual

Desde el PSOE se insta al Gobierno municipal a hacer cumplir el contrato en tiempo y forma y a asumir la responsabilidad sobre todos los elementos de la vía pública que puedan generar riesgos para los transeúntes. La formación considera que la correcta gestión del mobiliario urbano forma parte del mantenimiento básico del espacio público.

Retirada de propaganda electoral

Además, Isabel Bernal ha reclamado al Ayuntamiento que solicite a la empresa de cartelería responsable de la campaña de las elecciones municipales de 2023 la retirada de la propaganda electoral que aún permanece visible en la ciudad, casi tres años después de los comicios.

El PSOE entiende que la presencia de estos restos publicitarios incumple los compromisos adquiridos y contribuye al deterioro visual del entorno urbano.