Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 17 de enero de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Espectáculo
‘Edén Serrano, el show’
Edén Serrano presenta su monólogo más salvaje, irreverente y divertido, un show fresco y diferente donde despliega un estilo único, directo y mordaz. A través de un humor inteligente y sin filtros, el cómico explora temas que van desde lo cotidiano y la actualidad hasta reflexiones originales sobre la familia y el amor, combinando anécdotas sorprendentes con ligeros toques de humor oscuro e interacción con el público. Es una oportunidad imperdible para disfrutar de una noche de risas sin censuras y una propuesta escénica verdaderamente original.
CÓRDOBA. Teatro Avanti.
María Auxiliadora, s/n.
20.30 horas.
A jugar a la casa
Juegos y partidas de rol
La sesión de A jugar a la Casa estará dedicada a juegos y partidas de rol, aunque también estarán disponibles los juegos de mesa variados habituales. Es para todas las edades y niveles.
CÓRDOBA. Casa de la Juventud.
Campo Madre de Dios.
De 19.00 a 3.00 horas.
Exposición
Continúa ‘Arde el día’
Continúa la exposición Arde el día, paisaje y pintura desde Rafael Botí hasta la actualidad. Se podrá visitar hasta el próximo día 1 de marzo.
CÓRDOBA. Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí.
Manríquez, 5.
De 10.00 a 20.30 horas.
Exposición
‘El despertar a la vida de egipto. infancia y adolescencia en el antiguo egipto’
Exposición inédita, inmersiva y reveladora. Un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. Comisarias: Esther Pons e Isabel Olbés. Comisaria técnica: Maite Mascort.
CÓRDOBA. Sala Orive y Sala Vimcorsa.
Plaza de Orive y Ángel de Saavedra, 9.
De 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas.
