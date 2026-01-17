El PSOE dice que la caída del paro en Córdoba es posible "gracias a las políticas del Gobierno de España"

El diputado por el PSOE de Córdoba en el Congreso Alberto Mayoral ha valorado los datos oficiales de empleo conocidos esta semana, que confirman que la provincia de Córdoba cuenta con 5.252 personas desempleadas menos que hace un año, "consolidando una tendencia sostenida de creación de empleo y reducción del paro que ha devuelto a la provincia a los niveles de 2008".

“Estamos hablando de empleo real, estable y de calidad, incluso en un contexto internacional complejo. Córdoba no es ajena a esta dinámica positiva”, ha señalado Mayoral. En Andalucía, ha continuado, el desempleo también ha descendido de forma significativa en el último año, alcanzando su nivel más bajo desde antes de la gran crisis financiera. Unos datos que, según Mayoral, “tienen una explicación clara en decisiones políticas concretas adoptadas por el Gobierno de España”.

Reforma laboral

En este sentido, el diputado socialista ha recordado que el Partido Popular y el Gobierno de Juanma Moreno votaron en contra de la reforma laboral, así como en contra de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, de la revalorización de las pensiones y del despliegue de los Fondos Next Generation, "medidas que hoy están detrás de la mejora del empleo y de la economía en Andalucía y en la provincia de Córdoba", ha dicho. “Resulta llamativo que quienes votaron no a todas estas políticas ahora intenten apuntarse unos resultados que no les pertenecen. Los datos no caen del cielo: son consecuencia directa de decisiones políticas”, ha subrayado.

En el ámbito provincial, ha incidido en que Córdoba se sitúa por debajo de las 50.000 personas en paro, con una caída interanual superior al 9%, y mantiene una evolución positiva de la afiliación a la Seguridad Social. “Para encontrar cifras de paro similares en Córdoba hay que remontarse a antes de 2008. Esto no es casualidad ni coyuntural: es el resultado de un modelo que protege el empleo, mejora los salarios y da estabilidad a trabajadores y empresas”, ha afirmado Mayoral.

Para finalizar, el diputado socialista ha destacado que "el PSOE ha demostrado que es posible crear empleo, fortalecer la economía y reforzar la protección social al mismo tiempo: Ese es nuestro compromiso con Córdoba y con Andalucía: seguir avanzando en empleo digno, estabilidad laboral y oportunidades para la mayoría social, frente a quienes siempre se opusieron a estas medidas”, ha concluido.