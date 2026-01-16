Política
El PSOE denuncia "la pasividad" del gobierno del PP ante el aumento del 20,4% de las personas sin hogar en Córdoba
La concejala Alicia Moya critica que el Gobierno municipal "no tenga ningún proyecto para contrarrestar el sinhogarismo" y le urge a activar viviendas en comunidad para las personas que duermen al raso
La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha denunciado "la pasividad y la falta de proyecto alguno" para contrarrestar el sinhogarismo por parte del Gobierno local del PP que dirige José María Bellido, todo ello ante el incremento de personas sin hogar en la capital que se constata año tras año. El último recuento, en noviembre de 2025, deja la cifra de 447 personas que no disponen de un sitio mínimo al que llamar hogar y en el que refugiarse por la noche. Un 20,4% más que en el año 2024, y cada vez con mayor número de mujeres y más jóvenes, aunque la mayoría está entre los 45 y 65 años.
En el informe al que ha aludido Moya se recoge que son casi 197 las personas en situación extrema, es decir, durmiendo en la calle; mientras que son 161 las que duermen en alguno de los recursos temporales de los que dispone la ciudad, albergues o casas refugio. También se hace mención a 89 personas que viven en algún tipo de infravivienda como trasteros o cocheras. El 44% duerme completamente al raso.
El estudio realizado por la UCO concluye que la evolución en los últimos años refleja una tendencia sostenida y claramente al alza; y a pesar de esto el Gobierno municipal no se plantea ampliar los recursos municipales para combatir esta situación tan dramática.
En el día de ayer, y en respuesta a una pregunta realizada por Moya en el pleno, la delegada de Servicios Sociales "confirmó que no tienen ninguna intención de elaborar ningún proyecto municipal para aumentar las plazas destinadas a personas sin hogar", al tiempo que se volvió a apoyar en las entidades del tercer sector de la red Cohabita, que no solo atienden durante todo el año a estas personas, sino que algunas veces se ven forzadas a colaborar en el aumento de las plazas para la ola de frío "a pesar de no ser su objeto como entidad, ante el incremento y la desatención que sufren", denuncia Moya.
La edil socialista ha recordado que el propio alcalde veía necesaria la creación de un centro en la ciudad para “seguir atendiendo a las personas sin hogar en la ciudad desde un enfoque más integral de las políticas sociales, de modo que esto no consiste sólo en darles un techo donde dormir, que evidentemente es la necesidad primordial, sino lograr que esas personas se inserten en un ciclo de atención social que les permita salir el día de mañana por sí solos de esa situación", en palabras del propio Bellido.
“Palabras muy bonitas que pretendían poner en marchar en el colegio Lucano, pero ya lo dijo bien claro cuando los vecinos se opusieron a la concentración de un centro más en un radio de 500 metros donde ya había dos más, o se hace allí o no se hará”, ha lamentado Moya, que ha indicado que "parece claro que el Gobierno municipal no tiene intención de luchar contra el sinhogarismo".
La socialista ha defendido que las soluciones basadas en la vivienda para responder al sinhogarismo son las que más éxito de inclusión y reinserción social tienen, por lo que ha urgido al Consistorio a ponerse a trabajar en esa línea y evolucionar de la atención en grandes centros y albergues a la atención en viviendas en comunidad.
“El Gobierno municipal desatiende no sólo a la población de personas en situación de sin hogar, también lo hace con todos aquellos cordobeses y cordobesas que están en una situación difícil que les puede hacer engrosar mañana estas listas si el próximo obstáculo que se encuentren es imposible salvarlo”, ha concluido Moya, que apunta que la actual Estrategia de Atención a Personas Sin Hogar de Andalucía se propone entre otros objetivos el aumento del número de plazas en vivienda con apoyos.
