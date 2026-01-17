Obituario
Los fallecidos en Córdoba el sábado 17 de enero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 17 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:
Dolores Suárez-Varela Castillo
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael
Rafael Castón Reyes
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael
Alfonso Millán Romero
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.
Antonia Ortiz Moreno
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de la Fuensanta.
- El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- El restaurante Tellus cierra sus puertas dando paso a un nuevo proyecto: 'Quiero seguir siendo un antidepresivo gastronómico
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
- Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes