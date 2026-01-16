Lo que hay que saber antes de entrar en la Mezquita-Catedral: lo que cuenta el nuevo centro de interpretación

Con media hora bastará para recorrer, sin pararse mucho, el nuevo centro de información y recepción de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Pese al poco tiempo que puede durar la visita, su recorrido es clave para luego visitar el monumento. Esta es la idea con la que el Cabildo ha concebido este espacio, localizado en una parte del Palacio Episcopal (frente al templo), la de ofrecer un prólogo expositivo que facilita la aproximación cultural al conjunto. Orígenes, arquitectura e historia se aúnan en Patio de San Eulogio, que así se denomina este nuevo recurso, en forma de rápidos flashes que se presentan en distintos formatos, desde maquetas, hasta vídeo, pasando por restos arqueológicos y piezas de enorme relevancia histórica.

¿Qué cuenta el nuevo centro de interpretación?

El recorrido por el centro de interpretación parte del vestíbulo, donde además de poder observarse importantes restos arqueológicos en el suelo transparente, también hay tres maquetas de la mezquita en sus épocas más relevantes.

De ahí se pasa a una sala audiovisual dentro de los muros del que fue el Palacio Califal donde se expone un vídeo que sirve de introducción emocional y que se basa en tres ideas: el uso religioso continuado es el que ha permitido la conservación, la riqueza de la Mezquita-Catedral procede de la yuxtaposición de culturas y el edificio sigue estando vivo.

El Palacio Episcopal acoge el centro de recepción del monumento / A. J. González

Exposición permanente

En el espacio hay una exposición permanente donde se explica, básicamente, el monumento. Aquí hay tres partes diferenciadas. El Episcopium, que cuenta las primeras comunidades cristianas con piezas de origen romano, tardoantiguo y visigodo: la mezquita aljama, orígenes y fundación y la Catedral, en concreto, desde la reconquista hasta el siglo XVIII.

Piezas que forman parte de la exposición permanente. / A. J. GONZÁLEZ

Exposición sobre la conservación

Ya en la planta de arriba hay dos partes para exposiciones. Una se centra en la conservación, la restauración y el mantenimiento del monumento, que si bien es permanente, podrá ir cambiando para introducir nuevos elementos. Aquí se analiza desde el siglo XIX hasta la actualidad, con planos, documentos, dibujos y fotografías. También hay piezas originales procedentes de esos trabajos de restauración o la posibilidad de ver, a través de unas gafas de realidad virtual, fotografías históricas estereoscópicas.

Parte de exposiciones temporales, ahora con elementos de la ruta de las iglesias fernandinas. / A. J. GONZÁLEZ

La última parte expositiva es un pequeño espacio para exposiciones temporales, donde ahora hay elementos procedentes de la ruta de las iglesias fernandinas.