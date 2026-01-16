«Con la ampliación del cribado hemos detectado en Córdoba 63 cánceres de mama a los 49 años»

La doctora cordobesa Sara Romero Martín, especialista en Radiodiagnóstico del hospital universitario Reina Sofía, es la nueva presidenta de la Sociedad Española de Diagnóstico por la Imagen de la Mama (Sedim). Esta doctora de 40 años es natural de Palma del Río. Estudió Medicina en la Universidad de Córdoba y efectuó la especialidad de Radiodiagnóstico en el Reina Sofía entre 2010 y 2014. A continuación, se vinculó como médica adjunta a la Unidad de Mama del hospital cordobés, de ámbito provincial, y allí ejerce desde hace doce años, con dedicación exclusiva a la imagen mamaria. Por otro lado, es tutora clínica en la Facultad de Medicina y hasta 2024 fue tutora de residentes de Radiodiagnóstico en el Reina Sofía. En el ámbito de la investigación, forma parte del grupo de Radiodiagnóstico del Imibic y la mayor parte de su actividad investigadora está relacionada con el estudio de la incorporación de las nuevas tecnologías en el cribado mamario, como la tomosíntesis (tema de su tesis doctoral) y la inteligencia artificial.

Acaba de ser elegida presidenta de la Sedim, Sociedad Española de Diagnóstico por la Imagen de la Mama. ¿Qué objetivos fundamentales se marca en este cargo?

La Sedim es una sociedad científica que ha demostrado ser un referente en la generación de conocimiento e investigación de la imagen mamaria. Las juntas directivas previas han realizado una excelente labor, dejando unas bases sólidas sobre las que seguir construyendo. Me acompañan en la junta directiva siete radiólogas de mama de diferentes comunidades autónomas, con largas trayectorias profesionales en el ámbito asistencial, investigador y docente de la imagen mamaria. Formamos un grupo comprometido, cohesionado y con objetivos comunes. Una de nuestras metas es impulsar el perfil investigador de la radiología mamaria en España, ofreciendo apoyo con recursos o facilitando colaboraciones intercentros. La finalidad de este objetivo es transformar en evidencia científica el alto nivel del diagnóstico de la imagen mamaria en nuestro país y la rigurosidad que caracteriza nuestra labor asistencial. Otro objetivo es que la Sedim sea considerada una sociedad disponible para todos los socios, ya que del encuentro y la colaboración surgen las ideas y aportaciones más enriquecedoras para seguir avanzando. Por este motivo, apostamos por promover espacios de encuentro que fomenten el debate entre todos los miembros y faciliten la formación de quienes deseen orientar su trayectoria profesional hacia la radiología mamaria. En el proceso asistencial de la patología mamaria intervenimos profesionales de diferentes especialidades (enfermería, cirugía, oncología, patología, ginecología, radiología, medicina nuclear, técnicos de imagen, etc.). Por este motivo, una misión fundamental durante estos próximos cuatro años de presidencia será continuar sumando y estrechando vínculos de colaboración con otras sociedades científicas relacionadas con la patología mamaria. También, nos hemos marcado como propósito aumentar nuestra actividad en redes sociales para dar visibilidad a los radiólogos de mama, dar a conocer nuestra forma de trabajo, crear un entorno de contacto con nuestras pacientes y la población en general, donde puedan encontrar información sobre la patología mamaria y las pruebas de imagen, dar difusión a noticias, cursos de formación o recursos que puedan ser de interés.

La especialista en Radiodiagnóstico del hospital Reina Sofía, Sara Romero. / A.J. GONZÁLEZ

En 2019 comenzamos un proyecto de investigación para analizar el uso de la IA como herramienta de apoyo para la lectura de la mamografía de cribado

¿Los avances en el diagnóstico por imagen están ayudando a mejorar el diagnóstico de todo tipo de enfermedades?

El diagnóstico por imagen en la patología mamaria ha avanzado enormemente en los últimos años gracias a la incorporación de nuevas tecnologías, como la tomosíntesis, mamografía con contraste y sistemas de inteligencia artificial. Esta mejora en la tecnología nos permite detectar lesiones sospechosas más sutiles y de menor tamaño, consiguiendo un diagnóstico del cáncer de mama en estadios más precoces, lo que permitirá realizar tratamientos más conservadores y menos agresivos para la mujer. La mayoría de técnicas de imagen utilizadas en la patología mamaria son específicas para el estudio de la mama, exceptuando la resonancia magnética. Es verdad, que la investigación científica de la aplicación de los sistemas de inteligencia artificial en el campo del ‘screening’ mamario está más avanzada que en otras áreas. Estos conocimientos obtenidos de cómo utilizar estas nuevas herramientas en el diagnóstico radiológico sí pueden ser de ayuda para los procesos diagnósticos de otras enfermedades.

¿Qué mejoras está aportando la IA en el diagnóstico por imagen y cómo se está usando en el caso del hospital Reina Sofía, no solo para cáncer de mama, sino para otras patologías?

La mayor evidencia publicada sobre el uso de la inteligencia artificial en cáncer de mama está en el diagnóstico precoz dentro de programas poblacionales. Actualmente, se encuentran en marcha numerosos proyectos de investigación que intentan analizar los beneficios e inconvenientes de la utilización de los sistemas de IA como herramienta de apoyo para la lectura de mamografía, principalmente mamografía de cribado dentro de los programas poblacionales de cribado mamario. En el cribado mamario de nuestra provincia, comenzamos un proyecto de investigación en 2019 para analizar el uso de la IA como herramienta de apoyo para la lectura de la mamografía de cribado. La experiencia ha sido muy positiva y nos ha permitido proponer nuevas estrategias de abordaje de la lectura de mamografía de cribado basado en estas herramientas.

Este lunes 12 de enero entró en vigor en la sanidad pública de Andalucía el acto único para la realización de pruebas diagnósticas (mamografía, ecografía y biopsia) a mujeres con alta sospecha de cáncer de mama en su cribado, de forma que los hospitales de la región dispondrán hasta el 28 de febrero para implantar este protocolo, según la Consejería de Sanidad. Antes de la crisis de los cribados en Andalucía, con epicentro sobre todo en Sevilla, ¿el acto único en cáncer de mama ya se llevaba a cabo en el hospital Reina Sofía?

La combinación y secuencia de las pruebas de imagen (tomosíntesis, mamografía con o sin contraste, proyecciones mamográficas específicas, ecografía, biopsia percutánea, etc.) dependerá de la clínica, edad de la paciente y de los hallazgos detectados en cada prueba de imagen. Lo recomendable es que este circuito diagnóstico sea rápido, preferiblemente en acto único, es decir, realizando las pruebas necesarias en el mismo día. Lo ideal debe ser que el mismo radiólogo sea quien realice los estudios de una misma paciente para una adecuada correlación entre los hallazgos en las diferentes pruebas de imagen. Por este motivo, los radiólogos de mama somos responsables de este proceso diagnóstico, decidiendo qué pruebas o secuencia de pruebas hay que realizar en cada caso para lograr confirmar o descartar una sospecha diagnóstica. En la sección de Radiología Mamaria del Reina Sofía llevamos muchos años con esta forma de trabajo gracias a la instauración de circuitos diagnósticos definidos y tecnología acorde para ello. Además, esta forma de trabajo es uniforme en todos los hospitales de la provincia, dado que el mismo grupo de radiólogos con dedicación exclusiva a la imagen mamaria somos los que trabajamos en los diferentes centros.

La Unión Europea ha establecido que es beneficioso que se realice mamografía de cribado cada dos años desde los 45 hasta los 75 años

¿A qué se debe que cada año se diagnostiquen más casos de cáncer de mama en Córdoba y a nivel nacional, a qué se cuenta con mejor tecnología y se diagnostica más a tiempo o a que está aumentando la incidencia por otras causas (negativo estilo de vida, maternidad tardía, obesidad...?

Creo que ambos factores contribuyen en el aumento del diagnóstico de cáncer de mama. Parte del incremento se debe a una mayor detección conseguida gracias a la tecnología. La renovación o incorporación de nueva tecnología, como la tomosíntesis, mamografía con contraste o ecógrafos de alta gama, nos permite detectar tumores más pequeños y en etapas más precoces, lesiones que posiblemente con la tecnología anterior podrían haber pasado desapercibidas. Pero, por otra parte, también parece haber un incremento de la incidencia de esta enfermedad, que no se explica solo por la mayor capacidad diagnóstica, sino por factores aún no completamente conocidos, como son los cambios en el estilo de vida.

Desde que se ha rebajado la edad para que las mujeres participen en el programa de cribado de cáncer de mama de la sanidad pública andaluza por debajo de los 50 años, ¿se están conociendo más casos de este cáncer en edades más jóvenes?

En la provincia de Córdoba, desde finales de 2024, las mujeres de 49 años pueden beneficiarse del diagnóstico precoz de cáncer de mama en la sanidad pública, dentro del objetivo de la Junta de Andalucía de ampliar la edad de la población beneficiaria de este cribado. Durante ese periodo, desde finales de noviembre de 2024 y hasta la misma fecha de 2025, aproximadamente un año, hemos detectado 63 cánceres en el hospital Reina Sofía en mujeres de 49 años, lo que supone en torno a un 18% de los tumores detectados en el cribado, correspondiendo el 82% restante de tumores a mujeres de 50 a 71 años. Aunque las cifras pueden variar, dado que aún estamos finalizando las lecturas de mamografías del cribado de 2025 y realizando las pruebas adicionales de las mujeres derivadas para completar su estudio.

¿Para cuándo está previsto que la sanidad pública siga rebajando la edad de 49 años para el cribado de mama o ampliarla por encima de los 71 años?

Actualmente, la población diana en el cribado mamario de nuestra provincia son las mujeres de 49 a 71 años. La Unión Europea ha establecido que es beneficioso que se realice mamografía de cribado cada dos años desde los 45 hasta los 75 años. La ampliación de la edad en los programas de cribado se debe realizar de forma progresiva para poder ir adaptando los recursos disponibles, tanto técnicos como humanos, a las nuevas necesidades. Estos programas son muy complejos porque implican a un gran volumen de mujeres y constan de varias fases, desde la citación, realización de mamografía, lectura, comunicación de resultados, estudio de las mujeres derivadas a la unidad de referencia, etcétera. Esto hace indispensable que se deba realizar una adecuada planificación y dimensionalidad de cualquier modificación, como puede ser la ampliación de la edad, para evitar que surjan problemas en su normal desarrollo.

La implantación de la IA en el cribado mamario es un proyecto de importante envergadura que debe realizarse de forma progresiva

En el uso de la IA para el diagnóstico del cáncer de mama el hospital Reina Sofía ha sido pionero a nivel nacional. La Consejería de Sanidad de Andalucía ya anunció a finales de 2025 que el modelo del Reina Sofía se va a extender al resto de hospitales de la región que cuentan con esta prestación. ¿Están formando en Córdoba a profesionales de otras provincias o está previsto que se lleve a cabo?

La implantación de la IA en el cribado mamario es un proyecto de importante envergadura que debe realizarse de forma progresiva. Como he dicho antes, en el Reina Sofía llevamos desde 2019 trabajando con IA, lo que nos ha permitido investigar los beneficios e inconvenientes de su uso y analizar cómo podemos trabajar con esta herramienta. Tenemos experiencia y podríamos dar apoyo a otros centros, tanto en el conocimiento de las infraestructuras necesarias como en el modelo para su empleo. Nuestro hospital acogió recientemente la primera edición del Curso Práctico de Lectura de Cribado, impulsado por la Sedim, donde a través de talleres prácticos y sesiones interactivas, hemos abordado aspectos claves en el cribado mamario, entre ellos, el uso de la IA. El curso ha tenido bastante éxito y nuestra intención es realizar más ediciones.

¿Por qué está siendo tan complicado encontrar especialistas en Radiodiagnóstico para que trabajen en los hospitales de Andalucía?

La dificultad se debe a varios factores. Radiodiagnóstico es una especialidad relativamente joven, con un gran atractivo profesional, dado su alto contenido tecnológico, el papel central del diagnóstico por imagen en las diferentes patologías y su transversalidad, estando en contacto constante con el resto de especialidades clínicas y quirúrgicas. Uno de los problemas es la sobredimensionalidad que la radiología ha experimentado en los últimos años debido a los avances tecnológicos, al aumento en la demanda de pruebas de imagen y a la complejidad de las mismas. La demanda de radiólogos ha crecido mucho más rápido que la oferta, por lo que faltan radiólogos suficientes para cubrir esta necesidad, no es un problema de falta de vocación. También, la mayor complejidad de las pruebas de imagen y la generación de los procesos diagnósticos han llevado a modificaciones en nuestra forma de trabajo. Cada vez se tiende más a la subespecialización del radiólogo, es decir, que sea experto en un área determinada como, por ejemplo, radiólogo especializado en la imagen mamaria. Esto requiere tiempo de formación y entrenamiento para asegurar la calidad, lo que dificulta que un determinado puesto de trabajo pueda ser cubierto por cualquier profesional.