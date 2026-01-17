Los fallecidos en Córdoba el sábado 17 de enero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 17 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Dolores Suárez-Varela Castillo

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael

Rafael Castón Reyes

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael

Alfonso Millán Romero

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.

Antonia Ortiz Moreno

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de la Fuensanta.