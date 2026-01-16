Juan Manuel Cubero, oftalmólogo: "El desprendimiento de retina es una de las urgencias oftalmológicas más graves que puede sufrir un ojo"
Desde el Hospital Arruzafa se reincide en advertir sobre la importancia de que los pacientes consulten de forma inmediata ante síntomas de alarma
DC Digital
"El desprendimiento de retina es, sin duda, una de las urgencias oftalmológicas más graves que puede sufrir un ojo". Se trata de una patología potencialmente "devastadora" para la visión si no se diagnostica y trata a tiempo, como indica el oftalmólogo Juan Manuel Cubero, de la Unidad de Retina y Vítreo del Hospital Arruzafa.
Afortunadamente, hoy se cuenta con una tecnología quirúrgica "muy avanzada y con técnicas cada vez más precisas que nos permiten resolver un alto porcentaje de casos con un buen pronóstico visual, especialmente cuando la actuación es precoz", apostilla.
Desde el Hospital Arruzafa se reincide en advertir sobre la "importancia de que los pacientes consulten de forma inmediata ante síntomas de alarma como la aparición brusca de moscas volantes, destellos de luz o una sombra oscura en el campo visual".
Como explica Cubero, "el tiempo es un factor absolutamente clave. Cuanto antes se interviene, mayores son las posibilidades de conservar una visión útil.”
De igual manera, el oftalmólogo redunda en la necesidad del "avance tecnológico" y en lo "fundamental" que resulta "insistir en que exista una concienciación de la población. Reconocer los síntomas y acudir de urgencia al oftalmólogo puede marcar la diferencia entre recuperar visión o sufrir una pérdida visual irreversible", concluye.
- El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
- Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes