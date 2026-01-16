Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juan Manuel Cubero, oftalmólogo: "El desprendimiento de retina es una de las urgencias oftalmológicas más graves que puede sufrir un ojo"

Desde el Hospital Arruzafa se reincide en advertir sobre la importancia de que los pacientes consulten de forma inmediata ante síntomas de alarma

Juan Manuel Cubero, oftalmólogo de la Unidad de Retina y Vítreo del Hospital Arruzafa.

Juan Manuel Cubero, oftalmólogo de la Unidad de Retina y Vítreo del Hospital Arruzafa.

DC Digital

"El desprendimiento de retina es, sin duda, una de las urgencias oftalmológicas más graves que puede sufrir un ojo". Se trata de una patología potencialmente "devastadora" para la visión si no se diagnostica y trata a tiempo, como indica el oftalmólogo Juan Manuel Cubero, de la Unidad de Retina y Vítreo del Hospital Arruzafa.

Afortunadamente, hoy se cuenta con una tecnología quirúrgica "muy avanzada y con técnicas cada vez más precisas que nos permiten resolver un alto porcentaje de casos con un buen pronóstico visual, especialmente cuando la actuación es precoz", apostilla.

Desde el Hospital Arruzafa se reincide en advertir sobre la "importancia de que los pacientes consulten de forma inmediata ante síntomas de alarma como la aparición brusca de moscas volantes, destellos de luz o una sombra oscura en el campo visual".

El desprendimiento de retina es una patología potencialmente devastadora para la visión.

El desprendimiento de retina es una patología potencialmente devastadora para la visión.

Como explica Cubero, "el tiempo es un factor absolutamente clave. Cuanto antes se interviene, mayores son las posibilidades de conservar una visión útil.”

De igual manera, el oftalmólogo redunda en la necesidad del "avance tecnológico" y en lo "fundamental" que resulta "insistir en que exista una concienciación de la población. Reconocer los síntomas y acudir de urgencia al oftalmólogo puede marcar la diferencia entre recuperar visión o sufrir una pérdida visual irreversible", concluye.

