El Servicio de Bienestar Animal de Sadeco mejorará sus instalaciones con un plan de naturalización ambiental

El Servicio de Bienestar Animal de Sadeco (SBA) ha avanzado algunas de las iniciativas que pondrá en marcha a lo largo de este año 2026, con el objetivo de mejorar las instalaciones y reforzar sus programas. Entre ellas se encuentra el plan de naturalización del centro, que se llevará a cabo mediante un proyecto de voluntariado medioambiental.

Esta actuación incluye la plantación de arboleda y arbustos en una de las zonas destinadas a équidos, para la creación de una zona boscosa que mejore las condiciones del voluntariado del Centro de Sanidad y Bienestar Animal. Se está llevando a cabo en colaboración con el Departamento de Calidad de Sadeco, el Departamento de Educación y Comunicaciones y el equipo del SBA. A su vez, servirá como proyecto piloto para valorar la viabilidad de establecerlo en algunos solares municipales, con el fin de crear zonas verdes que ayuden a mitigar los efectos de las altas temperaturas.

Otra de las acciones programadas es el cerramiento de pasillos entre los boxes que acogen a los perros para crear espacios de esparcimiento. El objetivo es que permanezcan en ese esa zona durante la mañana y puedan socializar, mejorando el bienestar de los animales. Como iniciativa marcada en el calendario también está la esterilización de todos los animales del centro.

Además, el SBA ha renovado y quiere afianzar los acuerdos de colaboración con instituciones, como la Asociación Española de Veterinarios Municipales, de la que es miembro asociado, para participar en cursos formativos, congresos y estudios sobre el desarrollo de la legislación en materia de bienestar animal.

Las instalaciones de Salud y Bienestar Animal (SBA) de Sadeco acogen en estos momentos 350 animales, perros y gatos principalmente, y cuentan con una red de voluntarios que los visitan a diario. / Víctor Castro

A través de la Universidad de Córdoba (UCO), Sadeco también se mantiene el acuerdo con la Facultad de Veterinaria como centro colaborador de prácticas extracurriculares, becariado o estudios laboratoriales, entre otras, al igual que con la Unidad de investigación competitiva Zoonosis y enfermedades emergentes desde la perspectiva de Una salud (Enzoem) de la UCO a través de la cesión de muestras para participar en diferentes estudios. Con la Facultad de Ciencias se coopera en el desarrollo de trabajos de fin de grado relacionados con el control de la fauna urbana.

Igualmente, el SBA tiene líneas de acción con la Federación Española de Municipios y Provincias, como miembro colaborador en el desarrollo de legislación y participación en jornadas técnicas; con el Instituto Carlos III, mediante la cesión de muestras para para estudios científicos; con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para atender casos de maltrato animal, cría ilegal o incumplimiento de la legislación; con el Distrito Sanitario de Córdoba para atender de problemas de salud pública por presencia de plagas; y con el Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Córdoba por casos de plagas o acogida de animales de personas en riesgo de exclusión social.

Compromiso social

La presidenta de Sadeco, Isabel Albás, ha destacado el trabajo que desarrolla el SBA y su compromiso social. También ha señalado que el ejercicio 2025 ha cerrado con un balance “muy sólido y globalmente positivo”, marcado por el fortalecimiento de los programas de control de plagas, la mejora de la respuesta a los avisos ciudadanos, el avance decidido en el bienestar animal y una apuesta firme por la investigación, la concienciación y la colaboración institucional.

Ha subrayado que “los datos reflejan el enorme esfuerzo técnico y humano que se realiza desde el SBA para proteger la salud pública, garantizar el bienestar de los animales y mejorar la convivencia en la ciudad, incluso en un año especialmente complejo desde el punto de vista climatológico”.

Albás ha indicado que el control poblacional de palomas continúa desarrollándose desde un enfoque no letal, de manera que se han atendido 193 avisos, con una gestión personalizada que mejora la percepción ciudadana y reduce conflictos. Se mantienen 39 puntos de captura semanales, varios palomares activos y un seguimiento técnico constante.

En lo que se refiere a la limpieza y desbroce de solares, se ha actuado sobre 1.688.974,95 metros cuadrados, correspondientes a más de 400 espacios, pese a las dificultades derivadas del crecimiento acelerado de vegetación por las lluvias.

Víctor Castro

Menos abandono

Igualmente, el complejo ha registrado una reducción global en el número de animales recibidos, especialmente en casos de abandono, lo que apunta a un cambio de tendencia positivo. En 2025 se recogieron en Córdoba 1.626 animales, de los que 1.227 fueron casos de abandono, 60 cedidos y 212 perdidos. Otros 127 se recepcionaron por petición de los cuerpos de seguridad, Asuntos Sociales u otros organismos.

La ocupación media del centro se mantiene estable y el 94,74 % de los animales han sido adoptados, un porcentaje muy elevado. Además, más de un tercio de los acogidos han sido esterilizados por el propio equipo veterinario, reduciendo costes y mejorando la eficiencia.

Las colonias felinas del núcleo urbano están prácticamente al 100% controladas y el programa se ha extendido ya a zonas periféricas. En total, se gestionan cerca de 350 colonias, con más de 6.500 gatos esterilizados, identificados y vacunados, en colaboración con voluntarios, entidades veterinarias y fuerzas de seguridad.

Para la presidenta de Sadeco, Isabel Albás, “este balance demuestra que Córdoba cuenta con un servicio moderno, técnico y comprometido, que trabaja desde la prevención, la ciencia y el respeto a los animales para seguir construyendo una ciudad más saludable y habitable”.