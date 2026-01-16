El Zoo de Córdoba bate su récord en 2025 con más de 118.000 visitantes

El Centro de Conservación Zoo de Córdoba bate su récord de visitas durante el año 2025, superando la cifra de los 118.000 por primera vez desde que hay registros, en un año en el que la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA), a la que pertenece el espacio municipal, también ha superado su récord histórico, con más de 15 millones de personas que visitaron los 50 zoos y acuarios miembros.

Concretamente, han sido 118.043 las personas que han ido al centro de conservación a lo largo del año, en el que destacan los meses de abril y mayo, con 20.945 y 19.381 visitas, respectivamente. Durante 2025, el centro ha continuado con su oferta de programas, entre los que se incluyen las visitas escolares, actividades educativas, campamentos de verano y de Navidad con las plazas agotadas en horas, además de acampadas nocturnas, eventos para toda la familia o colaboraciones con asociaciones.

La inclusión en la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios (EAZA) ha sido otro de los hitos del 2025, que ha colocado al zoo al nivel de los referentes en Europa, en el que, además, se ha reforzado la colaboración con organizaciones de conservación y educación ambiental para impulsar proyectos de cría y contribuir a la rehabilitación de especties autóctonas.

El teniente de alcalde y delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Daniel García-Ibarrola, ha destacado que “este récord no solo refleja el aumento de entrada de público en nuestras instalaciones, sino también el interés de la ciudadanía por la naturaleza, la biodiversidad y los valores medioambientales que promovemos”. García-Ibarrola también ha añadido que “estos números han sido posibles gracias al esfuerzo y trabajo de todo el equipo y a nuestra apuesta clara por las actividades y programas para toda la familia y, también, por nuestra política de precios asequibles”.