Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sanidad privadaCarlos IsaacEl tiempoViolencia de géneroAgresión sexualIncendio CabraCáncer de mamaAccidente laboral LuqueCaso Paco Molina
instagramlinkedin

Estudio de Idealista

El interés por los pisos compartidos crece en Córdoba un 33%: este es el precio medio de una habitación

La oferta por este tipo de inmuebles crece un 4% mientras que los precios se reducen un 2% en 2025

Un portal inmobiliario con ofertas de habitaciones en pisos compartidos.

Un portal inmobiliario con ofertas de habitaciones en pisos compartidos. / Noemí Caballero

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

El interés por alquilar una habitación en un piso compartido en Córdoba ha subido un 33% en Córdoba en el año 2025. Según un estudio de Idealista, la oferta de este tipo de inmuebles ha subido un 4% en el portal inmobiliario mientras que los precios han bajado ligeramente.

Según este análisis difundido este viernes, el precio medio de las habitaciones anunciadas en la plataforma se sitúa en 265 euros, un 2% menos que en el año 2024.

Córdoba se suma así, a las 41 capitales del país han visto crecer el número de habitaciones disponibles durante el último año. Destacan especialmente Teruel (111%), Ávila (108%), Segovia (102%), Ourense (100%) y Zamora (80%). Otras capitales con grandes subidas en la oferta son Lugo (65%), Valencia (63%), Cáceres (59%), Las Palmas de Gran Canaria (57%), Almería (55%) y Oviedo (53%). La oferta en Madrid es un 21% superior a la de hace un año, mientras que el crecimiento en Barcelona se queda en el 15%. Las mayores caídas se han dado en Castellón de la Plana (-45%), Pamplona (-37%), Huelva (-33%) y Ceuta (-31%).

Los propietarios anuncian sus viviendas en las facultades.

Anuncios de pisos compartidos en la Universidad de Córdoba. / A.J. González

A nivel nacional, la oferta de habitaciones compartidas ha crecido un 19% interanual durante 2025, según el informe. Asimismo, el precio de las habitaciones se ha incrementado un 4% interanual, hasta situar el precio medio en España en 425 euros mensuales y el interés por estos alojamientos también ha crecido un 3% respecto al año pasado.

En cuanto a los precios, han permanecido estables en la mayoría de capitales, con subidas y bajadas de entre el 5% y el -5%, por lo que Córdoba se encuentra dentro de la media. Aun así, las mayores subidas se han dado en la ciudad de Zamora, donde han crecido un 20%, seguida por Teruel (19%), Ourense, Segovia y Oviedo (con un 17% en los 3 casos). Los precios en Madrid se encarecieron un 2% en este año, mientras que en Barcelona se abarataron un 3%. La mayor caída, por su parte, se ha producido en Badajoz, con un -17%, seguida por Alicante (-8%), Málaga (-7%), Valencia y Valladolid (-5% en ambos casos).

Dónde es más caro y más barato alquilar una habitación

Barcelona sigue siendo la ciudad con los alquileres de habitaciones más elevados, con una media de 600 euros al mes. A continuación, se sitúan Madrid (575 euros), Palma (525 euros), San Sebastián (500 euros), Málaga (450 euros) y Bilbao (440 euros). Con 400 euros o más se encuentran las ciudades de Pamplona (430 euros), Vitoria (420 euros), Santa Cruz de Tenerife (415 euros), Las Palmas de Gran Canaria (410 euros), Ceuta y Girona (400 euros en ambas capitales). En el extremo opuesto, Badajoz, Ciudad Real y Jaén son las ciudades con el alquiler de habitaciones más económico, con una media de 250 euros al mes en todas ellas, seguidas por Cáceres y Palencia (260 euros en cada una).

El número de personas interesadas por cada habitación ha crecido un 3% en el último año. Son 22 las capitales que han experimentado subidas superiores al 30%, siendo más notables en Castellón de la Plana (200%), Huelva (140%), Zaragoza (125%), Pamplona (111%), Ceuta (103%) y Toledo (77%). Por el contrario, Ávila es la ciudad en la que más ha bajado la competencia por una habitación, ya que se ha reducido un 39%. En Barcelona esta competencia ha bajado un 14%, mientras que en la ciudad de Madrid el descenso en este año ha sido del 11%.

Noticias relacionadas y más

La mitad de la oferta de habitaciones en alquiler de todo el país se encuentra situada en las ciudades de Madrid (19% del total), Barcelona (14%), Valencia (13%), Alicante (2%) y Granada (2%). La suma de las 40 capitales de provincia en las que menos habitaciones hay solo supondría el 12% del total del parque disponible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
  2. Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
  3. Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
  4. Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
  5. Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
  6. Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
  7. Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
  8. Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes

Hacemos Córdoba exige al alcalde la ampliación de horarios y la apertura de bibliotecas y centros cívicos como salas de estudio

Hacemos Córdoba exige al alcalde la ampliación de horarios y la apertura de bibliotecas y centros cívicos como salas de estudio

IU Córdoba exige la apertura inmediata del tercer punto de Urgencias en Levante: "No puede esperar más"

IU Córdoba exige la apertura inmediata del tercer punto de Urgencias en Levante: "No puede esperar más"

El PSOE denuncia "la pasividad" del gobierno del PP ante el aumento del 20,4% de las personas sin hogar en Córdoba

El PSOE denuncia "la pasividad" del gobierno del PP ante el aumento del 20,4% de las personas sin hogar en Córdoba

Galea Vetus vuelve a denunciar el estado de abandono e insalubridad de los solares de Costanillas y Hornillo

Galea Vetus vuelve a denunciar el estado de abandono e insalubridad de los solares de Costanillas y Hornillo

El interés por los pisos compartidos crece en Córdoba un 33%: este es el precio medio de una habitación

El interés por los pisos compartidos crece en Córdoba un 33%: este es el precio medio de una habitación

El monumento de Córdoba que puedes ver gratis y es uno de los más visitados de Andalucía: “Una joya escondida en la Judería”

El monumento de Córdoba que puedes ver gratis y es uno de los más visitados de Andalucía: “Una joya escondida en la Judería”

Patio de San Eulogio: la Mezquita-Catedral de Córdoba ya cuenta con su centro de recepción de visitantes

Patio de San Eulogio: la Mezquita-Catedral de Córdoba ya cuenta con su centro de recepción de visitantes

Sara Romero, presidenta de la Sedim: «Con la ampliación del cribado hemos detectado en Córdoba 63 cánceres de mama a los 49 años»

Sara Romero, presidenta de la Sedim: «Con la ampliación del cribado hemos detectado en Córdoba 63 cánceres de mama a los 49 años»
Tracking Pixel Contents