La actualidad del viernes 16 de enero
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La apertura del nuevo centro de recepción de la Mezquita-Catedral, la detención internacional de uno de los criminales más buscados de España y el fallecimiento de una víctima del incendio de Cabra concentran la actualidad de Córdoba
Córdoba suma desde este lunes un nuevo recurso clave para entender su principal monumento con la apertura del centro de recepción de la Mezquita-Catedral en el Patio de San Eulogio, un proyecto en el que el Cabildo ha invertido más de 8,5 millones de euros. Por otro lado, la Policía Nacional ha logrado la detención en Nicaragua de uno de los delincuentes más peligrosos y buscados del país, vecino de Puente Genil que llevaba más de dos décadas delinquiendo. A esta actualidad se une la trágica noticia del fallecimiento de la mujer de 72 años que permanecía muy grave tras el incendio ayer en una vivienda de Cabra.
- Un espacio para entender mejor la Mezquita-Catedral: el Cabildo destina 8,5 millones al centro de información del monumento
- Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados
- Fallece en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla la mujer afectada por el incendio de su vivienda en Cabra
Córdoba ciudad
- El Hospital Reina Sofía en 2025 firma su segundo mejor año al superar los 300 trasplantes
- Fallece José María Muriel, decano emérito del Colegio de la Abogacía de Córdoba
- Así es el centro de información y recepción de la Mezquita-Catedral de Córdoba
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- El Ayuntamiento propone soluciones a demandas históricas de los polígonos y les pide acogerse a la Ley de Espacios Productivos para su modernización
- El interés por los pisos compartidos crece en Córdoba un 33%: este es el precio medio de una habitación
Provincia
- Encuentran dos proyectiles de la Guerra Civil con "riesgo de explosión fortuito" en una finca en Peñarroya
- La Diputación de Córdoba desbloquea el camino de La Mallena en Palma del Río e invertirá en su mejora 620.000 euros
Sucesos
Deportes
- Carlos Isaac, rumbo a Polonia: estas son las intenciones del Widzew Lodz
- Iván Ania, sobre la salida de Carlos Isaac: “Si vienen y pagan la cláusula, no puedes hacer nada”
Campo
España
- El Supremo fija en abril el primer juicio contra Ábalos, aunque las defensas tratarán de anularlo en febrero en una vista previa
Internacional
- El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
- Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes