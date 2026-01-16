Sorteo y palomitas gratis: así prepara el centro comercial La Sierra de Córdoba el Blue Monday

El próximo lunes 19 de enero se celebra el día de las palomitas de maíz. Este delicioso snack tiene su día reservado en el calendario, y es que no es para menos, ya que se ha convertido en el complemento perfecto para acompañar una buena película en casa o en el cine. Pero además, este año coincide con el Blue Monday, el que muchos dicen que es el día más triste del año. Y para darle la vuelta a este 'día gris' y alegrar la experiencia de sus clientes, el centro comercial La Sierra estará regalando cartones de palomitas de maíz entre sus clientes.

Para conseguirlo tan solo tendrán que pasar por el estand habilitado junto a La Casa de las Carcasas el lunes 19 de enero en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.00 horas. Allí deberán presentar un ticket de compra de ese mismo día con importe mínimo de 15 euros y recibirán un vale para canjear su cartón de palomitas en Belros.

Además, el centro comercial tiene preparadas más sorpresas para amenizar el resto del mes de enero. Así, coincidiendo con el Blue Monday, lanzará ese mismo día en sus redes sociales un sorteo para conseguir una tarjeta regalo en Mango valorada en 50 euros.

Y por último, el 31 de enero, coincidiendo con el día internacional del mago, podrán participar en otro sorteo digital en el que los clientes comentarán con el deseo que pedirían al mago valorado en 50 euros para gastar en el centro comercial.

Con estas dinámicas, el centro comercial cordobés completa una programación llena de incentivos y sorpresas para que sus clientes disfruten más allá de sus rebajas en tiendas.