"Hacemos activismo usando los canales establecidos"

-¿Cuándo se mudó a Poniente Sur y cuándo surgió la asociación?

-Llegué en 2012 y la asociación se creó diez años después.

-¿Era esa su primera vivienda?

-En propiedad, sí. Para quienes venimos del Parque Cruz Conde, como yo, o del Zoco, instalarnos aquí era como quedarnos en el barrio.

-Usted creó la asociación de vecinos sola. ¿Qué la llevó a hacerlo?

-Decidí crearla porque se empezaba a hablar de los servicios que se iban a instalar en los terrenos de alrededor y pensé que los vecinos teníamos que unirnos para tener voz y participar en las decisiones. Cada territorio tiene sus propias necesidades y su idiosincrasia y yo quería que se nos tuviera en cuenta.

-¿Fue complicado?

-Cuando empecé había más gente, pero a la hora de la verdad me quedé yo sola y no sabía nada del tema vecinal, no tenía ningún referente, ni conocía a nadie, pero hemos ido creciendo y aprendiendo sobre la marcha, con nuestros errores, y con ayuda de muchas personas del movimiento vecinal y del consejo de distrito.

-Las relaciones vecinales no son como eran. ¿Usted conoce a muchos vecinos del barrio?

-Yo conozco a más de la mitad de mis vecinos de mi urbanización y de casi todas las mancomunidades por las actividades que hemos ido haciendo como el cine de verano, también soy clienta asidua del bar del barrio. Mi junta directiva, tanto Diego como Manolo y Fernando, son muy conocidos en sus urbanizaciones. Es verdad que ahora las asociaciones vecinales no son como antes cuando tenían una sede y la gente pasaba su ocio en ellas. La forma de relacionarnos cambia, las personas cambian como los tiempos.

-¿Echan de menos tener sede?

-Ahora mismo no, estamos centrados en acciones. Yo soy autónoma, tengo mi empresa y no podría atender una sede . Funcionamos con whatsapp informativo y mail. Cuando alguien tiene un problema, le pedimos información y fotos, y lo gestionamos, así compensamos el poco tiempo que tenemos.

-¿La asociación le quita mucho tiempo?

-Depende del mes, sobre todo, exige atención. Yo me organizo para compaginarlo con mi trabajo y una asociación empresarial.

-¿Cuántos socios tienen?

-En la junta directiva somos cuatro personas, pero la asociación representa a 800 familias, entre particulares y mancomunidades.

-¿Pagan cuota?

-Un euro al año para los gastos ordinarios más básicos.

-¿Qué motiva a los vecinos de su zona a participar?

-Cuestiones como la limpieza y el uso de espacios municipales.

-¿Son muy reivindicativos?

-Nuestro espíritu es hacer activismo usando los canales establecidos, no somos de grandes protestas.

-¿La administración os escucha?

-En cierto sentido sí, sobre todo gracias al consejo de distrito, donde hay personas con mucha experiencia que nos ayudan a entender qué se puede y qué no se puede hacer.