La actualidad del viernes 16 de enero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El riesgo de colapso de la medicina privada en Córdoba, la petición de refuerzos urgentes en los juzgados de Violencia sobre la Mujer y un nuevo capítulo en la negociación colectiva de Hitachi marcan la actualidad del día en Córdoba

Dos mujeres entran en un centro médico privado de Córdoba.

Dos mujeres entran en un centro médico privado de Córdoba. / AJ González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Pese al crecimiento de los seguros de salud, la sanidad privada de Córdoba lanza un aviso de colapso ante el auge y la proliferación de pólizas low cost. Precisamente, ese aumento de los contratos ha llevado a la saturación de consultas. Mientras tanto, la jueza decana de Córdoba, Eva Álvarez, alerta de la necesidad urgente de medios en Violencia sobre la Mujer tras asumir nuevos partidos judiciales. A este escenario se suma el conflicto laboral en Hitachi, que vive un nuevo capítulo. Los trabajadores decidirán en asamblea el próximo sábado el rumbo del conflicto. Ayer, la entidad informó de un principio de acuerdo que incluía la reducción de sanciones por el encierro en la fábrica. Sin embargo, la información fue despentida por los propios sindicatos.

Hacemos Córdoba exige al alcalde la ampliación de horarios y la apertura de bibliotecas y centros cívicos como salas de estudio

IU Córdoba exige la apertura inmediata del tercer punto de Urgencias en Levante: "No puede esperar más"

El PSOE denuncia "la pasividad" del gobierno del PP ante el aumento del 20,4% de las personas sin hogar en Córdoba

Galea Vetus vuelve a denunciar el estado de abandono e insalubridad de los solares de Costanillas y Hornillo

El interés por los pisos compartidos crece en Córdoba un 33%: este es el precio medio de una habitación

El monumento de Córdoba que puedes ver gratis y es uno de los más visitados de Andalucía: “Una joya escondida en la Judería”

Patio de San Eulogio: la Mezquita-Catedral de Córdoba ya cuenta con su centro de recepción de visitantes

Sara Romero, presidenta de la Sedim: «Con la ampliación del cribado hemos detectado en Córdoba 63 cánceres de mama a los 49 años»

