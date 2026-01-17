Numerosos cordobeses llevan a sus mascotas a ser bendecidas por San Antón

Como cada año, numerosas parroquias de la Diócesis de Córdoba celebran la festividad de San Antón Abad, patrón de los animales, cuya fiesta litúrgica es el 17 de enero. La bendición de mascotas por parte de los párrocos lleva ya varios años congregando cada vez a más cordobeses. Como explica la Diócesis de Córdoba, San Antón está considerado el patrón de los animales. Fue un monje eremita nacido en Egipto a mediados del siglo III, y se cuenta que vivió más de 100 años. Su relación con los animales se cimienta en una leyenda según la cual una jabalina se le acercó con sus jabatos, que estaban ciegos. San Antón les curó la ceguera y desde entonces la jabalina lo siguió a todas partes para defenderlo de cualquier amenaza. Con esta historia de base, numerosos cordobeses, pequeños y mayores, llevan a sus mascotas para recibir el agua bendita y procurar que este amparo les permita una vida larga y saludable.

Hacia la parroquia de Nuestra Señora de Gracia acudieron Ángela y su perro «sin raza», como ella misma explicaba. «Lo he recogido hace nada y es la primera vez que vengo a esto», comentaba Ángela con Tyrion (como el famoso personaje de Juego de Tronos) entre sus brazos, casi dormido, ajeno a la bendición que le esperaba. Son los perros, los gatos (los que se dejen meter en un transportín), los conejos y los pequeños roedores en sus jaulas con ruedas de ejercicio las mascotas que más suelen llevarse para recibir la bendición de San Antón.

Bendición de mascotas por el día de San Antón en Córdoba / A.J.González

Una gran diversidad de mascotas bendecidas

Pero el mundo mascotil es amplio, casi inabarcable, y frente a las fachadas de las iglesias han pasado camaleones, lagartos, pájaros y hasta un ajolote (una salamandra que está todo el rato en el agua y que en cautiverio suele ser de color rosa con ojos negros, tonos que no suelen verse en los silvestres).

Preferencias de animales de compañía aparte, lo que sí está claro es que las mascotas se han convertido en un miembro más de las familias, y lo mismo que se les lleva al veterinario, también se les da un paseo hasta la iglesia. Manolo y Loli, matrimonio dueño de la pequeña perra Luna, llevan haciéndolo ya varios años y como decía ella, «yo voy los domingos a misa, así que también traigo a Luna a que la bendigan».

Bendición de un gato en la iglesia de los Trinitarios. / A. J. GONZÁLEZ

Citas para este domingo

Para aquellos a los que se les haya pasado la cita, no tienen de qué preocuparse. Este domingo habrá otra tanda de bendiciones en varias parroquias. En concreto, podrán acudir a San Miguel Arcángel (11.00), San Pelagio (11.00), la Merced (12.30), Inmaculada y San Alberto Magno (12.45), San Francisco y San Rodrigo de Cabra (13.00) y San Francisco Solano de Montilla (13.00).