Córdoba suma desde este lunes un nuevo recurso clave para entender su principal monumento con la apertura del centro de recepción de la Mezquita-Catedral en el Patio de San Eulogio, un proyecto en el que el Cabildo ha invertido más de 8,5 millones de euros. Por otro lado, la Policía Nacional ha logrado la detención en Nicaragua de uno de los delincuentes más peligrosos y buscados del país, vecino de Puente Genil que llevaba más de dos décadas delinquiendo. A esta actualidad se une la trágica noticia del fallecimiento de la mujer de 72 años que permanecía muy grave tras el incendio ayer en una vivienda de Cabra.

