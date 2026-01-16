La Junta aprueba el proyecto de restauración de la antigua ermita de la Aurora

Córdoba da un nuevo paso en la protección de su legado histórico. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha aprobado el proyecto de conservación y restauración de un tramo de la muralla de la villa y de los restos de la antigua ermita de la Aurora, situada en la calle San Fernando, en pleno corazón del conjunto histórico de la ciudad. La intervención permitirá frenar el deterioro de un enclave cargado de historia y devolverle estabilidad y legibilidad patrimonial.

El proyecto, autorizado por el órgano que preside el delegado territorial de Cultura y Deporte, Eduardo Lucena, parte de un exhaustivo estudio previo que ha detectado hasta once patologías distintas tanto en la muralla como en los paramentos de la ermita. Entre los daños más significativos figuran el debilitamiento de la piedra y los morteros, grietas provocadas por tensiones estructurales, erosiones y pérdidas de volumen, así como la presencia de sales, humedades y manchas derivadas de la contaminación y de agentes biológicos. A ello se suman antiguas reparaciones inadecuadas realizadas con materiales ajenos al conjunto original, como ladrillo, hormigón o piedra artificial.

Para hacer frente a esta situación, el proyecto plantea una intervención respetuosa y de mínima incidencia, centrada en garantizar la conservación y estabilidad del bien sin alterar su valor histórico. Entre las actuaciones previstas se incluyen catas de limpieza para determinar el tratamiento más adecuado, la consolidación de las zonas más frágiles, la eliminación de sales y una limpieza general de los paramentos. También se ejecutará una excavación perimetral para instalar una zanja drenante que reduzca la humedad y mejore la ventilación de los muros, además de la retirada de elementos añadidos en intervenciones anteriores, como bancos adosados.

La ermita está dentro del Conjunto Histórico de Córdoba

El enclave cuenta con la máxima protección patrimonial. Tanto el lienzo de muralla como los restos de la ermita se encuentran dentro del Conjunto Histórico de Córdoba, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Además, los tramos vinculados al antiguo Portillo de Corvache están protegidos por la legislación estatal y autonómica y figuran en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. A nivel urbanístico, el inmueble está incluido en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico y en una zona de especial cautela del PGOU.

La intervención permitirá también poner en valor un espacio clave para entender la evolución urbana de Córdoba. El tramo de muralla sobre el que se actuará marcó el límite oriental de la ciudad en época romana y visigoda y quedó integrado en la trama urbana a partir de la Edad Media. En este punto se levantó en el siglo XVIII la Ermita de la Aurora, vinculada a una arraigada tradición devocional cordobesa. Tras su abandono en el siglo XIX, el edificio quedó en ruinas hasta que el Ayuntamiento lo adquirió en 1998 y, a través de Vimcorsa, inició los primeros trabajos de consolidación.

Con esta nueva actuación, Córdoba refuerza su compromiso con la conservación de su patrimonio histórico, recuperando un espacio singular que forma parte de la memoria colectiva de la ciudad y que aspira a integrarse de nuevo en la vida urbana.