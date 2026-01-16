El interés por los pisos compartidos crece en Córdoba un 33%: este es el precio medio de una habitación

El interés por alquilar una habitación en un piso compartido en Córdoba ha subido un 33% en Córdoba en el año 2025. Según un estudio de Idealista, la oferta de este tipo de inmuebles ha subido un 4% en el portal inmobiliario mientras que los precios han bajado ligeramente.

Según este análisis difundido este viernes, el precio medio de las habitaciones anunciadas en la plataforma se sitúa en 265 euros, un 2% menos que en el año 2024.

Córdoba se suma así, a las 41 capitales del país han visto crecer el número de habitaciones disponibles durante el último año. Destacan especialmente Teruel (111%), Ávila (108%), Segovia (102%), Ourense (100%) y Zamora (80%). Otras capitales con grandes subidas en la oferta son Lugo (65%), Valencia (63%), Cáceres (59%), Las Palmas de Gran Canaria (57%), Almería (55%) y Oviedo (53%). La oferta en Madrid es un 21% superior a la de hace un año, mientras que el crecimiento en Barcelona se queda en el 15%. Las mayores caídas se han dado en Castellón de la Plana (-45%), Pamplona (-37%), Huelva (-33%) y Ceuta (-31%).

Anuncios de pisos compartidos en la Universidad de Córdoba. / A.J. González

A nivel nacional, la oferta de habitaciones compartidas ha crecido un 19% interanual durante 2025, según el informe. Asimismo, el precio de las habitaciones se ha incrementado un 4% interanual, hasta situar el precio medio en España en 425 euros mensuales y el interés por estos alojamientos también ha crecido un 3% respecto al año pasado.

En cuanto a los precios, han permanecido estables en la mayoría de capitales, con subidas y bajadas de entre el 5% y el -5%, por lo que Córdoba se encuentra dentro de la media. Aun así, las mayores subidas se han dado en la ciudad de Zamora, donde han crecido un 20%, seguida por Teruel (19%), Ourense, Segovia y Oviedo (con un 17% en los 3 casos). Los precios en Madrid se encarecieron un 2% en este año, mientras que en Barcelona se abarataron un 3%. La mayor caída, por su parte, se ha producido en Badajoz, con un -17%, seguida por Alicante (-8%), Málaga (-7%), Valencia y Valladolid (-5% en ambos casos).

Dónde es más caro y más barato alquilar una habitación

Barcelona sigue siendo la ciudad con los alquileres de habitaciones más elevados, con una media de 600 euros al mes. A continuación, se sitúan Madrid (575 euros), Palma (525 euros), San Sebastián (500 euros), Málaga (450 euros) y Bilbao (440 euros). Con 400 euros o más se encuentran las ciudades de Pamplona (430 euros), Vitoria (420 euros), Santa Cruz de Tenerife (415 euros), Las Palmas de Gran Canaria (410 euros), Ceuta y Girona (400 euros en ambas capitales). En el extremo opuesto, Badajoz, Ciudad Real y Jaén son las ciudades con el alquiler de habitaciones más económico, con una media de 250 euros al mes en todas ellas, seguidas por Cáceres y Palencia (260 euros en cada una).

El número de personas interesadas por cada habitación ha crecido un 3% en el último año. Son 22 las capitales que han experimentado subidas superiores al 30%, siendo más notables en Castellón de la Plana (200%), Huelva (140%), Zaragoza (125%), Pamplona (111%), Ceuta (103%) y Toledo (77%). Por el contrario, Ávila es la ciudad en la que más ha bajado la competencia por una habitación, ya que se ha reducido un 39%. En Barcelona esta competencia ha bajado un 14%, mientras que en la ciudad de Madrid el descenso en este año ha sido del 11%.

La mitad de la oferta de habitaciones en alquiler de todo el país se encuentra situada en las ciudades de Madrid (19% del total), Barcelona (14%), Valencia (13%), Alicante (2%) y Granada (2%). La suma de las 40 capitales de provincia en las que menos habitaciones hay solo supondría el 12% del total del parque disponible.