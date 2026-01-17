Inmaculada de Lara, hermana mayor del Rescatado: "El cartel es impresionante. Nos ha tocado el Gordo"

La Agrupación de Cofradías de Córdoba ha presentado este sábado el cartel anunciador de la Semana Santa 2026, que es obra del artista sevillano Jonathan Sánchez y ha sido protagonizado por Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado. En el acto, la hermana mayor de esta hermandad, Inmaculada de Lara, ha asegurado que "es una maravilla, no solo ver al Señor Rescatado en primera plana, sino cada detalle que tiene alrededor de él, simbolizando la Semana Santa de Córdoba".

Estas han sido sus palabras tras la retirada de la cortina que cubría la obra. El momento se ha vivido con una expectación similar a un premio de lotería y es que los cofrades desconocían la imagen seleccionada para esta edición. En el salón de actos de Emacsa, se han escuchado las exclamaciones de los presentes, que, en líneas generales, han dado una buena acogida a la obra, calificándola como "preciosa" y "maravillosa". Tanto ha sido así, que el propio autor se ha emocionado.

"No me esperaba para nada que sea nuestra hermandad y que sea tan bonito. Nos ha tocado el Gordo. Llevo muy pocos meses siendo hermana mayor y, para mí, está siendo impresionante", ha confirmado Inmaculada de Lara, expresando sus primeras emciones, en declaraciones a este periódico. El Rescatado no había sido la imagen anunciadora de la Semana Santa desde 1974 y esta responsable asegura que "es todo un privilegio". Además, ha recordado que "es un Señor que arrastra a mucha gente, hay mucha devoción".

En el cartel, a la derecha del rostro del Rescatado aparece el Cristo de Gracia, un detalle sobre el que también ha comentado que "es nuestra hermandad vecina, existe un cariño especial hacia ellos y que esté representado en el cuadro simboliza mucho para nosotros".

Manuel Bonilla: "En Fitur será un éxito"

Por su parte, el hermano mayor de la Sagrada Cena, Manuel Bonilla, ha valorado que el nuevo cartel "es una maravilla. Aúna tradición con hermandades que todavía están pendientes de que salga su cartel. En conjunto, ha aunado todas las sensibilidades. El Señor de Córdoba está impresionante en el primer plano. Será bien acogido no solo aquí, sino que la semana que viene cuando estemos en Fitur será un éxito como el cartel del año pasado, cuando se nos agotaron los carteles y los flyer".