Patio de San Eulogio: la Mezquita-Catedral de Córdoba ya cuenta con su centro de recepción de visitantes

Tras más de una década de obras, la Mezquita-Catedral de Córdoba ya cuenta con un centro de información y de recepción de visitantes propio. El espacio, que se ubica en una de las partes del Palacio Episcopal (enfrente del templo, en la calle Torrijos), abrirá sus puertas el próximo lunes 19 de enero con el objetivo de fomentar una mejor comprensión del que es el monumento más importante de la ciudad.

Este nuevo recurso turístico y patrimonial, denominado Patio de San Eulogio, se localiza en la parte sur del Episcopal, es decir, que da a las calles Torrijos y Amador de los Ríos. Todo ha sido diseñado para que quien visite la Mezquita-Catedral pase antes por este centro. Como explica el Cabildo Catedral, “se trata de mostrar una serie de pautas a modo de prólogo expositivo que facilitan una aproximación conceptual al conjunto: sus orígenes, su arquitectura y su historia”.

¿Cómo es el centro de recepción de la Mezquita de Córdoba?

En el vestíbulo de acceso se localizan unas taquillas para adquirir las entradas a la Mezquita-Catedral y las audioguías de alquiler, por lo que las casetas de taquillas del Patio de los Naranjos desaparecerán y allí quedarán, únicamente, expendedores automáticos (sobre todo, para las visitas a la torre campanario). En la entrada del edificio podrán observarse restos arqueológicos de todas las etapas históricas que conforman la historia del palacio. Y es que cabe recordar que en el conjunto aparecen construcciones tardo-antiguas, estancias emirales y califales o la huella de un pasadizo elevado llamado sabat, que conectaba la residencia del califa con la Mezquita.

También en este recibidor podrán contemplarse hasta tres maquetas de los tres periodos más relevantes del monumento: de la mezquita fundacional omeya, de la mezquita califal y de la mezquita con la ampliación de Almanzor.

Desde el vestíbulo se pasa al museo y se transita por una sala donde hay una maqueta de la Mezquita-Catedral suspendida del techo de tres por tres metros que permite ver el edificio desde una perspectiva completamente desconocida.

El nuevo centro de información de la Mezquita-Catedral. / Ramón Azañón

Zona expositiva

Ya en la zona expositiva hay una sala audiovisual con un vídeo que sirve de introducción y que transmite tres ideas: que el uso religioso continuado del edificio es lo que ha permitido que se mantenga, la yuxtaposición de culturas y estilos artísticos que atraviesan su historia y que sigue siendo todavía un edificio vivo (ahora Catedral de la diócesis de Córdoba).

Exposición permanente

Varios espacios del palacio sirven para acoger una exposición permanente que explica al turista la Mezquita-Catedral y lo que se va a encontrar cuando la visite. Aquí se utilizan maquetas, gráficas, ilustraciones, vídeos animados, realidad aumentada y virtual, y piezas originales.

Presentación del Centro de Interpretación y Recepción de la Mezquita-Catedral. / AJ González

Patio y salón de actos

Tras la zona de exposición permanente, se puede contemplar el patio y el salón de actos, que ha sido remodelado. En el patio, hay una estación tiflológica que representa la Mezquita-Catedral y que ofrece información táctil a personas con discapacidad visual. También en el patio hay una maqueta con una vista del casco histórico (realizada en bronce) y está la escultura de El Elefante, de época califal.

Planta primera

Ya en la primera planta, se puede ver una exposición viva, es decir, que irá cambiando con el paso del tiempo (aunque será permanente) y que muestra las labores de conservación, restauración y mantenimiento que se hacen en el monumento. Se dota esta parte de piezas originales, visores de fotografía histórica estereoscópica y un vídeo.

De aquí se pasa a la zona de exposiciones temporales, en la que se irán exponiendo piezas del monumento restauradas o con alguna vinculación al mismo, así como de otras que se puedan ofrecer al Cabildo.

El mirador

La visita finaliza en el mirador, situado en la planta alta, desde el que puede observar una vista privilegiada de los tejados de la Mezquita, el Puente Romano, el Guadalquivir y la Puerta del Puente.

Más recursos

Además, el edificio está dotado de una tienda de merchandising y recuerdos, librería, cafetería, así como una zona amplia de servicios.