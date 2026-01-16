IU Córdoba exige la apertura inmediata del tercer punto de Urgencias en Levante: "No puede esperar más"

La dirección local de Izquierda Unida Córdoba ha exigido la apertura “inmediata” del tercer punto de Urgencias en el distrito de Levante, una infraestructura que la Junta de Andalucía lleva anunciando desde finales de 2024 y que, tras todo el año 2025 y ya entrado 2026, continúa cerrada y “sin una fecha real de puesta en funcionamiento”. Desde IU, señalan que “no se trata de un retraso puntual, sino de una estrategia reiterada de anuncios vacíos que responde a la política de propaganda permanente del Partido Popular”.

Desde finales de 2024, el Gobierno andaluz ha venido hablando de una apertura “próxima” o “inminente”, repitiendo el mismo mensaje durante 2025 y volviendo a hacerlo ahora, en 2026, mientras el servicio sigue sin abrirse. “Han pasado más de dos años, con múltiples titulares y promesas recicladas, y el resultado es el mismo: cero urgencias abiertas”, han denunciado desde la formación de izquierdas, recordando que esta situación afecta directamente a un distrito en el que viven más de 40.000 personas.

IU Córdoba lamenta que, mientras se encadenan “anuncios incumplidos", los vecinos y vecinas de Levante Sur se vean obligados a “desplazarse a otras zonas para recibir atención sanitaria, los y las profesionales continúen soportando una sobrecarga insostenible y la sanidad pública en la ciudad siga deteriorándose”. La organización ha calificado de “lamentable” la gestión del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, al que acusa de “anteponer el márketing político a las necesidades reales de la ciudadanía".

“La sanidad pública no puede ser un eslogan, ni una foto, ni una promesa que se recicla cada vez que conviene políticamente”, han subrayado. En este contexto, IU también ha criticado el “silencio cómplice” del alcalde de Córdoba, José María Bellido, que “no ha alzado la voz ante los continuos retrasos en la apertura del punto de Urgencias de Levante, ni ante problemas como la falta de ambulancias, el cierre de centros sanitarios durante el verano o la situación crítica que atraviesan tanto la atención primaria como las urgencias en la capital”.

Desde Izquierda Unida recuerdan que “el deterioro de la sanidad pública es consecuencia directa de los recortes del Partido Popular y de una política que destina ya casi la mitad del presupuesto sanitario a la privada, debilitando deliberadamente el sistema público”. Asimismo, advierten de que la falta de facultativos que ahora esgrime la Junta como excusa responde a la “precariedad de los contratos y a unas condiciones laborales que empujan a muchos profesionales a marcharse a otras comunidades o a otros países". IU Córdoba exige que el tercer punto de Urgencias de Levante se abra “de una vez y que lo haga con los efectivos necesarios para garantizar una atención digna y de calidad”. “No es un favor, es un derecho”, han insistido. La formación concluye señalando que Córdoba “no puede esperar más y que la ciudadanía cordobesa no merece ni un presidente de la Junta que desprecia sus necesidades ni un alcalde que no defiende los derechos de su ciudad”.