Nuevo Poniente propone crear una conexión peatonal entre Quirón y el centro de mayores

La asociación de vecinos Nuevo Poniente, que preside Antonia Nieto, ha presentado a la Gerencia de Urbanismo una serie de alegaciones de mejora para el solar situado en la calle Escritora Concha Espina, cuya cesión de uso privativo está prevista por el Ayuntamiento de Córdoba para la implantación de un centro residencial para personas mayores. La asociación, que cuenta con el respaldo del Consejo de Distrito de Poniente Sur, solicita que las mejoras sean puntuables en el proceso de licitación.

En concreto, propone la creación de un bulevar peatonal de unos 10 metros de ancho con terrizo, arena o chino y zonas ajardinadas, con bancos y árboles que generen sombra en los laterales, que sirva de conexión entre el entorno de Quirón y la futura residencia. "Esta intervención serviría para mitigar la actual concentración de superficies duras, creando un espacio más saludable y humanizado", apuntan, "además, el vial sería de gran utilidad para las personas residentes en dicho centro, ofreciéndoles un entorno adecuado para pasear o descansar a la sombra, algo que actualmente no se garantiza en otras zonas cercanas".

También plantean el diseño de un plan de acción para ofrecer plazas concertadas para uso de los vecinos, como medida de conciliación familiar. Según la asociación, "esta medida permitiría a los vecinos del barrio mantener a sus mayores en su entorno y a las personas cuidadoras en edad laboral, compatibilizar sus responsabilidades profesionales y familiares".

Por último, solicitan el uso temporal del solar, de miles de metros cuadrados, como aparcamiento público para dotarlo de un uso mientras se inicia el desarrollo del proyecto.

Por otro lado, la asociación ha solicitado la construcción de un centro cívico auxiliar en uno de los solares próximos al Mercadona que según la presidenta ha sido aceptado ya por la Gerencia de Urbanismo y que será uno de los proyectos en el que trabajen durante 2026.