Estas son las mejores croquetas de Córdoba, según ChatGPT: de distintos sabores, sabrosas por dentro y con un exterior crujiente

¿Se podría decir que la croqueta es un plato universal? Sería algo exagerado, aunque para nada desproporcionado, ya que sí es cierto que una gran cantidad de personas son amantes de esta jugosa y sabrosa masa, empanada y frita. Un plato que se reinventa cada día y que cada vez gana más adapto. Además, para sorpresa de nadie, también se ha gourmetizado.

Su origen no está del todo claro aunque se sabe que se ubica en Francia. Algunos expertos en materia de historia y gastronomía apuntan a finales del siglo XVII, cuando el chef de Luis XIV, se la preparó al monarca. Lo cierto es que se dio a conocer en 1817 en el Palacio de Versalles cuando, en una audiencia con el Gran Duque Nicolás de Rusia, se le preparó al gobernante un plato que consistía en un rebozado recubierto de bechamel y con una capa crujiente. En ese momento se le llamó Croquettes à la royale.

De rabo de toro, de jamón, de puchero, de cecina, de gambas al ajillo, de queso, de verduras y un sinfín más variedades, este manjar hecho bola celebra hoy su día mundial. Con este motivo, Diario CÓRDOBA ha querido preguntarle a la Inteligencia Artificial: ¿cuáles son las mejores de Córdoba?

ChatGPT se ha puesto en marcha y tras una búsqueda por la red, "basada en diversas guías y valoraciones gastronómicas locales", consultando también "fuentes de reseñas y guías de gastronomía local" ha determinado que estos son los bares y restaurantes en los que se sirven las mejores croquetas de la capital cordobesa:

Taberna La Montillana

En los aledaños de la iglesia de San Miguel, este mítico establecimiento, ya seña de identidad de la cocina cordobesa, mezcla la esencia de la cocina tradicional de Córdoba, hecha con ingredientes locales, con un nuevo toque innovador. El restaurante se define en su página web como "un viaje en el tiempo con cada bocado, donde la tradición, la creatividad y el gusto se encuentran". La Montillana es ya un referente en la ciudad en multitud de recetas, también de las croquetas. En carta cuentan con sus populares croquetas de jamón ibérico, extra cremosas y con mucho sabor. No obstante, si estás de suerte, podrás encontrar fuera de carta otras especialidades como las que queso azul, rabo de toro o de sardina.

Según ChatGPT, La Montillana, está "muy bien valorada por clientes como uno de los mejores sitios para disfrutar croquetas tradicionales y de autor en Córdoba. Figuran en rankings de mejores lugares para croquetas según listados públicos".

Croquetas de jamón ibérico Una publicación compartida de Taberna La Montillana (@tabernalamontillana)

Bodegas Mezquita

Un restaurante en el que no falta "ningún clásico cordobés". La cocina de las cuatro tabernas de Bodegas Mezquita, según precisa el propio grupo, es "la máxima expresión de nuestro amor por la gastronomía de calidad y el trabajo bien hecho". Motivo porque solo usan "productos de nuestra tierra, de la máxima calidad y seleccionados para que comer con nosotros sea un placer". Una premisa que siguen también, como no podía ser de otra forma, en la elaboración de sus croquetas.

En su carta cuentan con distintas variedades: de jamón del puchero de la abuela con mayonesa de huevo frito, de rabo de toro con mayonesa de su salsa y de boletus con mayonesa de trufa. También puedes pedir un surtido para probarlas todas.

Croquetas de Bodegas Mezquita. / Bodegas Mezquita / Instagram

Según la IA, las distintas ubicaciones de Bodegas Mezquita "aparecen en listados de sitios con croquetas muy bien valoradas por clientes, junto a otras tapas tradicionales".

Taberna Góngora

Taberna con solera en pleno centro de la ciudad donde reina el ambiente clásico, las tapas tradicionales y los platos guisados a fuego lento. Según la inteligencia artificial, este establecimiento ubicado en la calle Conde de Torres Cabrera destaca también por sus croquetas caseras. Su carta, con platos universales y sello cordobés, no deja indiferente a nadie. Eso sí, tienes donde elegir. Croquetas hay para todo los gustos: de bacalao, rabo de toro, de gambas al ajillo, de chorizo de venado y de berenjena y jamón ibérico.

Fachada de Taberna Góngora. / Taberna Góngora

La Compañía

Sus valoraciones avalan la popularidad de esta taberna y popular taberna ubicada en pleno centro de la ciudad. No hay más que leer reseñas de Google o TripAdvisor para imaginar la calidad del sitio. "de hablarle a Dios de tú", dicen algunos que son sus platos entre lo que incluyen las croquetas caseras. Otros dicen que sirven "unas croquetas que estando crujientes por fuera, por dentro son súper cremosas", sin necesidad de precisarlo que significa tal calificativo. Todo lo que busca un comensal, para acompañar con un buen vino.

Croquetas de La Compañía. / La Compañía

Sociedad Plateros María Auxiliadora

Un enclave singular que huele a fino y a taberna antigua. La taberna Sociedad de Plateros de María Auxiliadora ha sabido mantener intacta la esencia de las tabernas cordobesas pese al paso de los años. En su barra se respira la tradición, la calma y el temple de aquellos que acuden al bar como pasatiempos, haciendo de este ritual parte de su rutina. Y en sus mesas, rodeadas de arcos que evocan a la mezquita se siente el sabor de los platos hechos con cariño, sin saltarse si una letra del recetario tradicional. Su carta, simple, de calidad y sin estridencias incluye las croquetas como uno de sus manjares. Destacan especialmente las de rabo de toro, según ChatGPT.

Taberna Sociedad de Plateros María Auxiliadora / A.J.González

Taberna San Cristóbal

Un clásico de Ciudad Jardín. Las pareces de esta taberna son el legado de la tradición cordobesa que se plasma a través de fotografías en un ambiente de clasicismo en el que es fácil adivinar su arraigo taurino. Según detalla el propio establecimiento en su página web, su interior transmite "una autenticidad visual en consonancia con los sabores de su cocina, sumiendo a los visitantes en un contexto genuino". Así, la cocina que se ofrece en la Taberna San Cristóbal resulta "rica y variada". En ella se conjugan las recetas originales continuadas desde su fundación y otros platos actualizados añadidos con posterioridad. Destacan, entre algunos de sus platos, las croquetas caseras de jamón, bacalao, araña y rabo de toro.

Taberna Ágora Casa Bravo

Historia y gastronomía en el inigualable marco de la Puerta de Almodóvar, en pleno Casco Histórico de la ciudad. Con bodega propia en su interior, este sitio, bañado en tradición cordobesa es el lugar perfecto para saborear caldos de la tierra maridados con tapas y platos tradicionales. En su carta incluyen croquetas de chipirones, de puchero y de jamón serrano.

Croquetas de chipirones de Ágora Casa Bravo. / Taberna Ágora Casa Bravo

Taberna La Viuda

«Donde la pasión por la cocina se convierte en arte». Así se denomina a sí mismo este rincón cargado de cultura cordobesa, también ubicado en pleno centro histórico. Su barra de azulejos, su ambiente flamenco y sus sillas de madera te trasladan directamente a otra época y te hacen disfrutar del verdadero sabor de Córdoba sin innovaciones culinarias, aunque sin renunciar a la exquisitez y calidad en su cocina.

Sus croquetas son parte de sus platos destacados. Las sirven de boniato al baño maría y de jamón y caldo de cocido, con mayonesa de hierbabuena.