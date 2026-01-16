La actualidad del viernes 16 de enero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El riesgo de colapso de la medicina privada en Córdoba, la petición de refuerzos urgentes en los juzgados de Violencia sobre la Mujer y un nuevo capítulo en la negociación colectiva de Hitachi marcan la actualidad del día en Córdoba
Pese al crecimiento de los seguros de salud, la sanidad privada de Córdoba lanza un aviso de colapso ante el auge y la proliferación de pólizas low cost. Precisamente, ese aumento de los contratos ha llevado a la saturación de consultas. Mientras tanto, la jueza decana de Córdoba, Eva Álvarez, alerta de la necesidad urgente de medios en Violencia sobre la Mujer tras asumir nuevos partidos judiciales. A este escenario se suma el conflicto laboral en Hitachi, que vive un nuevo capítulo. Los trabajadores decidirán en asamblea el próximo sábado el rumbo del conflicto. Ayer, la entidad informó de un principio de acuerdo que incluía la reducción de sanciones por el encierro en la fábrica. Sin embargo, la información fue despentida por los propios sindicatos.
- La sanidad privada de Córdoba alerta del «riesgo de colapso» por la proliferación de pólizas ‘low cost’
- Eva Álvarez, jueza decana, reclama un refuerzo urgente de Violencia sobre la Mujer en Córdoba
- Hitachi anuncia un principio de acuerdo con los sindicatos que incluiría reducir las sanciones por el encierro en la fábrica
Córdoba ciudad
- Del gran revuelo al silencio tenso en el Colegio Mayor de la Asunción tras el presunto caso de agresión sexual
- El Pleno de Córdoba vuelve a pedir al Gobierno central la conversión de la N-432 en autovía
- La Policía Autonómica denuncia a 50 de los 61 locales de hostelería inspeccionados esta Navidad
- El Ayuntamiento ampliará las líneas de ayudas para mejorar la seguridad de los trabajadores del taxi en Córdoba
Córdoba Salud
- Sara Romero, especialista en Radiodiagnóstico del Hospital Reina Sofía: «Hemos detectado en Córdoba 63 casos de cáncer de mama en mujeres de 49 años»
- Juan Manuel Cubero, oftalmólogo: "El desprendimiento de retina es una de las urgencias oftalmológicas más graves que puede sufrir un ojo"
Provincia
- Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas
- Muere un trabajador de 64 años al sufrir un accidente en una cantera de Luque
- La guitarrista cordobesa Teresa Jiménez lanza su primer sencillo inspirado en Córdoba
- El Arrebato anuncia concierto en Pozoblanco en su tour 'El viaje inesperado'
- El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
- Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes