Entrevista | Enrique Rodríguez Presidente de la AVV Diana
"Nada de lo que funciona en un barrio surge por generación espontánea"
Activista vecinal de rancio abolengo, Enrique Rodríguez sigue al pie del cañón en su barrio, Fidiana, convencido de que el asociacionismo crea identidad y conforma los barrios
-Lleva más de 30 años formando parte de la AVV Diana. ¿Por qué se metió en el movimiento vecinal?
-La asociación tiene más de 35 años y yo 33, desde que llegué a Fidiana. Venía con experiencia previa de la AVV La Unidad, traía metido «a sangre» el tema de la vertebración del territorio y de ayudar a la gente con dificultades.
-¿Cómo era Fidiana cuando llegó al barrio?
-Era un barrio pequeño, rodeado de zonas muy consolidadas como Cañero o Levante, pero con muy pocos servicios. Tenía una apariencia agradable, con zonas verdes, pero era un cascarón sin contenidos: no había equipamientos ni espacios de convivencia.
-¿Ha cambiado mucho?
-Sí, ha mejorado mucho gracias al esfuerzo de la vecindad, todo lo que hoy existe ha costado muchísimo trabajo. Ha habido luchas larguísimas. El pabellón, por ejemplo, tardó 18 años en hacerse.
-¿Cuál ha sido la mayor frustración del barrio?
-La Sala de las Artes, llevamos 26 años con ese proyecto y propuestas a todos los gobiernos. Mis hijos nacieron, se criaron y se fueron, y la sala seguía sin hacerse. Ahora parece que por fin está encajada, pero hasta que no la vea no me lo creeré.
-¿Por qué es tan importante ese espacio para el barrio?
-Los barrios se vertebran con espacios de convivencia. Si no, la gente se va. Siempre hemos defendido que barrio y cultura no son conceptos enfrentados. De ahí la plaza, la sala, la escultura, el Árbol de la Memoria… eso da identidad.
-¿Cree que la administración escucha a los barrios?
-Poco. Las necesidades de las ciudades son mayores que los recursos y si no insistes no te hacen caso, «el que no llora no mama». Si no elevas tus demandas, nadie va a pensar en tu barrio.
-¿El asociacionismo es un actor político?
-Todo es político. Las asociaciones vecinales son reivindicativas por naturaleza, pero no somos partidos. Los políticos gestionan el poder, nosotros defendemos necesidades concretas.
-¿El asociacionismo actual se parece al de hace 30 años?
-Nada. La sociedad ha cambiado y los intereses ya no son tan colectivos. Antes conocías a todos los vecinos; ahora eso es impensable.
-¿Cuántos socios tienen?
-En torno a un centenar, con una cuota de 15 euros al año.
-¿Tienen sede propia?
-No y es casi magia que una asociación sobreviva tantos años sin un lugar físico donde encontrarse.
-¿Existe relevo generacional en las asociaciones de vecinos?
-No, no hay gente joven interesada. Hasta que no se consolidan en una vivienda y pasa tiempo, no se sienten del barrio. Cuando hoy se dan esas circunstancias, la gente ya tiene 35 años o más.
-Después de tantos años, ¿cuál considera el mayor logro de la asociación?
-Seguir vivos. Mantener la asociación durante más de 30 años, aunque sea con el encefalograma sostenido, y haber contribuido a que el barrio mejore en sus espacios visibles: jardines, paseos, plazas. Todo eso no ha salido solo, ha salido del trabajo constante.
-¿Por qué es importante formar parte de una asociación vecinal?
-Porque te relacionas, haces vida social y generas comunidad. Nada de lo que funciona en un barrio surge por generación espontánea: siempre hay un motor detrás, y ese motor suelen ser las asociaciones vecinales.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- El restaurante Tellus cierra sus puertas dando paso a un nuevo proyecto: 'Quiero seguir siendo un antidepresivo gastronómico
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
- Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes