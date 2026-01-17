El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores

El inicio de las obras de construcción de viviendas en dos solares de la zona de Miraflores, que hasta ahora se venían usando como aparcamiento de los vecinos del Campo de la Verdad, ha reducido considerablemente el número de plazas disponibles para los residentes de la zona. Se trata de un solar triangular de unos 3.000 metros cuadrados, con capacidad para 107 plazas, y otro más pequeño que está justo al lado.

Por este motivo, la AVV Puente Romano, que preside Juan Moreno, ha planteado al área de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba que se habiliten otras áreas de párking alternativo. En concreto, proponen que se reserve a los vecinos las plazas que ya se les otorgaron durante la pasada Feria, en la zona próxima al bar Miguelito, entre la calle Acera Pintada y la avenida de Fray Albino. Según Moreno, durante la Feria de Mayo, se repartió a los residentes unas pegatinas con el código postal 14009 y la matrícula del coche para que pudieran hacer uso de esos solares. La propuesta que plantean es que de momento, se adecente esta zona y se restrinja el uso solo a quienes viven en el Campo de la Verdad, «con algún tipo de vigilancia para que los gorrillas dejen de cobrar a los turistas por aparcar ahí». Recuerdan que además de estos dos solares, hay otro vallado en Miraflores que se está adecentando de cara a la celebración del Mercado Medieval, por lo que se prevé que al menos durante dos semanas tampoco se pueda utilizar por parte de los residentes.

Para compensar la doble reducción de plazas, solicitan además que la zona anexa al C3A, en la que hay una parte para vecinos del casco histórico y otra libre, se divida en tres y una de ellas se destine a los residentes del Campo de la Verdad. El presidente de la asociación afirma que los canales de participación y comunicación con el Ayuntamiento no están funcionando, por lo que «para visibilizar nuestras reivindicaciones, solo cabe salir a la calle». Por eso, ya han solicitado permiso para convocar una marcha el próximo 30 de enero por la tarde.

La AVV Guadalquivir Campo de la Verdad coincide en la necesidad de habilitar nuevos espacios de aparcamiento. Según su presidente, Antonio de la Rosa, «los problemas son evidentes, pero no parece que se les vaya a dar solución». De la Rosa, que se queja de que «sufrimos los estragos de la Feria, el Mercado Medieval, la Semana Santa, los domingos de fútbol» recordó que «el área de Movilidad del Ayuntamiento se comprometió a buscar un espacio de párking en altura, pero aún no sabemos nada de nada».

Este diario ha consultado al Ayuntamiento de Córdoba al respecto, pero de momento, no hay respuesta.