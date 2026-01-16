Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mezquita-CatedralTrasplantesCarlos IsaacLadisDetenido Puente GenilIncendio CabraProyectiles de guerraSanidad privadaViolencia de género
instagramlinkedin

La actualidad del viernes 16 de enero

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La apertura del nuevo centro de recepción de la Mezquita-Catedral, la detención internacional de uno de los criminales más buscados de España y el fallecimiento de una víctima del incendio de Cabra concentran la actualidad de Córdoba

Presentación del Centro de Recepción de Visitantes de la Mezquita Catedral.

Presentación del Centro de Recepción de Visitantes de la Mezquita Catedral. / AJ González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba suma desde este lunes un nuevo recurso clave para entender su principal monumento con la apertura del centro de recepción de la Mezquita-Catedral en el Patio de San Eulogio, un proyecto en el que el Cabildo ha invertido más de 8,5 millones de euros. Por otro lado, la Policía Nacional ha logrado la detención en Nicaragua de uno de los delincuentes más peligrosos y buscados del país, vecino de Puente Genil que llevaba más de dos décadas delinquiendo. A esta actualidad se une la trágica noticia del fallecimiento de la mujer de 72 años que permanecía muy grave tras el incendio ayer en una vivienda de Cabra.

Córdoba ciudad

Provincia

Sucesos

Deportes

Campo

España

Internacional

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
  2. Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
  3. Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
  4. Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
  5. Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
  6. Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
  7. Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
  8. Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes

Cientos de costaleros buscan hueco en las trabajaderas de Córdoba: "Hay más posibilidades en los pasos nuevos"

Cientos de costaleros buscan hueco en las trabajaderas de Córdoba: "Hay más posibilidades en los pasos nuevos"

La firma fotográfica Ladis celebra 80 años con una exposición dedicada a Manuel Benítez 'El Cordobés'

La firma fotográfica Ladis celebra 80 años con una exposición dedicada a Manuel Benítez 'El Cordobés'

Sorteo y palomitas gratis: así prepara el centro comercial La Sierra de Córdoba el Blue Monday

Sorteo y palomitas gratis: así prepara el centro comercial La Sierra de Córdoba el Blue Monday

La Junta aprueba el proyecto de restauración de la antigua ermita de la Aurora

La Junta aprueba el proyecto de restauración de la antigua ermita de la Aurora

Los fallecidos en Córdoba el viernes 16 de enero

El colegio Andalucía de Córdoba acogerá el 13 de febrero una carrera solidaria contra el cáncer infantil

El colegio Andalucía de Córdoba acogerá el 13 de febrero una carrera solidaria contra el cáncer infantil

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La Casa Museo Guadamecí Omeya celebra sus 20 años abriendo sus puertas a los cordobeses

La Casa Museo Guadamecí Omeya celebra sus 20 años abriendo sus puertas a los cordobeses
Tracking Pixel Contents