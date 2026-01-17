"Nada de lo que funciona en un barrio surge por generación espontánea"

-Lleva más de 30 años formando parte de la AVV Diana. ¿Por qué se metió en el movimiento vecinal?

-La asociación tiene más de 35 años y yo 33, desde que llegué a Fidiana. Venía con experiencia previa de la AVV La Unidad, traía metido «a sangre» el tema de la vertebración del territorio y de ayudar a la gente con dificultades.

-¿Cómo era Fidiana cuando llegó al barrio?

-Era un barrio pequeño, rodeado de zonas muy consolidadas como Cañero o Levante, pero con muy pocos servicios. Tenía una apariencia agradable, con zonas verdes, pero era un cascarón sin contenidos: no había equipamientos ni espacios de convivencia.

-¿Ha cambiado mucho?

-Sí, ha mejorado mucho gracias al esfuerzo de la vecindad, todo lo que hoy existe ha costado muchísimo trabajo. Ha habido luchas larguísimas. El pabellón, por ejemplo, tardó 18 años en hacerse.

-¿Cuál ha sido la mayor frustración del barrio?

-La Sala de las Artes, llevamos 26 años con ese proyecto y propuestas a todos los gobiernos. Mis hijos nacieron, se criaron y se fueron, y la sala seguía sin hacerse. Ahora parece que por fin está encajada, pero hasta que no la vea no me lo creeré.

-¿Por qué es tan importante ese espacio para el barrio?

-Los barrios se vertebran con espacios de convivencia. Si no, la gente se va. Siempre hemos defendido que barrio y cultura no son conceptos enfrentados. De ahí la plaza, la sala, la escultura, el Árbol de la Memoria… eso da identidad.

-¿Cree que la administración escucha a los barrios?

-Poco. Las necesidades de las ciudades son mayores que los recursos y si no insistes no te hacen caso, «el que no llora no mama». Si no elevas tus demandas, nadie va a pensar en tu barrio.

-¿El asociacionismo es un actor político?

-Todo es político. Las asociaciones vecinales son reivindicativas por naturaleza, pero no somos partidos. Los políticos gestionan el poder, nosotros defendemos necesidades concretas.

-¿El asociacionismo actual se parece al de hace 30 años?

-Nada. La sociedad ha cambiado y los intereses ya no son tan colectivos. Antes conocías a todos los vecinos; ahora eso es impensable.

-¿Cuántos socios tienen?

-En torno a un centenar, con una cuota de 15 euros al año.

-¿Tienen sede propia?

-No y es casi magia que una asociación sobreviva tantos años sin un lugar físico donde encontrarse.

-¿Existe relevo generacional en las asociaciones de vecinos?

-No, no hay gente joven interesada. Hasta que no se consolidan en una vivienda y pasa tiempo, no se sienten del barrio. Cuando hoy se dan esas circunstancias, la gente ya tiene 35 años o más.

-Después de tantos años, ¿cuál considera el mayor logro de la asociación?

-Seguir vivos. Mantener la asociación durante más de 30 años, aunque sea con el encefalograma sostenido, y haber contribuido a que el barrio mejore en sus espacios visibles: jardines, paseos, plazas. Todo eso no ha salido solo, ha salido del trabajo constante.

-¿Por qué es importante formar parte de una asociación vecinal?

-Porque te relacionas, haces vida social y generas comunidad. Nada de lo que funciona en un barrio surge por generación espontánea: siempre hay un motor detrás, y ese motor suelen ser las asociaciones vecinales.