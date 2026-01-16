El Reina Sofía en 2025 firma su segundo mejor año al superar los 300 trasplantes

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba superó en 2025, por segunda vez en su historia, la barrera de los 300 trasplantes, aunque registró un descenso respecto al año anterior. En total, el centro realizó 306 injertos, el segundo mejor dato histórico, solo por detrás del récord alcanzado en 2024.

De ese total, 108 fueron trasplantes renales y 99 pulmonares. En este último ámbito, el hospital cordobés se situó como el segundo centro con más trasplantes de pulmón de España, únicamente superado por el Vall d’Hebron de Barcelona.

Trasplantes en el Reina Sofía en el 2025. / ramón azañón

Los datos de 2025 confirman que fue el segundo año con mayor actividad trasplantadora en el Reina Sofía, tras las 337 intervenciones realizadas en 2024. La reducción del 9,2% se explica principalmente por el descenso en los trasplantes pulmonares, que pasaron de 131 a 98, y hepáticos, que bajaron de 77 a 66. Cabe recordar que el registro de 2024 fue excepcional, con un crecimiento del 21,2%, el mayor de los últimos años, lo que hacía difícil igualar o superar esa cifra.

En 2024, el hospital cordobés lideró a nivel nacional los trasplantes pulmonares con 131 intervenciones. Ese liderazgo lo ostenta ahora el Vall d’Hebron, con 110, frente a las 98 realizadas en Córdoba. No obstante, el Reina Sofía mantiene una posición destacada en otras áreas, como los trasplantes cardíacos, donde alcanzó un récord histórico al realizar 27 intervenciones, seis más que el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, lo que lo sitúa como líder en Andalucía en esta especialidad.

En cuanto a los trasplantes renales, el centro superó de nuevo el centenar de operaciones por primera vez en tres años, con 108 intervenciones, tres menos que el máximo histórico registrado en 2022.

Según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), de los 306 trasplantes realizados en el Reina Sofía durante 2025, doce fueron infantiles, tres menos que en 2024. De ellos, uno fue renal, cinco cardíacos y seis hepáticos.

Donaciones

A nivel nacional, la tasa de donantes por millón de habitantes se situó en 2025 en 51,9, una cifra muy superior a la de otros países, aunque ligeramente inferior a la de 2024, cuando se alcanzaron los 52,6 donantes p.m.p. En total, en España se realizaron 6.335 trasplantes.

Andalucía se mantuvo entre las comunidades más solidarias, con una tasa de 54,4 donantes por millón de habitantes y un total de 471 donaciones, si bien también experimentó un ligero descenso respecto a 2024, cuando la tasa fue de 57,5.

Este volumen de actividad fue posible gracias a las 2.547 personas que donaron sus órganos tras fallecer, además de 408 donantes vivos, de los cuales 402 cedieron un riñón y seis parte del hígado. La media diaria en España fue de ocho donantes y 17 trasplantes al día.

Realización de cirugía en un hospital. / Europa Press

En el ámbito provincial, el Hospital Reina Sofía se situó como el centro de Andalucía con mayor número de donaciones de órganos procedentes de personas fallecidas, con 56, una más que el año anterior. De ellas, 30 se produjeron en muerte cerebral y 26 en asistolia (paro cardíaco). No obstante, esta cifra no supone el máximo histórico del hospital, que en 2023 alcanzó las 64 donaciones.

El perfil del potencial donante de órganos en España se mantiene similar al de años anteriores. Los donantes fallecidos por accidentes de tráfico sólo representaron un 3% del total. La principal causa de fallecimiento de los donantes fue el accidente cerebrovascular (52%). En cuanto a la edad, el 60% de los donantes superaron los 60 años, el 32% los 70 y un 5% los 80. El donante más longevo registrado en 2025 tenía 93 años.

A estos donantes se suma, desde 2021, la generosidad de las personas que solicitan la prestación de ayuda para morir y, además, muestran su deseo de ser donantes: 226 personas han donado órganos tras fallecer en estas circunstancias y han posibilitado el trasplante de 643 pacientes desde que entrara en vigor la ley que regula dicha prestación hasta diciembre de 2025.