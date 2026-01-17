Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 17 de enero de 2026

Espectáculo

‘Edén Serrano, el show’

Edén Serrano presenta su monólogo más salvaje, irreverente y divertido, un show fresco y diferente donde despliega un estilo único, directo y mordaz. A través de un humor inteligente y sin filtros, el cómico explora temas que van desde lo cotidiano y la actualidad hasta reflexiones originales sobre la familia y el amor, combinando anécdotas sorprendentes con ligeros toques de humor oscuro e interacción con el público. Es una oportunidad imperdible para disfrutar de una noche de risas sin censuras y una propuesta escénica verdaderamente original.

CÓRDOBA. Teatro Avanti. María Auxiliadora, s/n. 20.30 horas.

A jugar a la casa

Juegos y partidas de rol

La sesión de A jugar a la Casa estará dedicada a juegos y partidas de rol, aunque también estarán disponibles los juegos de mesa variados habituales. Es para todas las edades y niveles.

CÓRDOBA. Casa de la Juventud. Campo Madre de Dios. De 19.00 a 3.00 horas.

Exposición

Continúa ‘Arde el día’

Continúa la exposición Arde el día, paisaje y pintura desde Rafael Botí hasta la actualidad. Se podrá visitar hasta el próximo día 1 de marzo.

CÓRDOBA. Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí. Manríquez, 5. De 10.00 a 20.30 horas.

Exposición

‘El despertar a la vida de egipto. infancia y adolescencia en el antiguo egipto’

Exposición inédita, inmersiva y reveladora. Un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. Comisarias: Esther Pons e Isabel Olbés. Comisaria técnica: Maite Mascort.