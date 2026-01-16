La sanidad privada de Córdoba alerta del «riesgo de colapso» por la proliferación de pólizas ‘low cost’

La medicina privada atraviesa en Córdoba una doble realidad. Por un lado, las compañías aseguradoras de salud viven un boom de contratación, lo que ha hecho que en este momento uno de cada cuatro cordobeses tenga una póliza de salud que contrasta con la masificación de las consultas de medicina general y las demoras a la hora de conseguir cita de especialidad.

En este contexto, la Asociación de Servicios Médicos de Córdoba (Asempur) ha lanzado un mensaje de alerta sobre «el riesgo de colapso del sistema». Según su presidente, Ginés Delgado, el número de clínicas de sanidad privada no está aumentando «porque es muy complicado mantener una estructura de este tipo con los baremos de las aseguradoras». A eso se une el hecho de que «los médicos actuales no quieren Atención Primaria y la mayoría prefieren trabajar en la pública». Aunque solo cuenta con 14 clínicas asociadas, la voz de Asempur es la única que actúa como portavoz de un sector con cientos de clínicas activas, «lo que da idea de la poca fuerza que podemos tener a la hora de plantar cara a las aseguradoras».

Para Ginés Delgado, la proliferación de pólizas low cost está dinamitando el sistema «porque cualquier persona que pague una póliza de 25 euros puede hiperconsultar en Primaria y acceder a una serie de consultas de especialidades que de forma privada cuestan cuatro o cinco veces más de lo que las aseguradoras están pagando a los profesionales». Lo mismo ocurre con las pruebas médicas, que muchos usuarios realizan en la privada ante la lista de espera de la pública cuando «las aseguradoras solo pagan el 20% del coste real, ya que por una resonancia que cuesta entre 150 y 200 euros, se paga entre 38 y 50 euros». Por eso sentencia que «si se siguen vendiendo pólizas como ahora y desaparece el enfermo de la consulta privada, la medicina privada colapsará».

Especialidades como la dermatología es una de las que tiene más lista de espera. / AJ González

Además, critican desde Asempur, «las compañías tienen la sartén por el mango hasta el punto de que cuando un profesional trabaja mucho y factura más de la cuenta, lo quitan del cuadro médico». No obstante, asegura que «la sanidad privada cordobesa no ha perdido músculo ni calidad gracias al esfuerzo de los profesionales».

Más autónomos en la rama sanitaria

Por otro lado, los datos de la Asociación de Autónomos ATA muestran el aumento de profesionales por cuenta propia a la rama sanitaria. Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, el número de autónomos creció un 5,1%, siendo el sector con un crecimiento más pronunciado, superando los 2.000 profesionales trabajando en esta rama. José Luis Pérez, secretario general de ATA y responsable del ámbito sanitario, coincide en que «hay un auge en la demanda de estos servicios que se refleja en el aumento de las contrataciones de seguros y en la mayor preocupación por la salud de la ciudadanía».

Según Perea, «la sanidad privada se ha socializado a costa de rebajar los precios de las pólizas, creando una sanidad paralela a la pública que se está masificando». Desde ATA, indican que cuando hablan con las compañías «nos dicen que bajan los precios porque hay mucha competencia, pero lo cierto es que todos los años tienen beneficios». Por otro lado, coinciden en que los profesionales «se quejan de que los baremos no se han actualizado en los últimos treinta años, pese a que los gastos de la medicina privada han aumentado, lo que obliga a atender a mucha más gente para que una clínica sea rentable». En el otro extremo, están los usuarios, que pagan la cuota que se les ofrece, unas veces de bajo coste y otras con precios muy abultados, esperando un servicio cada vez más precario.

Desde el Colegio de Médicos de Córdoba, el diagnóstico es similar. Según Julián Garrido, representante de la Medicina Privada y responsable del Centro Médico Ciudad Jardín, la situación del sector es de «mucha incertidumbre» porque «vemos que faltan médicos a los que contratar en muchas especialidades como Neurología, Endocrinología, Dermatología o Digestivo, lo que provoca atrasos en las consultas». A la vez, «las aseguradoras no pagan lo suficiente para soportar los costes». En clínicas como la suya, reciben a diario a «multitud de pacientes que contratan una póliza para hacerse pruebas diagnósticas y acudir a Atención Primaria, Ginecología o Traumatología, porque la sanidad pública tiene largas listas de espera, lo que está saturando también la medicina privada».