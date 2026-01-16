Patrimonio
La impresionante maqueta colgante de la Mezquita-Catedral de Córdoba: una perspectiva desconocida del monumento
El centro de interpretación del monumento cuenta con reproducciones palpables de varios espacios del casco o con reproducciones que muestran cómo era el templo en época omeya o califal
¿Se imagina poder ver la Mezquita-Catedral de Córdoba de abajo? Observar los huecos de sus arcadas o las cúpulas de sus decenas de capillas ya es posible. El próximo lunes 19 de enero abrirá sus puertas Patio de San Eulogio: centro de información y recepción de la Mezquita-Catedral, un espacio situado en el Palacio Episcopal (entre las calles Torrijos y Amador de los Ríos) que sirve de (extenso) preludio a la visita al monumento más importante de Córdoba.
Tras una intensa reforma sufragada por el Cabildo, este centro cuenta con varias partes expositivas donde adentrarse antes de visitar la Mezquita, de forma que el paseo por el templo sea mucho más comprensible. El contenido de dicho espacio aborda todas las épocas históricas atravesadas por la Mezquita-Catedral y lo hace con distintos elementos. Unos de los más destacados son, sin duda, las maquetas.
Una maqueta colgante de la Mezquita-Catedral
Dentro de las numerosas maquetas que pueden verse en este centro, sin duda la que más llama la atención es una que cuelga del techo y que permite, si se levanta la vista (y la cabeza) observar la Mezquita-Catedral desde abajo (o desde arriba, según se mire). Mide tres por tres metros y ofrece una perspectiva nunca vista del inmueble.
Los periodos más relevantes de la época en que fue mezquita
Otras maquetas interesantes de ver en el espacio son un conjunto de tres elementos que muestran el monumento en tres de los periodos más relevantes de su etapa como mezquita. La primera, la mezquita fundacional omeya, con menos arcadas y mucho más reducida a la que conocemos en la actualidad.
La segunda es una maqueta de la mezquita califal y la tercera incluye ya la ampliación de Almanzor. En ellas puede observarse, entre otras cosas, el sabat del califa, es decir, el acceso privado que éste tenía desde la zona de gobierno (el alcázar califal, el espacio donde está ahora el centro de recepción, es decir, el Palacio Episcopal) hasta la mezquita, la zona de rezo. Y en ninguna, como curiosidad, hay naranjos en el patio, pues no existían en la época fundacional y no se tiene constancia de que estuvieran hasta el siglo XV.
Todo ello lo ha explicado Gabriel Morate, asesor y consultor de patrimonio histórico que se ha encargado de dotar de contenido a este espacio junto a Empty, que ha llevado la producción y el montaje (incluidas las maquetas), y Frade, estudio de arquitectura encargado de la última reforma.
Maquetas palpables
También son interesantes, por su contenido y por su sentido, algunas maquetas tiflológicas o espacios tiflológicas, es decir, aquellas que están hechas para ser palpadas y entendidas por personas con discapacidad visual. Hay varios elementos de este tipo (y otros tanto que han permitido que el edificio esté adaptado a personas con distintas capacidades), pero la maqueta más llamativa es una situada en el patio. Aquí, se reproduce en bronce no solo la Mezquita-Catedral sino todo el casco histórico.
