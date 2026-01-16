El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba

La aparición de un hueso de elefante durante unas excavaciones, junto al Hospital Provincial en 2019, alimentó la hipótesis de La Colina de Los Quemados (origen de Córdoba, actual ubicación del Parque Cruz Conde) como escenario de las guerras púnicas, que libraron las dos principales potencias del Mediterráneo occidental, Roma y Cartago, doscientos años antes de Cristo.

De aquella pequeña ventana que se abrió en el hospital por pura casualidad, han aparecido "evidencias contextuales". La prueba de radiocarbono sobre el hueso de elefante encontrado lo sitúa dentro de la cronología de las guerras púnicas, lo que da peso a la hipótesis de que pudiera ser utilizado como animal de guerra. Eso, sumado al resto de hallazgos en la excavación (piezas de cerámicas del siglo tercero antes de Cristo, una moneda acuñada para pagar a las tropas de esa guerra o las armas de guerra, como 17 bolaños de catapulta, que coinciden con los de otros escenarios), "sugiere que hubo un episodio violento a este oppidum de la Córdoba prerromana".

Moneda e Cartago utilizada en las guerras púnicas halladas en la excavación. / CÓRDOBA

Así lo explica Rafael Martínez, profesor titular de Prehistoria de la Universidad de Córdoba (UCO), que desde el primer momento siguió muy de cerca la excavación encargada a la empresa bajo la dirección del arqueólogo Agustín López Jiménez, y también ha dirigido el examen de los restos. Para la contextualización bélica se ha contado con el experto Fernando Quesada, catedrático de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid.

Los resultados de la investigación se han publicado en el Journal of Archeological Science, una revista de referencia en el ámbito de la arqueología. Para obtener unos datos más concluyentes "habría que abrir en extensión el terreno y ver más pruebas de aquel episodio bélico, pero en lo poco que se excavó había de todo lo que podía haber en un evento así", resuelve Martínez, aunque la información extraída y su contextualización la considera suficiente para defender la teoría.

En ese sentido, señala que existían referencias históricas indirectas de algunos episodios y que los ejércitos pasaron por aquí, "pero no testimonios directos".

Bolaños de catapulta utilizadas en el conflicto que fueron halladas. / CÓRDOBA

El origen de la Córdoba actual

Este conflicto en La Colina de Los Quemados no pasaría desapercibido en la historia. Según sostiene Martínez, "es posible que la ciudad prerromana no se recuperara de aquella batalla y, de alguna forma, eso provocó que la Corduba de Claudio Marcelo se tuviera que trasladar al Este de la ciudad".

El hecho de que haya documentada presencia posterior en La Colina de Los Quemados, fundamentada en la presencia demostrada de algunas tumbas de época tardorrepublicana, no quiere decir que el emplazamiento tuviera una actividad, asegura Martínez. Además, recuerda que las necrópolis se situaban fuera de las ciudades. Para el profesor de la UCO es lógico que los romanos tuvieran que buscar un nuevo sitio para refundar la ciudad que no fuera el territorio ya arrasado por la guerra.

Hueso del elefante examinado, encontrado en la Colina de Los Quemados. / CÓRDOBA