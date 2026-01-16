Pese al crecimiento de los seguros de salud, la sanidad privada de Córdoba lanza un aviso de colapso ante el auge y la proliferación de pólizas low cost. Precisamente, ese aumento de los contratos ha llevado a la saturación de consultas. Mientras tanto, la jueza decana de Córdoba, Eva Álvarez, alerta de la necesidad urgente de medios en Violencia sobre la Mujer tras asumir nuevos partidos judiciales. A este escenario se suma el conflicto laboral en Hitachi, que vive un nuevo capítulo. Los trabajadores decidirán en asamblea el próximo sábado el rumbo del conflicto. Ayer, la entidad informó de un principio de acuerdo que incluía la reducción de sanciones por el encierro en la fábrica. Sin embargo, la información fue despentida por los propios sindicatos.

