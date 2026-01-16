Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 16 de enero de 2025

Espectáculo

‘Tránsito (huyendo del ruido)’

Tránsito (huyendo del ruido) es la nueva propuesta introspectiva de Rosario La Tremendita junto al guitarrista Dani de Morón, concebida como un preludio a su próximo trabajo discográfico. La obra se aleja deliberadamente del ruido comercial para recuperar la esencia del cante flamenco en su forma más pura, rescatando palos tradicionales del olvido para proyectarlos hacia nuevos territorios sonoros. Este espectáculo se define como un acto de resistencia y sobriedad donde el pasado y el futuro del género dialogan con una autenticidad y profundidad conmovedoras.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María. 20.00 horas.

Literatura infantil

Sesión de lectura con ‘La Hora del Cuento’

Habrá sesión de lectura en las bibliotecas municipales Alcolea y Norte, a cargo de Pura Mayorgas y Mequetrefe, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas Municipales Alcolea y Norte. Plaza La Cerería, s/n y Cruz de Juárez s/n. 17.00 horas.

Teatro

Puesta en escena de ‘Irredenta’

Una producción de Facultad Mermada. Tras enfrentarse a tres meses de asfixiantes pérdidas económicas, Filomena descubre un complot diseñado para despojarla de su empresa familiar, lo que la impulsa a emprender una odisea para resolver sus penurias y recuperar el control. Dirigida al público adulto.

CÓRDOBA. Teatro Avanti. María Auxiliadora, s/n. 20.30 horas.

Música

Concierto de Samurai

Concierto Samurai con su gira Del ruido al silencio.

CÓRDOBA. Sala Impala. Avda. de Chinales, 64. 22.00 horas.

Exposición

Continúa ‘El despertar a la vida de Egipto’

Se trata de un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. Desde el nacimiento hasta los primeros aprendizajes, la muestra invita a mirar de cerca cómo se formaban las identidades, los vínculos y la vida cotidiana en una de las civilizaciones más fascinantes de la historia.

CÓRDOBA. Sala Orive / Sala Vimcorsa. Plaza de Orive, 2 / Ángel de Saavedra, 9. De10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas.

Exposición

Inauguración de ‘80 aniversario de la firma fotográfica Ladis’

Para conmemorar esta efemérides el fotógrafo Ladis ha montado una exposición homenaje al torero Manuel Benítez El Cordobés.